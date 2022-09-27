Что выбрать: ИП или самозанятость. Плюсы, минусы, особенности вывода денег

Кто такие самозанятый и ИП

Самозанятый — это физлицо, зарегистрированное в ФНС в качестве плательщика налога на профессиональный доход, то есть вышедший из тени и легализовавшийся профессионал своего дела, работающий без работодателя.

НПД — это налоговый спецрежим, позволяющий людям абсолютно легально зарабатывать деньги своими руками и умом, оказывая услуги другим людям и организациям.

Его суть в том, что человек работает самостоятельно без работодателя, а некоторые организационные вопросы государство берет на себя: встать на учет в ФНС, учитывать доходы и уплачивать налоги можно дистанционно через приложение «Мой налог».

Индивидуальный предприниматель — это физлицо, которое занимается бизнесом, то есть может не только сам работать, но и организовывать работу других, нанимать персонал для организации бизнес-процессов с целью получения прибыли.

Индивидуальный предприниматель вправе применять различные налоговые режимы, но прежде ему нужно встать на учет в налоговой инспекции. Однако регистрация в качестве ИП требует больших усилий нежеле получение статуса плательщика НПД: нужно подать заявление Р21001, приложить копии паспорта и ИНН и оплатить госпошлину.

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Отметим, что физлицо может получить статус ИП уже будучи самозанятым. Тогда человек станет ИП, который применяет налоговый режим налог на профессиональный доход (НПД).

Однако в этом случае все ограничения, которые установлены законом для самозанятых, сохранятся (критерии вы найдете ниже). И для того, чтобы в дальнейшем масштабировать бизнес, ИП придется поменять налоговый режим.

Поэтому далее мы будем сравнивать критерии, преимущества и недостатки самозанятых и ИП, которые применяют другие налоговые режимы (не НПД).

Сравнение ИП и самозанятого

Критерий Самозанятый ИП Разрешенная деятельность Работы и услуги (кроме лицензируемых видов деятельности), продажа самостоятельно изготовленной продукции (кроме подакцизных товаров и подпадающих под обязательную маркировку) Работы, услуги, торговля (за исключением крепкого алкоголя), производство (за исключением алкоголя и спиртосодержащей продукции) Ставка налога 4% или 6% в зависимости от статуса заказчика Зависит от режима и объекта налогообложения и колеблется от 6% до 20% в общем случае, но региональные власти вправе устанавливать налог в меньшем размере. А вновь зарегистрированные предприниматели-представители отдельных сфер бизнеса вправе получать налоговые каникулы, во время которых ставка налога будет равняться 0% Лимит доходов 2,4 млн рублей ИП на АУСН или ЕСХН — 60 млн рублей, ИП на УСН — 219,2 млн рублей, ИП на ОСНО — ограничений по доходам нет Персонал Самозанятый не вправе нанимать персонал по трудовым договорам, он может лишь пользоваться услугами других самозанятых или физлиц по договорам ГПХ ИП на ОСНО может нанимать работников без ограничений, на УСН максимальная численность наемного персонала — 130 человек, на ПСН — 15, а на АУСН — 5 Страховые взносы Не платятся Страховые взносы платить нужно, и их размер зависит от выбранного налогового режима и наличия наемных работников Учет и отчетность Вести налоговый и бухучет, а также подавать отчетность не нужно. Налоговые инспекторы рассчитают сумму налога по итогам месяца по доходам, отраженным в личном кабинете. Самозанятому нужно только регулярно уплачивать налог ИП обязан вести налоговый учет, а состав отчетности также зависит от применяемого налогового режима Расчетный счет Открывать счет специально для самозанятости не нужно, подойдет любой счет физлица Нужно открывать счет для бизнеса Кассовый аппарат Не требуется Если товары и услуги ИП реализует физлицам, то кассовый аппарат необходим (кроме некоторых видов деятельности)

Плюсы самозанятости и предпринимательства

И ИП и самозанятые вправе совмещать бизнес с работой по трудовому договору.

В сравнении с самозанятым у предпринимателя следующие преимущества:

ИП вправе нанимать персонал, а значит возможностей для масштабирования бизнеса и роста доходов больше.

Возможные доходы ИПэшника даже в условиях ограничений на спецрежимах в десятки раз больше предельного дохода на самозанятости.

У предпринимателя больший выбор налоговых режимов, чем у самозанятого.

ИП на ОСНО и УСН 15% вправе учитывать расходы при определении налогооблагаемой базы.

Плюсов у самозанятости меньше:

Низкие ставки налога.

Возможность подтвердить доход для получения кредитов.

Не нужно вести налоговый учет и сдавать отчетность.

Минусы самозанятости и предпринимательства

Минусы статуса индивидуального предпринимателя, как правило, сводятся к обязательствам, которые возникают у бизнесмена:

Ведение налогового учета и сдача налоговой отчетности — обязанность всех ИП за исключением работающих по патенту.

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Ведение кадрового учета , сдача отчетности по персоналу и уплата страховых взносов, если ИП нанял работников.

Уплата страховых взносов в фиксированном размере даже, когда ИП в отчетном периоде не вел деятельность вообще.

Больничные листы ИПэшника не оплачиваются . Но если вступить в добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то ФСС и больничный оплатит, и декрет, и пособие по уходу за ребенком.

Отрицательные стороны самозанятости носят иной характер и связаны преимущественно с ограничениями:

Право применять налоговые ставки, предусмотренные НПД, вправе только человек, доходы которого от самозанятости не превышают 2,4 млн рублей . Свыше этой суммы налог нужно уплачивать в размере 13%, а при достижении 5 млн рублей — 15%, или вставать на учет как индивидуальный предприниматель.

Самозанятому не разрешено нанимать персонал , а значит всю работу нужно делать самому.

Самозанятый не вправе перепродавать . Он может реализовывать только самостоятельно произведенную продукцию.

В рамках НПД запрещено действовать в интересах другого лица ( по договору комиссии, агентскому договору или договору поручения ) кроме случаев, когда самозанятый курьер доставляет товар принципала его покупателю и пробивает чек на кассе принципала.

по договору комиссии, агентскому договору или договору поручения Если бизнес заключается в сдаче помещений в аренду. То в рамках НПД запрещено сдавать коммерческую недвижимость . Разрешено только собственную жилую.

Если самозанятый занимается продажей изделий собственного производства, производственные затраты часто составляют большую долю в конечной стоимости. Минус в том, что налог самозанятого рассчитывают именно с доходов, а не прибыли, то есть уменьшить налогооблагаемую базу на величину расходов нельзя .

Самозанятые не застрахованы в системе обязательного пенсионного и социального страхования. Это означает, что больничные им не оплачиваются, а стаж и доходы для будущей пенсии не учитываются . Если хотите в старости не остаться без пенсии, заключите договор добровольного страхования с ПФР. Оплата взносов в этом случае ложится на самого самозанятого. С социальным страхованием для самозанятых сложнее, так как в 255-ФЗ про них ничего не сказано, хотя власти и планируют исправить это упущение в будущем. Обойти сложный момент поможет наличие статуса ИП. Предприниматели имеют право вступать в добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Особенности вывода денег

Вывод в личное пользование денег, заработанных в бизнесе, и у самозанятого и у ИП проще, чем у участников обществ, но имеют свои нюансы.

Так у самозанятого потребности выводить средства нет в принципе, так как у плательщиков НПД нет деления счетов в личных и предпринимательских целях.

Но самозанятость подходит лишь тем физлицам, чей бизнес находится на старте, а всю работу человек способен выполнить, не нанимая постоянный персонал, лишь прибегая к услугам сторонних исполнителей без намека на отношения между начальником и подчиненным.

Поэтому развитие бизнеса на самозанятости ограничено человеческими возможностями. Ведь сторонние работники периодически привлекаемые для выполнения отдельных работ не могут заменить штат постоянного обученного персонала, знающего специфику работы.

Для формирования новых мощностей, роста доходов, открытия дополнительных направлений деятельности, расширения географии и масштабов бизнеса получите статус индивидуального предпринимателя.

Вы можете работать на условиях самозанятости, и воспользоваться статусом ИП, когда появится потребность в наемном персонале, перепродажах или доходы превысят разрешенные 2,4 млн рублей тем более, что и у ИП проблем с выводом денег с бизнес-счета нет.

А сделать это можно разными способами:

снять в кассе банка;

снять через банкомат с бизнес-карты ;

бизнес-карты перевести на личную карту.

Выбирайте банк для ведения бизнеса с комфортными условиями обслуживания, чтобы минимизировать издержки, так как частно кредитные организации взимают комиссию за подобные услуги

Клиенты Банка Агророс переводят деньги на бизнес-карту всегда бесплатно, а на личную карту — в пределах 500 тыс. рублей в месяц в зависимости от тарифа на обслуживание.