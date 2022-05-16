Как зарегистрировать ИП или ООО и получить деньги на развитие бизнеса

Как зарегистрироваться в качестве ИП?
Сейчас это достаточно просто. Надо, во-первых, выбрать коды ОКВЭД и определиться с системой налогообложения. Во-вторых, собрать документы (заявление по форме № Р21001 и копию паспорта, а при необходимости — уведомление о переходе на спецрежим), уплатить 800 руб. госпошлины.
Пошлины можно избежать, если использовать электронную подачу документов, но для этого надо иметь регистрацию на сайте ФНС, госуслугах. Можно также сходить в МФЦ или к нотариусу.
В-третьих, надо подать документы в регистрирующую налоговую. Если будут выявлены ошибки, придется вносить исправления (или подавать документы заново, если ошибки не заметят сразу при приеме документов).
Если все пройдет гладко, останется получить подтверждение регистрации — форму Р60009 (лист записи в ЕГРИП). Далее — постановка на учет в ПФР, ФФОМС и в Росстате (это налоговики сделают за вас), и, если вы собираетесь нанимать работников, то еще и в ФСС (а вот это уже самостоятельно).
На первый взгляд — все просто, на второй — сложнее. На самом же деле перечень оснований для отказа в открытии ИП занимает целый пункт статьи соответствующего закона (п. 1 ст. 23 закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ). В большинстве случаев отказ вызывает именно неопытность заявителя и совершение формальных ошибок.
Избежать проволочек и отказов можно, воспользовавшись бесплатной услугой регистрации ИП от Банка Агророс. Ошибки исключены: эксперты зарегистрируют для вас ИП в кратчайшие сроки.
Как зарегистрировать ООО
Для более масштабных проектов ООО все-таки предпочтительнее, к тому же есть сферы, которые недоступны ИП, например, фармацевтическое производство, торговля алкоголем и т. п. Также ООО позволяет в большинстве случаев избежать обращения взыскания на личное имущество учредителя, а вот ИП отвечает по долгам всем своим имуществом, в т. ч. не участвующим в деятельности.
Алгоритм регистрации ООО в целом таков:
- Выбрать название (есть ограничения, например, при использовании слова Россия и однокоренных с ним), определить уставный капитал и его размер (не менее 10 тыс. руб.), учесть размеры долей каждого учредителя, если их несколько.
- Выбрать юридический адрес, т. е. адрес, по которому будут отправляться все значимые сообщения и корреспонденция от контролирующих органов — ФНС, ПФР, ФСС и т. д.
- Подобрать коды ОКВЭД. Основной — приоритетный вид деятельности, на который будет приходиться большая часть дохода, дополнительные — сопутствующие. Рекомендуется указывать не более двух десятков (а лучше — меньше), чтобы не вызвать подозрений у налоговиков в том, что регистрируете «однодневку».
- Выбрать оптимальную систему налогообложения. Оптимальной считают УСН, но это не догма. В некоторых сферах деятельности общая система предпочтительнее (при работе с контрагентами, уплачивающими НДС, в частности), или иная система с учетом специфики деятельности (ЕСХН для сельхозпроизводителей, например).
- Сформировать устав. Помимо общих условий (дата, место составления, данные об уставном капитале и юридическом адресе), в нем могут содержаться правила распределения доходов (дивидендов), назначения аудитора или ревизора, меры ответственности участников, правила выхода из общества и прочие важные пункты. Можно выбрать типовой устав, но он несколько ограничивает участников и содержит слишком общие условия.
- Выбрать, кто будет директором. Это может и кто-то из участников общества и стороннее лицо.
- Организовать и провести собрание учредителей (их не может быть более 50), составить протокол. Если участник один, будет достаточно решения единственного учредителя.
- Совершить формальные действия по регистрации — оплата госпошлины в 4 000 руб., если требуется, подготовка заявления (форма Р11001) и пакета документов на регистрацию (устав, протокол), подача в ИФНС.
Если все проходит гладко — что далеко не всегда так, — то по истечение трех рабочих дней на указанный при регистрации email придет лист записи ЕГРЮЛ с отметкой о регистрации ООО и устав с отметкой о регистрации (в случае если вы не решились воспользоваться типовым уставом). Получить документы можно также лично в инспекции или по обычной почте.
А есть способ проще, который потребует лишь скан паспорта. Бесплатный подбор кодов ОКВЭД, выбор самой выгодной системы налогообложения, консультации — и безошибочная, быстрая регистрация ООО от Банка Агророс. Тоже бесплатно!
Счет нужен и точка
Что бы не говорили «бывалые» и «диванные» консультанты — расчетный счет нужен как ИП, так и ООО.
ИП, который решит работать без счета, рискует тем, что его банк будет блокировать транзакции на вполне законном основании — они связаны с бизнесом, а личные счета для таких траншей не предусмотрены. Служба безопасности получит право задавать вопросы: откуда поступают эти средства, не связаны ли они с отмыванием денег или терроризмом?
А если ИП будет работать в рознице с кассой, то ему точно понадобится эквайринг для приема платежей по картам. При эквайринге оплата с карточного счета клиента попадет на расчетный счет ИП и никак иначе. Банк просто не согласиться перечислять выручку на личный счет.
Кроме того, налоговики с радостью примутся облагать налогом вообще все доходы, в т. ч. не связанные с бизнесом, которые поступают на собственные счета предпринимателя. А контрагентам придется писать пояснения — почему они перечисляют средства на частный счет физлица. Ведь ИФНС сочтет их налоговыми агентами, обязанными удерживать с 13% с переведенных сумм и перечислять их в бюджет.
Без счета невозможно:
- получать в рамках одного договора более 100 тыс. руб. (ограничение расчетов наличными);
- участвовать в госзакупках и других тендерах, где для малого бизнеса появилось немало льгот и поблажек.
Что до ООО, то и без расчетного счета организации точно придется несладко. Отсутствие счета лишает возможности не только принимать более 100 тыс. руб. наличными (аналогично ИП), но и безопасно хранить свободные денежные средства, осуществлять безналичные расчеты с бюджетом, сотрудниками, контрагентами. Поэтому необходимость счета для организации под сомнение не ставится.
Все преимущества отдельного расчетного счета плюс бесплатная регистрация ИП или ООО, плюс всесторонняя поддержка вашего бизнеса с первых шагов — только в Банке Агророс, где каждый клиент — ключевой. К нам легко дозвониться, а беседу с вами проведет консультант, а не автоответчик.
Куда обращаться за поддержкой?
Деньги на бизнес от государства получить можно. Размер субсидии на открытие бизнеса зависит от региона. Например:
- в Москве стартаперам компенсируют затраты по открытию бизнеса до 10 200 руб.;
- в Курской обл. дают по 150 000 руб.;
- в Тюменской обл. — 193 300 руб.
Но главное то, что возвращать их не придется (разумеется, если освоить эти средства правильно, грамотно отчитаться и не нарушать налоговое законодательство).
Получить субсидию может безработный совершеннолетний, не обучающийся и не проходящий службу, по примерно такому алгоритму:
- нужно встать на учет на биржу (посещайте работодателей по направлениям без пропусков);
- если вместо работы соискатель получает только отказы, то он сможет обучиться на курсах основ предпринимательства (стоимость символическая, оплата обучения включена в программу господдержки);
- дальше придется составить и согласовать бизнес-план в ЦЗН (сделав акценты на востребованности, конкурентоспособности, сроках реализации, количестве создаваемых рабочих мест и т. п.);
- защитить свой проект (как правило, перед комиссией из налоговиков, своих же преподавателей с курсов и паре представителей ЦЗН);
- получить субсидию.
Вышеописанными субсидиями дело не ограничивается, можно также претендовать на получение грантов, добиться включения в федеральную или региональную программу поддержки бизнеса, а равно и субсидии на возмещение процентов по кредиту на открытие бизнеса. Один из вариантов получения необходимой помощи: обращение в Корпорацию МСП.
Есть и иные меры поддержки, но главное, о чем следует помнить: говорить о них будут лишь с уже реально зарегистрированными ИП или созданным ООО.