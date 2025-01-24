Банкротство физического лица в 2025 году: мифы и реальность 

Процедура банкротства — это не только про списание долгов, но и про возможность начать жизнь с чистого листа. Это юридический способ для граждан избавиться от непосильного финансового груза и восстановить свою платежеспособность. Однако непонимание сути и правил банкротства часто вызывает страх: многие боятся потери имущества, ограничений на работу, или верят, что после процедуры кредит никогда не получить.
С развитием законодательства и практики банкротства стало очевидно: инструмент работает, если им правильно пользоваться. Разберем самые популярные мифы о банкротстве физических лиц, и какие реальные последствия несет за собой процедура.
Миф 1. Придется отдать все имущество
При слове «банкротство», или того хуже «признание несостоятельности» воображение рисует страшные картины: разорения, безденежья, потери средств к существованию и любого нажитого имущества. Кто-то на полном серьезе полагает, что суд позволит ему остаться бездомным и закончить свои дни в приюте. Конечно, это не так!
Государство заботиться о благополучии, социальной защищенности и частной собственности своих граждан, даже тех, кого в определенный момент покинула финансовая удача. В статье 446 ГПК перечислено имущество, которое нельзя отнять по исполнительным документам, в том числе, в результате банкротства гражданина.
К таковому относится на 2025 год:
Единственное жилье (если оно не находится в ипотеке) и земельный участок, на котором оно расположено. Соцнайм тоже не прекращается.
Сельскохозяйственные постройки, домашний скот, корм и семена для посева, если должник проживает в сельской местности.
Предметы первой необходимости — личные вещи, одежда, бытовая техника, мебель в квартире (доме). Описывать и выставлять на торги такие предметы финансовый управляющий точно не будет.
Деньги на счетах до суммы прожиточного минимума на должника и его иждивенцев, выплаты социального характера, например, пособия и пенсии.
Имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника (инструменты, оборудование, техника), если его стоимость не превышает 10 000 рублей.
Государственные награды, призы, ордена, медали, памятные знаки.
Средства передвижения инвалидов — коляски, специализированные автомобили и т.д.
Важно понимать, что суд рассматривает каждый случай индивидуально. Если у обанкротившегося гражданина есть имущество, не подпадающее под указанный перечень, оно может быть реализовано для погашения долгов.
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Итак, как минимум, необходимое имущество у гражданина после банкротства останется: единственное жилье, доход в пределах МРОТ, личные вещи. А значит — и возможность начать жизнь с чистого листа без груза долговых обязательств.
Миф 2. Все сделки за последние три года будут оспорены
Неправда. Оспариваются только те сделки, которые имеют сомнительный характер или явно направлены на уклонение от выполнения долговых обязательств.
Например, это может быть:
Продажа имущества по заниженной цене. Например, вы продаете автомобиль стоимостью 5 млн рублей за 500 тыс. рублей. Это выглядит как попытка скрыть имущество.
Дарение ценных вещей родственникам или друзьям в период, когда вы уже знали о своей неплатежеспособности. Такие действия могут быть квалифицированы как вывод активов.
Перевод денежных средств на счета третьих лиц без явной деловой цели.
Но если вы честно продали автомобиль третьему лицу по рыночной стоимости, с целью хоть немного поправить финансовый крах, такая сделка судом оспариваться точно не будет.
Миф 3. Из-за банкротства закроют выезд за границу
Интересно, что все с точностью да наоборот. Полномочием накладывать ограничение на выезд за границу обладают приставы. Именно ФССП при наличии долга от 30 тыс. руб. может закрыть гражданину возможность выехать за пределы РФ (п. 1 ст. 67 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
А согласно ст. 40 того же закона, при банкротстве физлица исполнительные производства в отношении него приостанавливаются. То есть меры, введенные приставами ранее, будут «заморожены»: запрет на вождение транспортного средства, аресты имущества и банковских счетов, а также запрет на выезд за границу.
Арбитражный суд в процессе конкурсного производства тоже вправе ограничить свободу передвижения должника. Но делает это на практике крайне редко. Например, если человек имеет второе гражданство, и есть веские основания полагать, что он скроется сам (или скроет имущество) от правосудия в другой стране.
Что же касается запрета на выезд после завершения процедуры банкротства — это не более, чем «страшилка» для юридически не подкованных лиц. После того, как человек уже признан банкротом, и долги списаны, ни один государственный орган не имеет права ограничивать его передвижение.
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Миф 4. За долги будут платить родственники
Еще один ложный аргумент, к которому апеллируют недобросовестные взыскатели. Но, согласно законодательству, долговые обязательства являются личной ответственностью должника (если только иное не предусмотрено договором, например, в договор займа не вписаны поручители).
В том числе:
Муж не должен платить за супругу, если он не выступал поручителем или созаемщиком по ее кредитам.
В случае совместной собственности супругов взыскание возможно только в доле, принадлежащей должнику. Если собственность разделена (например, по брачному договору), кредиторы тем более не могут претендовать на имущество второго супруга.
Родители не обязаны выплачивать долги взрослых детей (как и дети за родителей), если они не заключали никаких соглашений с кредиторами.
В случае смерти должника в процессе банкротства, обязательства перед кредиторами просто прекращаются, если наследство не было принято. Но даже при принятии имущества, наследники отвечают только в пределах его стоимости. То есть на их личную собственность взыскание обращено быть не может.
Миф 5. Банкротство — это очень дорого
Многие граждане расстраиваются и отказываются от идеи банкротства, узнав, что процедура не бесплатна. И так нет лишних финансов, банковские счета пусты, откуда еще взять средства на оплату услуг финансового управляющего, судебные, почтовые и прочие расходы.
Не спешите с выводами. Давайте вместе посчитаем, сколько это будет стоить, и где взять деньги.
Основные расходы при банкротстве:
Услуги финансового управляющего — 25 000 рублей за завершение процедуры (вносятся на депозит суда до начала рассмотрения дела).
Публикации в реестрах — 20–30 тыс. рублей (в Федресурсе и «Коммерсанте»).
Дополнительные расходы — почтовые услуги, обслуживание счета и прочее.
Процедура длится 8–10 месяцев, и расходы можно оплатить частями. Если проводятся торги, управляющий оплачивает часть затрат из выручки.
Юридические компании предлагают сопровождение «под ключ» за 8–10 тыс. рублей в месяц. С момента начала банкротства кредиты платить не нужно. Официальный доход будет поступать на спецсчет управляющего, откуда вам ежемесячно выплачивается прожиточный минимум.
Если ваш общий долг превышает 300 тысяч рублей, банкротство — даже с учетом сопутствующих затрат — однозначно выгодный способ решения финансовых проблем.
Банкрот Консалт предлагает удобную рассрочку по договору, и работает во всех регионах РФ. Стоимость процедуры под ключ — от 8 460 руб./мес. Вам не придется посещать судебные заседания, общаться с приставами, коллекторами и банками. Юристы берут на себя полное сопровождение до окончательного судебного акта.
Чем реально заканчивается банкротство в 2025 году: риски, последствия, преимущества
После завершения процедуры гражданин будет освобожден от всех долгов, которые не были погашены при обращении взыскания на имущество: от кредитов, займов, налоговых просроченных обязательств.
Вместе с тем, наступят и некоторые негативные последствия для банкрота.
Информация о несостоятельности будет опубликована на Федресурсе и останется доступна для кредиторов и потенциальных работодателей.
При обращении за новым кредитом, в течение следующих пяти лет, банку нужно будет сообщать о банкротном прошлом. При этом прямого запрета на кредитование нет. Решение принимается на усмотрение банка, он вправе одобрить заявку, но предложить, например, более высокую ставку для такого гражданина.
Считается, что ситуация со списанием долгов негативно отражается на кредитной истории. Но откровенно говоря, проблемы с банками у должника начинаются еще раньше — а именно, когда он систематически нарушает обязательства по договорам.
В течение трех лет действует запрет на замещение руководящих должностей в государственных и муниципальных органах и учреждениях, нельзя быть директором и учредителем коммерческих организаций в течение указанного срока. На практике, как правило, такого сотрудника просто переводят на другую должность, чтобы он не значился ЕИО по уставным документам.
При банкротстве ИП снова зарегистрироваться в ЕГРИП можно только через пять лет. Но можно перейти на самозанятость.
Нельзя обанкротиться повторно в течение пяти лет после завершения первой процедуры.
Даже с учетом всех негативных последствий, процедура банкротства физлица остается эффективным инструментом, который позволяет в правовом поле, совершенно законно избавиться от долгов, защитить имущество и начать жизнь с чистого листа. Это решение особенно актуально для тех, кто столкнулся с неподъемной финансовой нагрузкой и не видит других способов восстановить свою платежеспособность. При правильном подходе и помощи квалифицированных специалистов процедура банкротства может стать началом нового финансово стабильного этапа жизни.
Мы развеяли только пять наиболее популярных мифов. На самом деле их гораздо больше. Если хотите действительно разобраться в нюансах процесса, узнать реальные шансы на списание своих долговых обязательств, запишитесь на бесплатную консультацию к юристу.
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