Банкротство физического лица в 2025 году: мифы и реальность 

При слове «банкротство», или того хуже «признание несостоятельности» воображение рисует страшные картины: разорения, безденежья, потери средств к существованию и любого нажитого имущества. Кто-то на полном серьезе полагает, что суд позволит ему остаться бездомным и закончить свои дни в приюте. Конечно, это не так!

Государство заботиться о благополучии, социальной защищенности и частной собственности своих граждан, даже тех, кого в определенный момент покинула финансовая удача. В статье 446 ГПК перечислено имущество, которое нельзя отнять по исполнительным документам, в том числе, в результате банкротства гражданина.

К таковому относится на 2025 год:

Единственное жилье (если оно не находится в ипотеке) и земельный участок, на котором оно расположено. Соцнайм тоже не прекращается.

Сельскохозяйственные постройки, домашний скот, корм и семена для посева, если должник проживает в сельской местности.

Предметы первой необходимости — личные вещи, одежда, бытовая техника, мебель в квартире (доме). Описывать и выставлять на торги такие предметы финансовый управляющий точно не будет.

Деньги на счетах до суммы прожиточного минимума на должника и его иждивенцев, выплаты социального характера, например, пособия и пенсии.

Имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника (инструменты, оборудование, техника), если его стоимость не превышает 10 000 рублей.

Государственные награды, призы, ордена, медали, памятные знаки.

Средства передвижения инвалидов — коляски, специализированные автомобили и т.д.

Важно понимать, что суд рассматривает каждый случай индивидуально. Если у обанкротившегося гражданина есть имущество, не подпадающее под указанный перечень, оно может быть реализовано для погашения долгов.

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Итак, как минимум, необходимое имущество у гражданина после банкротства останется: единственное жилье, доход в пределах МРОТ, личные вещи. А значит — и возможность начать жизнь с чистого листа без груза долговых обязательств.