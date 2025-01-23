Потеряете ли вы имущество при банкротстве? Все, что нужно знать должнику

Вопросы с реализацией имущества поднимают не только в рамках банкротства, но и в исполнительном производстве. Правила примерно одинаковы и описаны в статье 446 ГПК. Из того, что есть у банкрота, не могут забрать личные вещи (кроме роскошных), предметы обычного домашнего обихода. Для граждан, проживающих за городом, актуальным станет запрет на реализацию сельскохозяйственных животных и построек для их содержания. Еще оставляют транспорт, который необходим банкроту в связи с инвалидностью.

К ценному имуществу, которое наверняка захочет сохранить любой должник, закон относит только единственное жилье. Это может быть квартира, комната или дом с участком. Но защита действует только при соблюдении 3 условий:

в собственности не должно быть другого жилья — здесь имеется ввиду любой объект, предназначенный для проживания, что легко проверяют по сведениям из ЕГРН;

банкрот должен фактически проживать в доме, квартире или комнате — по этим причинам единственное жилье могут продать, если гражданин живет не там, а в другом месте (например, у родителей);

если недвижимость не заложена в ипотеку — долгое время этот запрет было невозможно обойти, но сейчас все изменилось (об этом читайте ниже).

К нежилым объектам указанные правила не применяются. Помимо прочего, к ним относятся и апартаменты, которые государство до сих пор не признает жилыми помещениями. Соответственно, даже если банкрот реально живет в апартах и не имеет другой недвижимости, реализации не избежать.

Любые активы, которыми владеет должник, могут ему оставить при утверждении плана реструктуризации. В нем будет описано, как и в какие сроки нужно платить кредиторам. Если строго выполнять обязательства, зафиксированные в документе, то взыскание на имущество могут и не обратить. Но при подготовке проекта плана кредиторы часто указывают условие о продаже имущества, чтобы должник быстрее закрыл все требования.