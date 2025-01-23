Потеряете ли вы имущество при банкротстве? Все, что нужно знать должнику

Какое имущество не получится сохранить при банкротстве
Вопросы с реализацией имущества поднимают не только в рамках банкротства, но и в исполнительном производстве. Правила примерно одинаковы и описаны в статье 446 ГПК. Из того, что есть у банкрота, не могут забрать личные вещи (кроме роскошных), предметы обычного домашнего обихода. Для граждан, проживающих за городом, актуальным станет запрет на реализацию сельскохозяйственных животных и построек для их содержания. Еще оставляют транспорт, который необходим банкроту в связи с инвалидностью.
К ценному имуществу, которое наверняка захочет сохранить любой должник, закон относит только единственное жилье. Это может быть квартира, комната или дом с участком. Но защита действует только при соблюдении 3 условий:
в собственности не должно быть другого жилья — здесь имеется ввиду любой объект, предназначенный для проживания, что легко проверяют по сведениям из ЕГРН;
банкрот должен фактически проживать в доме, квартире или комнате — по этим причинам единственное жилье могут продать, если гражданин живет не там, а в другом месте (например, у родителей);
если недвижимость не заложена в ипотеку — долгое время этот запрет было невозможно обойти, но сейчас все изменилось (об этом читайте ниже).
К нежилым объектам указанные правила не применяются. Помимо прочего, к ним относятся и апартаменты, которые государство до сих пор не признает жилыми помещениями. Соответственно, даже если банкрот реально живет в апартах и не имеет другой недвижимости, реализации не избежать.
Любые активы, которыми владеет должник, могут ему оставить при утверждении плана реструктуризации. В нем будет описано, как и в какие сроки нужно платить кредиторам. Если строго выполнять обязательства, зафиксированные в документе, то взыскание на имущество могут и не обратить. Но при подготовке проекта плана кредиторы часто указывают условие о продаже имущества, чтобы должник быстрее закрыл все требования.
Есть ли законные способы скрыть информацию об имуществе
У должника может возникнуть соблазн подарить все ценное родственникам или знакомым, либо попросту спрятать драгоценности или иные вещи. Сокрытие активов или информации о них — это худшее, что можно сделать при прохождении банкротства. Да, сведения о наличии движимого имущества проверить достаточно сложно, но риск все равно остается. Если об этом узнает управляющий или кредиторы, то банкротное дело может завершиться отказом в списании долгов. Еще банкрота зачастую привлекают к ответственности, а его сделки оспорят в судебном порядке.
Сведения о недвижимости и транспортных средства вообще не получится скрыть. Одним из первых действий управляющего станет запрос в Росреестр и ГИБДД. В ответах будет указано, что принадлежит должнику на праве собственности. Не менее важно, что по запросу могут предоставить сведения о продаже, дарении объекта и автомобиля за прошлые годы. Вполне вероятно, что это станет основанием для подачи иска на оспаривание таких сделок.
Отдельно стоит сказать об имуществе, которое может появиться в собственности уже после возбуждения банкротства (например, в порядке наследования). Такие факты тоже нельзя скрывать. Должник обязан сообщить об изменении имущественного положения управляющему (в судебном деле) или в МФЦ (внесудебная процедура). В первом случае новые вещи или объекты включат в конкурсную массу, продадут на торгах. МФЦ прекратит производство по делу, т.е. оно не завершится списанием долга. После этого банкротство могут возбудить уже в арбитраже.
Перейдите на сайт, запишитесь на консультацию и получите скидку до 50%
Порядок и особенности реализации единственного жилья
Учитывая стоимость недвижимости даже за пределами мегаполисов, ее продажа могла бы закрыть все или большинство требований кредиторов. Поэтому они постараются добиться, чтобы на реализацию выставили даже единственное жилье. Это возможно в следующих случаях:
если банкрот и его семья фактически живут по другому адресу (это могут установить в рамках банкротства по справкам из МВД, другими способами);
если жилье перестало быть единственным (после оспаривания сделки по продаже или дарению другого объекта, в результате наследования);
если жилье признают роскошным, а должнику предоставят другой объект для проживания.
С первыми двумя случаями из списка все вполне понятно. А вот возможность продажи единственного, но роскошного жилья, появилась не так давно. В законе об этом вообще ничего не сказано. Поэтому управляющие и кредиторы ссылаются на позицию Верховного и Конституционного судов.
Понятие «роскошности» в отношении жилья весьма условно. К таким признакам может относиться все что угодно, но по мнению судов:
площадь дома или квартиры, выходящая за пределы разумного, — здесь важно сопоставление с социальной нормой жилья, действующей в регионе;
рыночная стоимость недвижимости (к примеру, она может быть несоразмерно большой, если объект находится в центре крупного города) — продажа роскошного жилья должна покрывать не менее 50% требований кредиторов.
Вопрос об отнесении недвижимости к роскошному жилью рассматривают в судебном процессе. Следовательно, должник сможет предоставить свои возражения.
Даже если суд признает жилье роскошным, это еще ничего не даст кредиторам. Продать такую недвижимость можно, если банкроту предоставят другую квартиру. Она должна соответствовать ряду критериев — социальной норме по площади, минимально необходимому уровню благоустройства. Суд обязательно учтет и такие факторы, как месторасположение новой квартиры, этажность, пригодность для проживания инвалида (если банкрот является таковым) и многое другое. Кстати, жилье для выселения обязаны приобрести кредиторы. Учитывая сложности, о которых указано выше, случаев реализации роскошной недвижимости пока не очень много.
Способы защиты недвижимости, заложенной по ипотеке
До сентября 2024 года банкрот мог сохранить ипотечную квартиру только в рамках процедуры реструктуризации. При этом не имело значения, есть ли просрочки по ипотеке, настаивает ли банк на продаже залога. Сейчас в законе № 127-ФЗ появилась отдельная статья, посвященная защите недвижимости, приобретенной по ипотеке. В общих словах, схема работает так:
банкрот вправе (но не обязан) обратиться в банк, выдавший ипотеку, и предложить оформить мировое соглашение;
если банк согласен, то стороны согласовывают условия документа и передают его на утверждение в суд;
остальные кредиторы не участвуют в соглашении, т.е. смогут претендовать только на средства от продажи иного имущества;
если суд утвердит документ, ипотечное жилье исключат из конкурсной массы, и оно останется в собственности банкрота.
Схема вполне реальная и уже встречается на практике. Проблемой может стать отказ банка от соглашения. Но и это вполне можно обойти. В судебной практике есть примеры, когда банк обязали договориться с заемщиком, приравняв соглашение к обособленному плану реструктуризации.
Итак, если все пройдет успешно, то после завершения банкротства должнику оставят ипотечное жилье. Далее он будет исполнять обязательства по договору с учетом условий соглашения. Там необходимо прописать порядок и сроки погашения просрочки, если она была на момент возбуждения банкротного дела.
Отказать в утверждении соглашения могут, если остальных активов банкрота недостаточно для погашения долгов перед кредиторами из первой или второй очередей. Но закон разрешает внести необходимую сумму на специальный счет, который откроет управляющий. Кстати, если у должника нет такой возможности (а это нереально в рамках банкротства), заплатить может иное лицо — родственник, друг и т.д. Общая сумма такой компенсации не будет превышать 10% от стоимости ипотечного жилья.
Мы рассказали только об основных нюансах, связанных с реализацией или защитой имущества в ходе банкротства. Вполне возможны и иные ситуации, особенно при оспаривании сделок или при недобросовестных действиях должника. Чтобы минимизировать риски и воспользоваться правом на сохранение имущества, лучше действовать при поддержке юристов.
✔️Запишитесь на бесплатную консультацию к юристу и узнайте, можете ли списать все свои долги.
P.S. Чем быстрее вы обратитесь, тем быстрее освободитесь от долгового бремени и обретете свободу!
Перейдите на сайт, запишитесь на консультацию и получите скидку до 50%
Реклама: ООО «БАНКРОТ КОНСАЛТ», ИНН 7704250024, erid: 2W5zFJQsWmN
Начать дискуссию