Кому снизили комиссии на эквайринг: что продавать, чтобы сэкономить

Что такое эквайринг

Эквайринг — это безналичная оплата товаров и услуг. Вставьте или приложите к терминалу продавца банковскую карту или мобильный телефон со специальным приложением, введите пин-код, и покупка совершена!

Чтобы принимать оплату по безналу, продавец заключает договор с банком-эквайером, на счет клиента в котором будут поступать платежи. Также банк предоставляет продавцу оборудование для безналичных расчетов и отвечает за техническую сторону проведения платежа. За услуги по проведению безналичных платежей между покупателем и продавцом банк берет комиссию.

Банк сможет проводить транзакции, если зарегистрирован в платежной системе. В России распространены МИP, Visa, MasterCard, UnionPay. Соответственно, чем больше платежных систем принимает банк, тем больший круг покупателей охватит продавец. Для покупателя же это означает, что с большей вероятностью пластиковая карта, которую он использует, будет приниматься в этой торговой точке.

Виды эквайринга

Различают эквайринг:

Торговый — когда платежи принимают через терминал в торговой точке. Существуют вариации для сервисов самообслуживания.

— когда платежи принимают через терминал в торговой точке. Существуют вариации для сервисов самообслуживания. Мобильный — когда используют переносное устройство для приема платежей. Подходит для курьерских служб и доставки.

— когда используют переносное устройство для приема платежей. Подходит для курьерских служб и доставки. Интернет-эквайринг — технология для приема оплаты через интернет-сайт без использования платежного терминала.

От чего зависит тариф на эквайринг

Комиссия, которую банк берет с продавца за прием платежей по безналу, чаще всего дифференцирована и колеблется от 1 до 3%.

Например, банки устанавливают величину комиссии в зависимости от объема ежемесячной выручки: чем больше оборот, тем меньше ставка.

Другой вариант тарифной дифференциации — масштаб бизнеса. Для малых предприятий тарифная сетка на эквайринговые комиссии может быть ниже, чем для крупных.

Также процент, который банк возьмет за безналичные платежи, зависит и от вида реализуемого товара или услуги и региона, в котором работает клиент.

Зачастую банки включают эквайринг в пакетное обслуживание. Выбрав определенный тариф на расчетно-кассовое обслуживание, клиент получает сниженную эквайринговую комиссию.

Банк Агророс клиентам на РКО предоставляет эквайринг в партнерстве с United Card Services с использованием как международных платежных систем и сервисов, так и национальной системы Мир.

Льготные ставки на эквайринг

Центробанк обязал банки снизить тарифы на эквайринг в качестве поддержки бизнеса в период сложной экономической ситуации. По задумке чиновников за счет снижения издержек предприятия смогут перестроить логистику и процессы.

Разрешенный максимум — 1% от суммы операции. Льготный период продлится с 18 апреля по 31 августа 2022 года.

Продавать с экономией на эквайринге можно еду, напитки, топливо, лекарства, медицинские изделия и потребительские товары повседневного спроса. В обслуживающей отрасли снизятся банковские издержки у поставщиков жилищно-коммунальных, медицинских, образовательных услуг, компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, гостиничным бизнесом и организаций культуры.

Узнать, попала ли компания в число льготников или нет, можно по МСС коду, который перед началом работы с пластиком банк-эквайер присваивает клиенту-продавцу. Эти четыре цифры соответствуют определенному виду деятельности, и говорят банку, какие товары, работы или услуги реализует клиент. Полный перечень кодов, подпадающих под сниженный эквайринговый тариф содержится в решении Банка России от 18.03.2022.

Самая обширная группа — это потребительские товары. Среди них:

5611, 5921, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 5699, 5300 — розничная и оптовая продажи мужской, женской, детской одежды и обуви, включая спортивную и для верховой езды, а также аксессуары;

— розничная и оптовая продажи мужской, женской, детской одежды и обуви, включая спортивную и для верховой езды, а также аксессуары; 5311, 5331 — универмаги;

— универмаги; 5399, 5712, 5722, 5732, 4812, 5963, 5977 — товары общего назначения (косметика, текстиль, посуда, бытовые приборы, скобяные изделия), оборудование, мебель;

— товары общего назначения (косметика, текстиль, посуда, бытовые приборы, скобяные изделия), оборудование, мебель; 5945 — игрушки и все для творчества и хобби;

— игрушки и все для творчества и хобби; 5200 — товары для дома (обои, краски, светильники, садовый инвентарь);

— товары для дома (обои, краски, светильники, садовый инвентарь); 5942, 5994 — книжные магазины и розничные точки по продаже печатной продукции;

— книжные магазины и розничные точки по продаже печатной продукции; 5211 — лесо- и стройматериалы.

Строители, грузоперевозчики и прочие компании, не попавшие под решение Центробанка об ограничении эквайринговой комиссии, продолжат нести издержки в прежних объемах.

Но варианты снизить расходы существуют!

Прием платежа по QR-коду через Систему быстрых платежей сопровождается меньшей комиссией, чем через платежный терминал, причем экономить могут все, не только избранные отрасли.

Продавцу достаточно показать на экране или отправить на e-mail или по номеру QR-код, а покупателю — отсканировать код камерой смартфона, перейти по ссылке в приложение банка, подключенного к системе, и завершить операцию покупки.

Но комиссии на платежи через СБП тоже могут зависеть от вида деятельности продавца:

0,4% заплатят продавцы потребтоваров, товаров повседневного спроса, лекарств, медизделий, поставщики медицинских, образовательных, телекоммуникационных, информационных, почтовых, страховых, транспортных, жилищно-коммунальных услуг. По этому же тарифу будет поступать оплата в адрес управляющих компаний, пенсионных и инвестфондов и благотворительных организаций.

заплатят продавцы потребтоваров, товаров повседневного спроса, лекарств, медизделий, поставщики медицинских, образовательных, телекоммуникационных, информационных, почтовых, страховых, транспортных, жилищно-коммунальных услуг. По этому же тарифу будет поступать оплата в адрес управляющих компаний, пенсионных и инвестфондов и благотворительных организаций. Остальные товары, работы и услуги сопровождаются комиссией в 0,7% при платеже через СБП.

Как видите размер комиссии здесь значительно ниже, чем на эквайринге.

Минус системы в том, что работает она только между банками-участниками. К тому же последние вправе устанавливать ограничения на суммы операций. А для физлиц возникнут комиссии, когда сумма платежей через СБП за месяц превысит 100 тыс. рублей.

Вряд ли расплачиваясь за, например, дорогостоящую мебель, покупатель выберет вариант с комиссией, если оплата картой через терминал дополнительных расходов не вызовет.

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