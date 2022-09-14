Корпоративные карты

Корпоративные карты — инструмент для бизнеса

Корпоративная карта — симбиоз «пластика», чековой книжки и расчетного счета. Это своего рода «счет в кармане», доступный для операций 24/7. Корпоративная карта в разы упрощает оплату командировочных, представительских, хозяйственных и прочих расходов бизнеса.

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Корпоративные карты — инструмент для бизнеса
Иллюстрация: Stevepb/pixabay

Между тем осуществляется строгий контроль доходов и расходов, сокращается документооборот компании. Расскажем о практических вопросах применения корпоративной карты.

Плюсы корпоративного «пластика»

Их достаточно много, из основных можно выделить следующие:

  • проще контролировать расходы сотрудников благодаря лимиту по карте и смс-отчетам;
  • быстрее оформлять и выдавать подотчетные суммы;
  • не нужно снимать наличные на хозяйственные расходы — отсутствуют расходы на инкассацию и хранение налички;
  • можно оплачивать товары на сумму свыше 100 000 руб. — расчеты с помощью корпоративной карты относятся к безналичным платежам;
  • возможно оплачивать покупки через интернет;
  • можно оперативно вносить наличные денежные средства на счет через банкоматы;
  • можно получать наличные в любое время в банкомате — деньги на счете доступны круглосуточно;
  • можно быстро заблокировать карту и сохранить деньги, если она утеряна или украдена.
  • в зависимости от типа карты клиент получит от банка скидки на обслуживание счета и бонусы за пользование картой. Самые популярные «подарки» — это кешбэк, овердрафт, процент на остаток на счете
К тому же к карточному счету можно привязать несколько корпоративных карт для удобства и эффективности выполнения трудовых обязанностей.

Корпоративные карты бывают следующих видов:

  1. Дебетовые — при расчетах используются собственные денежные средства организации.
  2. Кредитные — сотрудники снимают и расплачиваются деньгами не самой организации, а заемными средствами, принадлежащими кредитному учреждению.
  3. Также Карты могут быть именные (оформляются на конкретного сотрудника и могут быть использованы только им) и карты на предъявителя (неименные, рассчитываться и снимать деньги с таких карт разрешается любым лицам, предъявляющим карту к оплате).

Как оформить корпоративный пластик?

Простота оформления — еще одна привлекательная черта корпоративной карты. Пошагово это выглядит так:

  • Подается заявление и заключается договор, на основании которого банк открывает карточный счет .
  • К счету выпускается корпоративная карта.

Выпустить ее можно на имя:

  • руководителя;
  • иного сотрудника;
  • предъявителя.
Документы, которыми подтверждаются права распоряжаться средствами, определяются банковскими правилами, договором банковского счета .

На какие цели можно расходовать деньги с корпоративной карты?

  • оплату поставщикам;
  • покупку товаров для хозяйственной деятельности — канцелярия, офисная техника и принадлежности, инструменты, запчасти для служебных авто и т. п.;
  • оплату услуг — корпоративная связь, интернет, заправка картриджей, аренда автомобиля, доставка и т. д.;
  • командировочные расходы — проживание, такси, покупка материалов, бензин, билеты.

Однако следует учитывать, что корпоративную карту не допускается использовать для следующих целей:

  • приобретение товаров и услуг для личных целей, не связанных с хозяйственной деятельностью организации.
  • крупные суммы снятия наличных — карта предназначена в первую очередь для безналичных расчетов,
  • выплата зарплаты и дивидендов;
  • передача карты для использования несотрудниками, например, членами семьи.

Подводя итог, можно сказать, что при правильном использовании корпоративная карта — инструмент, с помощью которого можно легко контролировать расходы подотчетных лиц, ускорить бизнес-процессы и наладить оперативные расчеты за товары и услуги с поставщиками.

Карты от банка «Агророс» — это выгодное и удобное решение для бизнеса:
  • выпуск карты на 4 года;
  • открытие счета, выпуск и годовое обслуживание от 600 руб.;
  • прием и выдача наличных — через Банкоматы «Агророса» и ФК «Открытие».

Корпоративная карта — достаточно удобный платежный инструмент. Большую часть финансовых операций выполняет банк, а вы можете сконцентрироваться на развитии своего бизнеса.

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