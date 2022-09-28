Как вести бизнес с Казахстаном

Особенности импорта с Казахстаном
Казахстан, наряду с Россией, Белоруссией, Киргизией и Арменией входит в Евразийский экономический союз. Между этими странами отсутствует таможенная граница, а процесс импортирования товаров регламентируется «Договором о ЕАЭС».
Если говорить о классическом импорте товаров через границу РФ, то начисление и уплата налогов происходит в адрес таможни, причем именно при поступлении товаров на таможенную территорию.
Однако договор о ЕАЭС подразумевает некоторые послабления в процессе уплаты и исчисления НДС и условиях отчетности о сделках между странами ЕАЭС.
Правила ЕАЭС
Суть правил, определенных Договором о ЕАЭС сводится к следующим положениям:
- НДС рассчитывается самостоятельно компанией, которая ввозит товары в Россию, и уплачивается ей же в налоговую инспекцию по месту регистрации компании, так как таможни на границе нет.
- Моментом для определения налоговой базы считается исключительно факт принятия товаров к учету, а не просто ввоз на территорию РФ, как в случае классического импорта через таможню. Если говорить о лизинговом договоре, то момент определения налоговой базы наступает при очередном платеже по договору лизинга.
- Налоговая база формируется исключительно из стоимости ввезенных товаров, которая указана в сопроводительных документах. Если стоимость товара заявлена в иностранной валюте, то необходимо пересчитать ее по курсу на день постановки на учет.
- Имеется определенный набор отчетных документов, необходимых для предоставления в ИФНС после завершения импортной операции (нужно подать декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товара).
- Все отчетные документы, а также копии сопроводительных документов подаются в ИФНС до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных из Казахстана товаров.
НДС при импорте из Казахстана
При ввозе с территории Казахстана плательщики НДС применяют обычные ставки по НДС 10% и 20%, есть некоторые случаи, когда НДС не уплачивается.
Что еще нужно знать про НДС при импорте из Казахстана:
- НДС уплачивается в налоговую инспекцию по месту регистрации налогоплательщика, а не в таможенную службу;
- НДС уплачивается, даже если компания работает на спецрежиме и даже если освобождена от уплаты НДС;
- НДС уплачивается даже если ваш контрагент находится в другой стране, а товар ввозится через Казахстан;
- НДС уплачивается, если товар был произведен за пределами ЕАЭС, но ранее был импортирован на его территорию.
Это относится к товарам:
- указанным в ст. 149 и 150 НК (к ним относятся медицинские товары, медицинские услуги, услуги по присмотру и уходу за больными людьми, ритуальные услуги и т. д.);
- переданных по договору в рамках одной российской организации;
- которые были приобретены у российского поставщика, но ввозится через территорию ЕАЭС.
НДС, который уплатила организация при ввозе товаров с территории Казахстана, можно включить в состав вычетов, уменьшающих обычный налог. Однако для этого не достаточно будет стандартного набора документов. Чтобы принять НДС-ЕАЭС к вычету нужно соблюсти некоторые условия:
- Товар принят к учету и отражен в нем.
- Дальнейшее использование товара относится к операциям, облагаемым НДС.
- Сам НДС был уплачен вовремя.
- Вы подали заявление о ввозе товаров на территорию РФ.
- Вы сдали декларацию по косвенным налогам (КНД 1151088).
Как заключить внешнеторговый контракт с Казахстаном
Несмотря на то, что Россия и Казахстан по факту имеют единую таможенную территорию, законодательство у них разное. Поэтому при заключении внешнеторгового контракта нужно пользоваться правилами международной торговли — Инкотермс.
Обязательными положениями, которые должны быть включены во внешнеторговый контракт между РФ и Казахстаном являются:
- наименование сторон договора (полное юридическое название продавца и покупателя);
- цель составления договора;
- все условия оплаты (порядок расчетов, валюта, сроки платежей, цена контракта);
- условия поставки товара;
- форс-мажорные обстоятельства и порядок разрешения споров;
- реквизиты компании.
Все пункты должны быть понятны каждой стороне, поэтому договор лучше составить на двух языках — русском и казахском. Паспортов сделки по таким контрактам нет, но контракты должны быть зарегистрированы в банке, если превышены лимиты цены сделки (3 млн рублей для импортных контрактов и 6 млн рублей для экспортных).
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