Корпоративные карты — инструмент для бизнеса

Между тем осуществляется строгий контроль доходов и расходов, сокращается документооборот компании. Расскажем о практических вопросах применения корпоративной карты.
Плюсы корпоративного «пластика»
Их достаточно много, из основных можно выделить следующие:
- проще контролировать расходы сотрудников благодаря лимиту по карте и смс-отчетам;
- быстрее оформлять и выдавать подотчетные суммы;
- не нужно снимать наличные на хозяйственные расходы — отсутствуют расходы на инкассацию и хранение налички;
- можно оплачивать товары на сумму свыше 100 000 руб. — расчеты с помощью корпоративной карты относятся к безналичным платежам;
- возможно оплачивать покупки через интернет;
- можно оперативно вносить наличные денежные средства на счет через банкоматы;
- можно получать наличные в любое время в банкомате — деньги на счете доступны круглосуточно;
- можно быстро заблокировать карту и сохранить деньги, если она утеряна или украдена.
- в зависимости от типа карты клиент получит от банка скидки на обслуживание счета и бонусы за пользование картой. Самые популярные «подарки» — это кешбэк, овердрафт, процент на остаток на счете
Корпоративные карты бывают следующих видов:
- Дебетовые — при расчетах используются собственные денежные средства организации.
- Кредитные — сотрудники снимают и расплачиваются деньгами не самой организации, а заемными средствами, принадлежащими кредитному учреждению.
- Также Карты могут быть именные (оформляются на конкретного сотрудника и могут быть использованы только им) и карты на предъявителя (неименные, рассчитываться и снимать деньги с таких карт разрешается любым лицам, предъявляющим карту к оплате).
Как оформить корпоративный пластик?
Простота оформления — еще одна привлекательная черта корпоративной карты. Пошагово это выглядит так:
- Подается заявление и заключается договор, на основании которого банк открывает карточный счет .
- К счету выпускается корпоративная карта.
Выпустить ее можно на имя:
- руководителя;
- иного сотрудника;
- предъявителя.
На какие цели можно расходовать деньги с корпоративной карты?
- оплату поставщикам;
- покупку товаров для хозяйственной деятельности — канцелярия, офисная техника и принадлежности, инструменты, запчасти для служебных авто и т. п.;
- оплату услуг — корпоративная связь, интернет, заправка картриджей, аренда автомобиля, доставка и т. д.;
- командировочные расходы — проживание, такси, покупка материалов, бензин, билеты.
Однако следует учитывать, что корпоративную карту не допускается использовать для следующих целей:
- приобретение товаров и услуг для личных целей, не связанных с хозяйственной деятельностью организации.
- крупные суммы снятия наличных — карта предназначена в первую очередь для безналичных расчетов,
- выплата зарплаты и дивидендов;
- передача карты для использования несотрудниками, например, членами семьи.
Подводя итог, можно сказать, что при правильном использовании корпоративная карта — инструмент, с помощью которого можно легко контролировать расходы подотчетных лиц, ускорить бизнес-процессы и наладить оперативные расчеты за товары и услуги с поставщиками.
Карты от банка «Агророс» — это выгодное и удобное решение для бизнеса:
- выпуск карты на 4 года;
- открытие счета, выпуск и годовое обслуживание от 600 руб.;
- прием и выдача наличных — через Банкоматы «Агророса» и ФК «Открытие».
Корпоративная карта — достаточно удобный платежный инструмент. Большую часть финансовых операций выполняет банк, а вы можете сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.