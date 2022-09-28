ЕАЭС

Как вести бизнес с Казахстаном

Многие компании сегодня в поисках новых рынков заключают договоры с компаниями из Казахстана. Поговорим сегодня о том, как правильно отрегулировать договорные отношения, как отчитаться и заплатить НДС по таким сделкам.

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Как вести бизнес с Казахстаном
Иллюстрация: Andy_Bay/pixabay

Особенности импорта с Казахстаном

Казахстан, наряду с Россией, Белоруссией, Киргизией и Арменией входит в Евразийский экономический союз. Между этими странами отсутствует таможенная граница, а процесс импортирования товаров регламентируется «Договором о ЕАЭС».

Если говорить о классическом импорте товаров через границу РФ, то начисление и уплата налогов происходит в адрес таможни, причем именно при поступлении товаров на таможенную территорию.

Однако договор о ЕАЭС подразумевает некоторые послабления в процессе уплаты и исчисления НДС и условиях отчетности о сделках между странами ЕАЭС.

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Правила ЕАЭС

Суть правил, определенных Договором о ЕАЭС сводится к следующим положениям:

  1. НДС рассчитывается самостоятельно компанией, которая ввозит товары в Россию, и уплачивается ей же в налоговую инспекцию по месту регистрации компании, так как таможни на границе нет.
  2. Моментом для определения налоговой базы считается исключительно факт принятия товаров к учету, а не просто ввоз на территорию РФ, как в случае классического импорта через таможню. Если говорить о лизинговом договоре, то момент определения налоговой базы наступает при очередном платеже по договору лизинга.
  3. Налоговая база формируется исключительно из стоимости ввезенных товаров, которая указана в сопроводительных документах. Если стоимость товара заявлена в иностранной валюте, то необходимо пересчитать ее по курсу на день постановки на учет.
  4. Имеется определенный набор отчетных документов, необходимых для предоставления в ИФНС после завершения импортной операции (нужно подать декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товара).
  5. Все отчетные документы, а также копии сопроводительных документов подаются в ИФНС до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных из Казахстана товаров.

НДС при импорте из Казахстана

При ввозе с территории Казахстана плательщики НДС применяют обычные ставки по НДС 10% и 20%, есть некоторые случаи, когда НДС не уплачивается.

Что еще нужно знать про НДС при импорте из Казахстана:

  • НДС уплачивается в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика, а не в таможенную службу;
  • НДС уплачивается, даже если компания работает на спецрежиме и даже если освобождена от уплаты НДС;
  • НДС уплачивается даже если ваш контрагент находится в другой стране, а товар ввозится через Казахстан;
  • НДС уплачивается, если товар был произведен за пределами ЕАЭС, но ранее был импортирован на его территорию.
Законы Российской Федерации освобождают некоторые категории товаров или операций от уплаты НДС, в таком случае при ввозе данных категорий товаров с территории Казахстана уплачивать НДС нет необходимости.

Это относится к товарам:

  • указанным в ст. 149 и 150 НК (к ним относятся медицинские товары, медицинские услуги, услуги по присмотру и уходу за больными людьми, ритуальные услуги и т. д.);
  • переданных по договору в рамках одной российской организации;
  • которые были приобретены у российского поставщика, но ввозится через территорию ЕАЭС.

НДС, который уплатила организация при ввозе товаров с территории Казахстана, можно включить в состав вычетов, уменьшающих обычный налог. Однако для этого не достаточно будет стандартного набора документов. Чтобы принять НДС-ЕАЭС к вычету нужно соблюсти некоторые условия:

  1. Товар принят к учету и отражен в нем.
  2. Дальнейшее использование товара относится к операциям, облагаемым НДС.
  3. Сам НДС был уплачен вовремя.
  4. Вы подали заявление о ввозе товаров на территорию РФ.
  5. Вы сдали декларацию по косвенным налогам (КНД 1151088).
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Как заключить внешнеторговый контракт с Казахстаном

Несмотря на то, что Россия и Казахстан по факту имеют единую таможенную территорию, законодательство у них разное. Поэтому при заключении внешнеторгового контракта нужно пользоваться правилами международной торговли — Инкотермс.

Обязательными положениями, которые должны быть включены во внешнеторговый контракт между РФ и Казахстаном являются:

  • наименование сторон договора (полное юридическое название продавца и покупателя);
  • цель составления договора;
  • все условия оплаты (порядок расчетов, валюта, сроки платежей, цена контракта);
  • условия поставки товара;
  • форс-мажорные обстоятельства и порядок разрешения споров;
  • реквизиты компании.

Все пункты должны быть понятны каждой стороне, поэтому договор лучше составить на двух языках — русском и казахском. Паспортов сделки по таким контрактам нет, но контракты должны быть зарегистрированы в банке, если превышены лимиты цены сделки (3 млн рублей для импортных контрактов и 6 млн рублей для экспортных).

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ЕАЭС

Как вести бизнес с Казахстаном

Многие компании сегодня в поисках новых рынков заключают договоры с компаниями из Казахстана. Поговорим сегодня о том, как правильно отрегулировать договорные отношения, как отчитаться и заплатить НДС по таким сделкам.

Как вести бизнес с Казахстаном

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