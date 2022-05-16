Как зарегистрировать ИП или ООО и получить деньги на развитие бизнеса

Как зарегистрироваться в качестве ИП?

Сейчас это достаточно просто. Надо, во-первых, выбрать коды ОКВЭД и определиться с системой налогообложения. Во-вторых, собрать документы (заявление по форме № Р21001 и копию паспорта, а при необходимости — уведомление о переходе на спецрежим), уплатить 800 руб. госпошлины.

Пошлины можно избежать, если использовать электронную подачу документов, но для этого надо иметь регистрацию на сайте ФНС, госуслугах. Можно также сходить в МФЦ или к нотариусу.

В-третьих, надо подать документы в регистрирующую налоговую. Если будут выявлены ошибки, придется вносить исправления (или подавать документы заново, если ошибки не заметят сразу при приеме документов).

Если все пройдет гладко, останется получить подтверждение регистрации — форму Р60009 (лист записи в ЕГРИП). Далее — постановка на учет в ПФР, ФФОМС и в Росстате (это налоговики сделают за вас), и, если вы собираетесь нанимать работников, то еще и в ФСС (а вот это уже самостоятельно).

На первый взгляд — все просто, на второй — сложнее. На самом же деле перечень оснований для отказа в открытии ИП занимает целый пункт статьи соответствующего закона (п. 1 ст. 23 закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ). В большинстве случаев отказ вызывает именно неопытность заявителя и совершение формальных ошибок.

Избежать проволочек и отказов можно, воспользовавшись бесплатной услугой регистрации ИП от Банка Агророс. Ошибки исключены: эксперты зарегистрируют для вас ИП в кратчайшие сроки.

Как зарегистрировать ООО

Для более масштабных проектов ООО все-таки предпочтительнее, к тому же есть сферы, которые недоступны ИП, например, фармацевтическое производство, торговля алкоголем и т. п. Также ООО позволяет в большинстве случаев избежать обращения взыскания на личное имущество учредителя, а вот ИП отвечает по долгам всем своим имуществом, в т. ч. не участвующим в деятельности.

Алгоритм регистрации ООО в целом таков:

Выбрать название (есть ограничения, например, при использовании слова Россия и однокоренных с ним), определить уставный капитал и его размер (не менее 10 тыс. руб.), учесть размеры долей каждого учредителя, если их несколько.

(есть ограничения, например, при использовании слова Россия и однокоренных с ним), определить уставный капитал и его размер (не менее 10 тыс. руб.), учесть размеры долей каждого учредителя, если их несколько. Выбрать юридический адрес , т. е. адрес, по которому будут отправляться все значимые сообщения и корреспонденция от контролирующих органов — ФНС, ПФР, ФСС и т. д.

, т. е. адрес, по которому будут отправляться все значимые сообщения и корреспонденция от контролирующих органов — ФНС, ПФР, ФСС и т. д. Подобрать коды ОКВЭД . Основной — приоритетный вид деятельности, на который будет приходиться большая часть дохода, дополнительные — сопутствующие. Рекомендуется указывать не более двух десятков (а лучше — меньше), чтобы не вызвать подозрений у налоговиков в том, что регистрируете «однодневку».

. Основной — приоритетный вид деятельности, на который будет приходиться большая часть дохода, дополнительные — сопутствующие. Рекомендуется указывать не более двух десятков (а лучше — меньше), чтобы не вызвать подозрений у налоговиков в том, что регистрируете «однодневку». Выбрать оптимальную систему налогообложения . Оптимальной считают УСН, но это не догма. В некоторых сферах деятельности общая система предпочтительнее (при работе с контрагентами, уплачивающими НДС, в частности), или иная система с учетом специфики деятельности (ЕСХН для сельхозпроизводителей, например).

. Оптимальной считают УСН, но это не догма. В некоторых сферах деятельности общая система предпочтительнее (при работе с контрагентами, уплачивающими НДС, в частности), или иная система с учетом специфики деятельности (ЕСХН для сельхозпроизводителей, например). Сформировать устав . Помимо общих условий (дата, место составления, данные об уставном капитале и юридическом адресе), в нем могут содержаться правила распределения доходов (дивидендов), назначения аудитора или ревизора, меры ответственности участников, правила выхода из общества и прочие важные пункты. Можно выбрать типовой устав , но он несколько ограничивает участников и содержит слишком общие условия.

. Помимо общих условий (дата, место составления, данные об уставном капитале и юридическом адресе), в нем могут содержаться правила распределения доходов (дивидендов), назначения аудитора или ревизора, меры ответственности участников, правила выхода из общества и прочие важные пункты. Можно выбрать , но он несколько ограничивает участников и содержит слишком общие условия. Выбрать, кто будет директором . Это может и кто-то из участников общества и стороннее лицо.

. Это может и кто-то из участников общества и стороннее лицо. Организовать и провести собрание учредителей (их не может быть более 50), составить протокол. Если участник один, будет достаточно решения единственного учредителя.

(их не может быть более 50), составить протокол. Если участник один, будет достаточно решения единственного учредителя. Совершить формальные действия по регистрации — оплата госпошлины в 4 000 руб., если требуется, подготовка заявления (форма Р11001) и пакета документов на регистрацию (устав, протокол), подача в ИФНС.

Если все проходит гладко — что далеко не всегда так, — то по истечение трех рабочих дней на указанный при регистрации email придет лист записи ЕГРЮЛ с отметкой о регистрации ООО и устав с отметкой о регистрации (в случае если вы не решились воспользоваться типовым уставом). Получить документы можно также лично в инспекции или по обычной почте.

А есть способ проще, который потребует лишь скан паспорта. Бесплатный подбор кодов ОКВЭД, выбор самой выгодной системы налогообложения, консультации — и безошибочная, быстрая регистрация ООО от Банка Агророс. Тоже бесплатно!

Счет нужен и точка

Что бы не говорили «бывалые» и «диванные» консультанты — расчетный счет нужен как ИП, так и ООО.

ИП, который решит работать без счета, рискует тем, что его банк будет блокировать транзакции на вполне законном основании — они связаны с бизнесом, а личные счета для таких траншей не предусмотрены. Служба безопасности получит право задавать вопросы: откуда поступают эти средства, не связаны ли они с отмыванием денег или терроризмом?

А если ИП будет работать в рознице с кассой, то ему точно понадобится эквайринг для приема платежей по картам. При эквайринге оплата с карточного счета клиента попадет на расчетный счет ИП и никак иначе. Банк просто не согласиться перечислять выручку на личный счет.

Кроме того, налоговики с радостью примутся облагать налогом вообще все доходы, в т. ч. не связанные с бизнесом, которые поступают на собственные счета предпринимателя. А контрагентам придется писать пояснения — почему они перечисляют средства на частный счет физлица. Ведь ИФНС сочтет их налоговыми агентами, обязанными удерживать с 13% с переведенных сумм и перечислять их в бюджет.

Без счета невозможно:

получать в рамках одного договора более 100 тыс. руб. (ограничение расчетов наличными);

участвовать в госзакупках и других тендерах, где для малого бизнеса появилось немало льгот и поблажек.

Что до ООО, то и без расчетного счета организации точно придется несладко. Отсутствие счета лишает возможности не только принимать более 100 тыс. руб. наличными (аналогично ИП), но и безопасно хранить свободные денежные средства, осуществлять безналичные расчеты с бюджетом, сотрудниками, контрагентами. Поэтому необходимость счета для организации под сомнение не ставится.

Все преимущества отдельного расчетного счета плюс бесплатная регистрация ИП или ООО, плюс всесторонняя поддержка вашего бизнеса с первых шагов — только в Банке Агророс, где каждый клиент — ключевой. К нам легко дозвониться, а беседу с вами проведет консультант, а не автоответчик.

Куда обращаться за поддержкой?

Деньги на бизнес от государства получить можно. Размер субсидии на открытие бизнеса зависит от региона. Например:

в Москве стартаперам компенсируют затраты по открытию бизнеса до 10 200 руб.;

в Курской обл. дают по 150 000 руб.;

в Тюменской обл. — 193 300 руб.

Но главное то, что возвращать их не придется (разумеется, если освоить эти средства правильно, грамотно отчитаться и не нарушать налоговое законодательство).

Получить субсидию может безработный совершеннолетний, не обучающийся и не проходящий службу, по примерно такому алгоритму:

нужно встать на учет на биржу (посещайте работодателей по направлениям без пропусков);

если вместо работы соискатель получает только отказы, то он сможет обучиться на курсах основ предпринимательства (стоимость символическая, оплата обучения включена в программу господдержки);

дальше придется составить и согласовать бизнес-план в ЦЗН (сделав акценты на востребованности, конкурентоспособности, сроках реализации, количестве создаваемых рабочих мест и т. п.);

защитить свой проект (как правило, перед комиссией из налоговиков, своих же преподавателей с курсов и паре представителей ЦЗН);

получить субсидию.

Вышеописанными субсидиями дело не ограничивается, можно также претендовать на получение грантов, добиться включения в федеральную или региональную программу поддержки бизнеса, а равно и субсидии на возмещение процентов по кредиту на открытие бизнеса. Один из вариантов получения необходимой помощи: обращение в Корпорацию МСП.

Есть и иные меры поддержки, но главное, о чем следует помнить: говорить о них будут лишь с уже реально зарегистрированными ИП или созданным ООО.