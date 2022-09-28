Как вести бизнес с Казахстаном

Особенности импорта с Казахстаном

Казахстан, наряду с Россией, Белоруссией, Киргизией и Арменией входит в Евразийский экономический союз. Между этими странами отсутствует таможенная граница, а процесс импортирования товаров регламентируется «Договором о ЕАЭС».

Если говорить о классическом импорте товаров через границу РФ, то начисление и уплата налогов происходит в адрес таможни, причем именно при поступлении товаров на таможенную территорию.

Однако договор о ЕАЭС подразумевает некоторые послабления в процессе уплаты и исчисления НДС и условиях отчетности о сделках между странами ЕАЭС.

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Правила ЕАЭС

Суть правил, определенных Договором о ЕАЭС сводится к следующим положениям:

НДС рассчитывается самостоятельно компанией, которая ввозит товары в Россию, и уплачивается ей же в налоговую инспекцию по месту регистрации компании, так как таможни на границе нет. Моментом для определения налоговой базы считается исключительно факт принятия товаров к учету, а не просто ввоз на территорию РФ, как в случае классического импорта через таможню. Если говорить о лизинговом договоре , то момент определения налоговой базы наступает при очередном платеже по договору лизинга. Налоговая база формируется исключительно из стоимости ввезенных товаров, которая указана в сопроводительных документах. Если стоимость товара заявлена в иностранной валюте , то необходимо пересчитать ее по курсу на день постановки на учет. Имеется определенный набор отчетных документов, необходимых для предоставления в ИФНС после завершения импортной операции ( нужно подать декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товара ). Все отчетные документы, а также копии сопроводительных документов подаются в ИФНС до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных из Казахстана товаров.

НДС при импорте из Казахстана

При ввозе с территории Казахстана плательщики НДС применяют обычные ставки по НДС 10% и 20%, есть некоторые случаи, когда НДС не уплачивается.

Что еще нужно знать про НДС при импорте из Казахстана:

НДС уплачивается в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика, а не в таможенную службу;

НДС уплачивается, даже если компания работает на спецрежиме и даже если освобождена от уплаты НДС;

НДС уплачивается даже если ваш контрагент находится в другой стране, а товар ввозится через Казахстан;

НДС уплачивается, если товар был произведен за пределами ЕАЭС, но ранее был импортирован на его территорию.

Законы Российской Федерации освобождают некоторые категории товаров или операций от уплаты НДС, в таком случае при ввозе данных категорий товаров с территории Казахстана уплачивать НДС нет необходимости.

Это относится к товарам:

указанным в ст. 149 и 150 НК ( к ним относятся медицинские товары, медицинские услуги, услуги по присмотру и уходу за больными людьми, ритуальные услуги и т. д. );

149 150 НК к ним относятся медицинские товары, медицинские услуги, услуги по присмотру и уходу за больными людьми, ритуальные услуги и т. д. переданных по договору в рамках одной российской организации;

которые были приобретены у российского поставщика, но ввозится через территорию ЕАЭС.

НДС, который уплатила организация при ввозе товаров с территории Казахстана, можно включить в состав вычетов, уменьшающих обычный налог. Однако для этого не достаточно будет стандартного набора документов. Чтобы принять НДС-ЕАЭС к вычету нужно соблюсти некоторые условия:

Товар принят к учету и отражен в нем. Дальнейшее использование товара относится к операциям, облагаемым НДС. Сам НДС был уплачен вовремя. Вы подали заявление о ввозе товаров на территорию РФ. Вы сдали декларацию по косвенным налогам ( КНД 1151088 ).

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Как заключить внешнеторговый контракт с Казахстаном

Несмотря на то, что Россия и Казахстан по факту имеют единую таможенную территорию, законодательство у них разное. Поэтому при заключении внешнеторгового контракта нужно пользоваться правилами международной торговли — Инкотермс.

Обязательными положениями, которые должны быть включены во внешнеторговый контракт между РФ и Казахстаном являются:

наименование сторон договора ( полное юридическое название продавца и покупателя );

полное юридическое название продавца и покупателя цель составления договора;

все условия оплаты ( порядок расчетов, валюта, сроки платежей, цена контракта );

порядок расчетов, валюта, сроки платежей, цена контракта условия поставки товара;

форс-мажорные обстоятельства и порядок разрешения споров;

реквизиты компании.

Все пункты должны быть понятны каждой стороне, поэтому договор лучше составить на двух языках — русском и казахском. Паспортов сделки по таким контрактам нет, но контракты должны быть зарегистрированы в банке, если превышены лимиты цены сделки (3 млн рублей для импортных контрактов и 6 млн рублей для экспортных).

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