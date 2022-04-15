ВЭД в текущих условиях: как бизнесу работать в период санкций

Статистика: кого коснулись санкции

Для начала разберем факты: какие сферы российского бизнеса действительно пострадали от санкций, введенных «недружественными странами». По оценке властей, судя по докладу Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), наиболее уязвимыми отраслями оказались:

фармацевтика — доля лекарств из-за границы составляет 48,2% конечного потребления в стране;

конечного потребления в стране; сфера химических веществ и продуктов — 44,7%;

производство самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов — 32,2% ;

; автомобилестроение — зависимость от импорта на 27% ;

; изготовление резиновых и пластмассовых изделий — 26,8% ;

; производство бумаги — 19,9% ;

; производство электрического оборудования — 19,4%.

Если ваш бизнес не входит в вышеперечисленные группы, то шансов выхода из кризисной ситуации значительно больше. Например, с помощью поиска новых контрагентов в странах, которые продолжают работу с Россией, или среди отечественных компаний.

А теперь разберем по пунктам: насколько все действительно сложно для ВЭД в России.

Миф № 1. Закупить товар за границей теперь невозможно

Ограничения на импорт действуют в отношении всего нескольких видов товара. Например, США и ЕС запретили ввозить в РФ оборудование и электронику, которые могут быть использованы в военной, аэрокосмической и приборостроительной промышленности.

Обычная продукция народного потребления может закупаться у иностранных партнеров в обычном режиме. Некоторые компании действительно приостановили поставки, но это их собственное коммерческое решение, связанное скорее с логистическими проблемами. Официального же запрета на импорт большинства товаров как со стороны «недружественных государств», так и со стороны Правительства не было.

Помимо этого, сохраняются торговые взаимоотношения со странами, которые не объявляли санкций России. Это Абхазия, Азербайджан, Армения, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Грузия, Египет, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Куба, Мексика, Молдова, Никарагуа, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Турция, ЮАР, Южная Корея.

Миф № 2. Взаиморасчеты с компаниями из «недружественных» стран запрещены на государственном уровне

С контрагентами из таких стран по-прежнему можно производить расчеты, переводы денежных средств им не запрещены. Но валютные обязательства придется погашать в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

Для проведения инвестиционных сделок, а также сделок с ценными бумагами придется получать разрешения. На это уполномочили специальную Комиссию по «контролю за осуществлением иностранных инвестиций».

Порядок следующий:

Российская компания-резидент или иностранная компания, зарегистрированная в недружественной стране, должны обратиться с заявлением в Комиссию о разрешении на сделку. В заявлении указывается подробная информация о сделке, в т.ч. сведения о конечных бенефициарах фирмы. На основе поступивших документов Комиссия примет решение об одобрении или отказе в реализации сделки.

Провести сделку безопасно поможет личный валютный контролер в Банке Агророс. Специалист предупредит о рисках нарушения валютного законодательства и окажет консультационную и иную поддержку.

Миф № 3. Российские банки попали под санкции и не могут совершать переводы

На самом деле, блокирующие санкции США и ЕС коснулись только некоторых российских банков.

Что это значит: активы банков за рубежом временно заморожены, введен запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с иностранными контрагентами. В отношении Сбербанка США закрыл все корреспондентские счета, это также лишает банк возможности совершать транзакции в долларах.

Некоторые из банков подверглись секторальным санкциям, направленным лишь на участие банка в мировом рынке капиталов, но для клиентов они продолжают работать в прежнем режиме.

В Банке Агророс по-прежнему доступны: бесплатное открытие и ведение счетов в иностранных валютах, конвертация валюты, сопровождение валютного контроля и другие услуги для ведения работы с иностранными партнерами.

Если же ваш банк попал под санкции, можно искать альтернативу для работы с зарубежными контрагентами. Например, выходом из ситуации может стать перевод части средств в другой банк — для продолжения взаиморасчетов с иностранными лицами, а в санкционном учреждении можно продолжать вести деятельность внутри РФ.

Миф № 4. Российские банки отключены от SWIFT, вся банковская система парализована

Система SWIFT позволяет банкам разных государств безопасно обмениваться информацией о финансовых операциях. Она отвечает только за передачу данных, т.е. сама не хранит и не переводит денежные средства.

Отключение России от SWIFT не заблокирует клиентам возможность пользоваться банковскими услугами, просто переводы за рубеж могут занимать в таком случае больше времени, станут сложнее и дороже для самих банков. Но это вовсе не «паралич системы», как пишут многие новостные ресурсы.

Еще в 2014 году Банк России создал собственную Систему передачи финансовых сообщений — СПФС. Сейчас ее трафик относительно SWIFT в расчетах внутри страны растет. На сегодняшний день к системе СПФС присоединились около 400 банков, из них 19 иностранных банков. Вероятно, в скором времени к ней подключается еще больше пользователей.

Миф № 5. Компании, работающие на экспорт, должны продавать всю валютную выручку

Российские фирмы-экспортеры теперь действительно должны переводить выручку в рубли. Но не всю сумму, а только 80% из полученных средств (указ Президента «Об обязательной продаже валютной выручки» от 28.02.2022 № 79).

Требование распространяется на деньги, которые поступают на валютные счета компании (находятся на депозите, на расчетных и транзитных счетах), начиная с 1 января 2022 года, полученных на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами, предусматривающие передачу нерезидентам товаров, выполнение для нерезидентов услуг (работ). Иные поступления обязательной продаже не подлежат.

Выручку по текущим операциям следует переводить в рубли не позднее трех рабочих дней, следующих за датой поступления денег на счет.

Как это сделать: в своем банке оформить распоряжение на перевод средств с транзитного счета, указав, что не менее 80% суммы должно отправляться на рублевый расчетный счет, оставшаяся часть на текущий валютный счет.

Миф № 6. Снятие наличной валюты для бизнеса под запретом

Что на самом деле:

Запрет на снятие наличных средств со своих валютных счетов действует только полгода — до 10 сентября 2022 г.

Бизнес вправе снять немного денежных средств в Долларах США, евро, фунтах стерлингов, иенах, чтобы оплатить зарубежные командировок своих сотрудников — не более эквивалента 5 000 долларов США, в особых случаях сумма может быть увеличена по запросу фирмы-резидента.

При необходимости снятия денежных средств в долларах США, евро, фунтах стерлингов, иенах банк может обратиться с ходатайством в Банк России с приложением подтверждающих документов.

Снятие наличных средств в иных валютах (кроме долларов США, евро, фунтов стерлингов, иен) осуществляется в обычном режиме в соответствии с валютным законодательством РФ.

Банк Агророс является членом валютной секции Московской биржи и готов своим клиентам предложить покупку и продажу валюты по наиболее выгодным курсам в режиме реального времени (от 0% до 0,15% от биржевого курса).

Валютный контролер в Банке Агророс проконсультирует и предложит возможные варианты снятия наличной валюты в рамках действующих ограничений.