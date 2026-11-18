Сколько стоит банкротство физических лиц в 2026 году? Разбираем стоимость судебной и внесудебной процедур, обязательные платежи, расходы на юристов и финансового управляющего, сроки оформления и факторы, влияющие на итоговый бюджет.

Сколько стоит банкротство физических лиц в 2026 году и из каких расходов складывается процедура? Это один из первых вопросов, который возникает у граждан, столкнувшихся с серьезными финансовыми трудностями и рассматривающих предусмотренные законом способы урегулирования задолженности.

Стоимость зависит от выбранного порядка проведения процедуры, количества обязательных платежей, необходимости привлечения юристов и сложности конкретной ситуации. Например, внесудебная процедура через МФЦ проводится бесплатно при соблюдении установленных законом условий, а судебное банкротство физического лица может потребовать расходов от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

В этой статье разберем, сколько стоит процедура банкротства в 2026 году, какие обязательные расходы предусмотрены законодательством, сколько берут юридические компании за сопровождение дела и от чего зависит итоговая стоимость. Отдельно рассмотрим расходы при банкротстве физических лиц и организаций, особенности оплаты услуг юристов и способы предварительного расчета бюджета.

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Стоимость внесудебного банкротства через МФЦ

Внесудебное банкротство — это процедура, которую граждане могут пройти через МФЦ без обращения в арбитражный суд и оплаты самой процедуры. Она доступна при соблюдении установленных законом условий, в том числе если общая сумма задолженности составляет от 25 000 до 1 000 000 рублей и имеются предусмотренные законом основания для подачи заявления.

Сколько стоит внесудебное банкротство:

Госпошлина — не взимается.

Подача заявления в МФЦ — бесплатная.

Проведение процедуры — бесплатно, оплачивать услуги финансового управляющего не требуется.

Таким образом, обязательных платежей за саму внесудебную процедуру нет. Однако в отдельных случаях у заявителя могут возникнуть дополнительные расходы.

Дополнительные расходы при внесудебном банкротстве

Несмотря на то что оформление внесудебного банкротства через МФЦ не требует оплаты, иногда приходится учитывать сопутствующие затраты:

Нотариальные услуги. Ориентировочно от 1 000 до 4 000 рублей. Например, расходы могут возникнуть, если заявление от имени гражданина подает представитель и для этого оформляется нотариальная доверенность.

Почтовые расходы. Могут потребоваться средства на отправку корреспонденции и уведомлений кредиторам, если должник решит направить их самостоятельно. Обычно речь идет о нескольких сотнях рублей.

Получение дополнительных справок и документов. В некоторых ситуациях для подготовки заявления могут понадобиться документы, выдача которых предусматривает отдельную плату.

Важное уточнение по условиям: для внесудебного банкротства недостаточно только того, чтобы долг не превышал 1 млн рублей и отсутствовало имущество. Необходимо также соответствовать одному из оснований, перечисленных в статье 223.2 Федерального закона № 127-ФЗ. Минимальная сумма задолженности — 25 000 рублей.

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Стоимость судебного банкротства физических лиц

Судебное банкротство гражданина проводится через арбитражный суд. В отличие от внесудебной процедуры через МФЦ, оно предусматривает обязательные расходы, размер которых зависит от этапов дела, количества процедур, наличия имущества и других обстоятельств. Поэтому запросы «банкротство через суд — цена» и «сколько стоит судебное банкротство» не имеют единого ответа для всех ситуаций.

Обязательные расходы на судебное банкротство

Основные платежи установлены законодательством о банкротстве и налоговым законодательством.

Государственная пошлина. Если гражданин самостоятельно подает заявление о признании себя банкротом, госпошлина не взимается. Это правило предусмотрено подпунктом 8 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ. Если процедуру инициирует кредитор, размер пошлины зависит от того, кто обращается в суд: кредитор-гражданин или организация.

Вознаграждение финансового управляющего. Фиксированная сумма составляет 25 000 рублей за одну процедуру. Деньги вносятся на депозит арбитражного суда. Если в рамках дела последовательно вводятся реструктуризация долгов и реализация имущества, расходы на фиксированное вознаграждение могут составить 50 000 рублей. Кроме того, законом предусмотрена процентная часть вознаграждения — 7% в установленных случаях и порядке. Ее размер зависит от результатов процедуры и предусмотренной законом расчетной базы.

Дополнительные расходы при судебном банкротстве

Помимо обязательного вознаграждения финансового управляющего, при рассмотрении дела могут потребоваться дополнительные средства:

Подготовка и копирование документов. Расходы на распечатку, копирование и получение отдельных справок могут составить ориентировочно 1 000–2 000 рублей. Итоговая сумма зависит от количества документов и необходимости получать платные выписки.

Нотариальные услуги. Если гражданин оформляет доверенность на представителя, стоимость нотариального оформления может составить около 2 000 рублей и более. Тариф зависит от региона и вида нотариального действия.

Публикации сведений о банкротстве. Информация о ходе процедуры размещается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), а предусмотренные законом сообщения публикуются в официальном издании — газете «Коммерсантъ». Стоимость зависит от количества сообщений, объема публикации и действующих тарифов.

Почтовые отправления. Приходится учитывать расходы на направление документов и уведомлений кредиторам, а также другую корреспонденцию, связанную с рассмотрением дела.

Иные расходы по делу. В зависимости от обстоятельств могут потребоваться оплата оценки имущества, организация торгов, государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней, а также другие расходы, предусмотренные законодательством.

Сколько стоят услуги юристов по банкротству

Отдельная статья расходов — юридическое сопровождение судебного банкротства. Гражданин может самостоятельно подготовить заявление и участвовать в процедуре либо обратиться за помощью к юристу или специализированной компании.

Стоимость услуг по сопровождению дела зависит от региона, сложности ситуации, объема работы и состава выбранного пакета. На рынке встречаются предложения от 40 000 до 150 000 рублей и выше. При сравнении цен важно уточнять, какие именно услуги включены в договор и входят ли в указанную сумму обязательные расходы процедуры.

От чего зависит итоговая стоимость судебного банкротства

Общий бюджет судебной процедуры может существенно различаться. На него влияют количество введенных процедур, расходы на публикации и почтовые отправления, наличие имущества, необходимость его оценки и реализации, а также стоимость юридического сопровождения.

Поэтому ориентировочная сумма расходов может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Перед обращением в арбитражный суд рекомендуется составить подробную смету с учетом обстоятельств конкретного дела.

Не знаете, с чего начать? Разобраться в процедуре банкротства самостоятельно бывает непросто: необходимо учитывать требования законодательства, подготовить документы и оценить возможные риски. Оставьте заявку юристу, чтобы получить консультацию и понять, какие шаги можно предпринять в вашем случае.

Сроки процедуры банкротства физических

Продолжительность банкротства зависит от выбранного порядка проведения процедуры, категории должника и обстоятельств конкретного дела.

Внесудебное банкротство через МФЦ. Процедура длится 6 месяцев с даты включения сведений о ее возбуждении в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Судебное банкротство физического лица. В среднем рассмотрение дела занимает от 6 до 12 месяцев . Срок зависит от сложности ситуации, количества кредиторов, наличия имущества и необходимости проведения дополнительных мероприятий.

Таким образом, сроки банкротства нельзя определить одинаково для всех должников: даже при схожей сумме задолженности продолжительность процедуры может существенно отличаться.

Какие документы нужны для банкротства физического лица?

Подготовка документов — один из важных этапов судебного и внесудебного банкротства. Перечень зависит от выбранного порядка проведения процедуры и обстоятельств конкретного должника.

Для подготовки к судебному банкротству могут потребоваться:

паспорт и ИНН;

СНИЛС;

документы о семейном положении;

сведения о доходах и занятости;

кредитные договоры и документы о задолженности;

постановления и исполнительные документы, если они имеются;

сведения о банковских счетах и вкладах;

документы на недвижимость, транспорт и другое имущество;

сведения о сделках с имуществом за предусмотренный законом период;

документы о наличии иждивенцев и иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Для внесудебного банкротства через МФЦ используется установленная форма заявления и список кредиторов. В зависимости от основания обращения могут понадобиться дополнительные сведения и документы.

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Что говорит закон о стоимости банкротства

Порядок проведения процедуры банкротства физических и юридических лиц, права и обязанности ее участников, а также связанные с ней расходы регулируются законодательством Российской Федерации.

К основным нормативным актам относятся:

Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он определяет основания и порядок признания граждан и организаций банкротами, этапы процедуры, полномочия финансового управляющего и правила распределения расходов.

Федеральный закон № 289-ФЗ. Этот закон внес изменения в законодательство о банкротстве и ввел механизм внесудебного банкротства граждан через МФЦ.

Отдельные положения законодательства устанавливают правила оплаты процедуры, размер вознаграждения арбитражного управляющего и порядок возмещения расходов.

Какие статьи закона регулируют стоимость банкротства

При расчете расходов на банкротство физических лиц важно учитывать следующие нормы:

Таким образом, стоимость судебного и внесудебного банкротства определяется не произвольными тарифами, а сочетанием законодательных требований и дополнительных расходов, которые возникают в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

Банкротство под ключ в компании «Банкрот Консалт»

Компания «Банкрот Консалт» предлагает комплексное юридическое сопровождение банкротства физических лиц. Специалисты помогают организовать процесс, подготовить необходимые документы и представляют интересы клиента в рамках согласованного объема услуг.

В сопровождение входят: Первичная консультация — анализ финансовой ситуации, задолженности и обстоятельств дела.

Персональный юрист — закрепление специалиста, который координирует работу и информирует клиента о ходе процедуры.

Сбор документов — помощь в получении необходимых справок, выписок и сведений.

Подготовка заявления — оформление документов для обращения в арбитражный суд.

Работа с кредиторами — подготовка необходимых уведомлений и документов.

Представительство в суде — юридическое сопровождение судебных заседаний и процессуальных действий.

Сопровождение процедуры — помощь в подготовке ответов на запросы и разъяснение дальнейших этапов.

Дополнительно «Банкрот Консалт» предлагает дистанционный формат взаимодействия и возможность рассрочки оплаты юридических услуг. Это позволяет организовать сопровождение без регулярного посещения офиса и распределить расходы по согласованному графику.

Часто задаваемые вопросы о банкротстве и его стоимости

Можно ли пройти процедуру банкротства бесплатно?

Да. Внесудебное банкротство через МФЦ проводится без госпошлины и оплаты услуг финансового управляющего. Для обращения необходимо соответствовать требованиям закона: сумма задолженности должна составлять от 25 000 до 1 000 000 рублей, а также должно выполняться одно из предусмотренных законом условий для подачи заявления.

При этом важно учитывать, что бесплатность относится к самой процедуре. Если гражданину понадобится нотариальная доверенность или получение отдельных документов, могут возникнуть дополнительные расходы.

Что будет с квартирой при банкротстве?

Единственное пригодное для постоянного проживания жилье, как правило, защищено законом от взыскания. Однако если квартира находится в ипотеке, она может быть включена в процедуру реализации имущества, даже если это единственное жилье должника.

В отдельных случаях законодательство предусматривает возможность сохранения ипотечного жилья при заключении специального соглашения с залоговым кредитором. Условия зависят от конкретной ситуации. Поэтому перед началом судебного банкротства важно отдельно оценить риски, связанные с недвижимостью.

Все ли долги учитываются при банкротстве?

Нет. Закон предусматривает обязательства, от которых гражданин не освобождается даже после завершения процедуры. К ним относятся, в частности, алименты, требования о возмещении вреда жизни или здоровью, отдельные требования о выплате заработной платы и выходных пособий, а также некоторые другие обязательства.

Кроме того, суд может сохранить обязательства, если установит недобросовестное поведение должника в предусмотренных законом случаях.

Почему стоимость банкротства у разных юридических компаний отличается?

Единого тарифа на юридическое сопровождение банкротства нет. Каждая компания самостоятельно формирует стоимость услуг с учетом региона, квалификации специалистов, сложности дела и объема работ.

На цену могут влиять количество кредиторов, наличие имущества, необходимость оспаривания сделок, подготовка дополнительных документов и участие юристов в судебных заседаниях. При сравнении предложений важно обращать внимание не только на общую сумму, но и на перечень услуг, включенных в договор.

Можно ли оформить банкротство самостоятельно, без юристов?

Да, законодательство не обязывает гражданина привлекать юридическую компанию для судебного банкротства. Заявление можно подготовить и подать самостоятельно, если должник способен разобраться в требованиях закона и процессуальных документах.

При этом необходимо учитывать расходы на финансового управляющего, публикации и другие обязательные мероприятия. Юридическое сопровождение является отдельной услугой, стоимость которой определяется договором.

Какие расходы не входят в стоимость юридического сопровождения?

Это зависит от условий договора с компанией. В отдельную оплату могут входить вознаграждение финансового управляющего, публикации в официальных источниках, почтовые отправления, оценка имущества, нотариальные услуги и дополнительные судебные расходы.

Перед подписанием договора рекомендуется запросить подробную смету и уточнить, какие платежи уже включены в стоимость, а какие придется оплачивать отдельно.

Можно ли рассрочить оплату услуг юристов по банкротству?

Некоторые юридические компании предлагают рассрочку на оплату сопровождения. График платежей, размер первоначального взноса и продолжительность рассрочки определяются договором.

Перед оформлением такого предложения стоит проверить полную стоимость услуг, наличие дополнительных платежей и условия досрочного погашения.

Что делать, если после заключения договора стоимость банкротства увеличилась?

В первую очередь необходимо изучить договор и выяснить, на каком основании компания изменила цену. Если стоимость услуг зафиксирована и договор не предусматривает ее одностороннее увеличение, исполнитель не вправе произвольно менять согласованную сумму.

Дополнительные работы и расходы следует согласовывать отдельно, проверяя их необходимость и стоимость.

От чего зависит продолжительность судебного банкротства?

Сроки рассмотрения дела зависят от количества кредиторов, наличия имущества, необходимости проведения оценки и торгов, оспаривания сделок и возникновения судебных споров. Чем больше дополнительных мероприятий требуется в конкретном деле, тем продолжительнее может оказаться процедура.

Можно ли сохранить ипотечную квартиру при банкротстве?

В некоторых случаях такая возможность предусмотрена законом. Например, гражданин и банк могут заключить отдельное мировое соглашение по ипотечному жилью, если соблюдены установленные требования. Однако сохранение квартиры не происходит автоматически: необходимо учитывать позицию залогового кредитора и условия законодательства.

Какие обязательства сохраняются после завершения банкротства?

Закон предусматривает категории требований, которые продолжают действовать после завершения процедуры. В частности, это алименты, возмещение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда, требования по выплате заработной платы и выходных пособий, а также текущие платежи и некоторые другие обязательства. Перечень установлен статьей 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

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