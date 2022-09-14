Корпоративные карты — инструмент для бизнеса

Между тем осуществляется строгий контроль доходов и расходов, сокращается документооборот компании. Расскажем о практических вопросах применения корпоративной карты.

Плюсы корпоративного «пластика»

Их достаточно много, из основных можно выделить следующие:

п роще контролировать расходы сотрудников благодаря лимиту по карте и смс-отчетам;

быстрее оформлять и выдавать подотчетные суммы;

не нужно снимать наличные на хозяйственные расходы — отсутствуют расходы на инкассацию и хранение налички;

можно оплачивать товары на сумму свыше 100 000 руб. — расчеты с помощью корпоративной карты относятся к безналичным платежам;

возможно оплачивать покупки через интернет;

можно оперативно вносить наличные денежные средства на счет через банкоматы;

на счет через банкоматы; можно получать наличные в любое время в банкомате — деньги на счете доступны круглосуточно;

можно быстро заблокировать карту и сохранить деньги, если она утеряна или украдена.

в зависимости от типа карты клиент получит от банка скидки на обслуживание счета и бонусы за пользование картой. Самые популярные «подарки» — это кешбэк, овердрафт, процент на остаток на счете

К тому же к карточному счету можно привязать несколько корпоративных карт для удобства и эффективности выполнения трудовых обязанностей.

Корпоративные карты бывают следующих видов:

Дебетовые — при расчетах используются собственные денежные средства организации. Кредитные — сотрудники снимают и расплачиваются деньгами не самой организации, а заемными средствами, принадлежащими кредитному учреждению. Также Карты могут быть именные (оформляются на конкретного сотрудника и могут быть использованы только им) и карты на предъявителя (неименные, рассчитываться и снимать деньги с таких карт разрешается любым лицам, предъявляющим карту к оплате).

Как оформить корпоративный пластик?

Простота оформления — еще одна привлекательная черта корпоративной карты. Пошагово это выглядит так:

Подается заявление и заключается договор, на основании которого банк открывает карточный счет .

К счету выпускается корпоративная карта.

Выпустить ее можно на имя:

руководителя;

иного сотрудника;

предъявителя.

Документы, которыми подтверждаются права распоряжаться средствами, определяются банковскими правилами, договором банковского счета .

На какие цели можно расходовать деньги с корпоративной карты?

оплату поставщикам;

покупку товаров для хозяйственной деятельности — канцелярия, офисная техника и принадлежности, инструменты, запчасти для служебных авто и т. п.;

оплату услуг — корпоративная связь, интернет, заправка картриджей, аренда автомобиля, доставка и т. д.;

командировочные расходы — проживание, такси, покупка материалов, бензин, билеты.

Однако следует учитывать, что корпоративную карту не допускается использовать для следующих целей:

приобретение товаров и услуг для личных целей, не связанных с хозяйственной деятельностью организации.

крупные суммы снятия наличных — карта предназначена в первую очередь для безналичных расчетов,

выплата зарплаты и дивидендов;

передача карты для использования несотрудниками, например, членами семьи.

Подводя итог, можно сказать, что при правильном использовании корпоративная карта — инструмент, с помощью которого можно легко контролировать расходы подотчетных лиц, ускорить бизнес-процессы и наладить оперативные расчеты за товары и услуги с поставщиками.

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открытие счета, выпуск и годовое обслуживание от 600 руб.;

прием и выдача наличных — через Банкоматы «Агророса» и ФК «Открытие».

Корпоративная карта — достаточно удобный платежный инструмент. Большую часть финансовых операций выполняет банк, а вы можете сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.