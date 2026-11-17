Такие ситуации возможны, если валютный контроль откладывают до заполнения платежного поручения в последний день. Соблюдение закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ и Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И начинается с договора и календаря сроков.
Обозначим базовые термины при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД):
Нерезиденты — юридические лица и организации, созданные по законодательству иностранных государств, расположенные за пределами РФ, и их представительства и филиалы в РФ; дип .представительства и консульства иностранных государств; физические лица, которые не являются резидентами
Банк УК — уполномоченный банк, принявший контракт или кредитный договор на учет и ведущий по нему ведомость банковского контроля.
УНК (уникальный номер контракта) — номер, присваиваемый договору банком УК при постановке на учет контракта, по которому ведется ведомость банковского контроля, в которой учитываются расчеты и подтверждающие документы по контракту.
СВО (сведения о валютных операциях) — данные о конкретном платеже или зачислении (включая код вида операции и УНК), передаваемые банку при расчетах.
СПД (справка о подтверждающих документах) — единая форма учета и отчетности, с помощью которой резидент сообщает банку УК об исполнении или прекращении обязательств, перемене лица или изменении условий по учтенному договору.
Для участников ВЭД главными задачами являются: контроль платежей, учет контракта в банке УК и подтверждение исполнения обязательств. Разберем шесть правил проверки до платежа и после закрытия поставки.
Правило 1. Считайте сумму договора, а не размер платежа
Перед началом расчетов с нерезидентом проверьте, подлежит ли договор постановке на учет с присвоением УНК. Ориентироваться нужно на общую сумму обязательств по договору, а не на сумму отдельного платежа.
По п. 4.3 Инструкции № 181-И пороги постановки на учет составляют:
от 3 млн рублей — по импортным контрактам и кредитным договорам (договорам займа) и смешанным контрактам
от 10 млн рублей — по экспортным контрактам.
Эти пороги действуют уже несколько лет, но компании часто упускают три детали:
Точное равенство порогу. По п. 4.3 Инструкции № 181-И учет нужен, если сумма равна или превышает порог. Условный пример без валютного пересчета: импортный контракт ровно на 3 000 000 рублей, разбитый на несколько платежей, не освобождается от учета только из-за малых частей.
Курс пересчета. Валюта договора пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату заключения договора или на дату вступления в силу последних изменений его суммы (п. 4.3 Инструкции № 181-И).
Расчеты в рублях. Расчеты с нерезидентами (в т.ч. физическими лицами) в рублях на территории РФ также являются валютными операциями (пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ) и проверяются по тем же порогам 3 млн и 10 млн рублей.
Для рамочного договора без фиксированной суммы применяется п. 5.7.4 Инструкции № 181-И: он ставится на учет, когда сумма платежей/отгрузок по нему или дополнительные соглашения нарастающим итогом достигнут порога 3 млн или 10 млн рублей. Дробить платежи или договоры для обхода контроля не рекомендуется.
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Правило 2. Ставьте договор на учет по сроку первого события
Срок постановки контракта на учет в российском уполномоченном банке зависит от того, какое событие наступает первым — оплата или исполнение (поставка товара, оказание услуг).
Список «событие → срок → что отправить»:
Списание средств в пользу нерезидента → не позднее представления распоряжения о списании (п. 5.7.1 Инструкции № 181-И) → отправить договор и информацию, необходимую для постановки на учет.
Зачисление средств от нерезидента → не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денег на счет резидента (п. 5.7.2 Инструкции № 181-И) → отправить договор и информацию, необходимую для постановки на учет контракта
Ввоз или вывоз товаров до оплаты → не позднее оформления декларации на товар или статистической формы учета перемещения товаров (п. 5.7.5 и 5.7.6 Инструкции № 181-И) → отправить договор для присвоения УНК.
Оказание услуг (работ) до оплаты → не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца оформления подтверждающих документов (п. 5.7.7 и п. 8.2.2 Инструкции № 181-И) → отправить договор, документы об исполнении и после присвоения УНК предоставить СПД одновременно с подтверждающими документами.
Достижение порога по договору без фиксированной суммы → в срок по тому платежу или отгрузке, которыми достигнут порог 3 млн или 10 млн рублей, (п. 5.7.4 Инструкции № 181-И) → отправить договор и документы, сформировавшие пороговую сумму.
Не подменяйте правовой срок подачи скоростью работы банка: по п. 5.8 Инструкции № 181-И банк ставит контракт на учет в течение одного рабочего дня после получения полного комплекта документов. После присвоения УНК по контракту формируется ведомость банковского контроля, в которой отражаются все платежи и информация о подтверждающих документах.
Правило 3. Отделяйте сведения о платеже от документов об исполнении
СВО сообщает банку информацию о платеже, а СПД отражает исполнение или прекращение обязательств и иные предусмотренные изменения по учтенному договору.
По п. 8.2.2 Инструкции № 181-И подтверждающие документы и СПД подаются в банк УК не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца оформления подтверждающих документов, где дата оформления определяется по п. 8.3 Инструкции № 181-И (например, по наиболее поздней дате подписания или вступления в силу акта).
Пример: акт оформлен в месяце N — отсчет 15 рабочих дней идет после конца месяца N, а не после даты оплаты. Календарную дату определяйте строго по производственному календарю. Для корректировок ранее принятой СПД действует срок п. 8.7 Инструкции № 181-И (15 рабочих дней после конца месяца оформления изменяющего документа).
Нельзя утверждать, что «СПД всегда нужна» или «СПД больше не нужна» — есть исключения:
Фиксированные периодические платежи (п. 8.5 Инструкции № 181-И): по договорам аренды, лизинга, связи или страхования с фиксированными регулярными платежами СПД не подается.
Декларации на товары и статформы (п. 8.8 Инструкции № 181-И): при таможенном декларировании или подаче статформ ЕАЭС необходимость СПД зависит от условий оплаты (предоплата или отсрочка) и неприменения репатриации по ч. 1 ст. 19 закона № 173-ФЗ.
Попросите банк УК заранее подтвердить применимую ветку правил для вашего конкретного контракта.
Правило 4. Проверяйте специальный режим репатриации
Общая ст. 19 закона № 173-ФЗ действует с учетом указов Президента и иных специальных актов. Согласно пп. «б» п. 4 Указа Президента от 08.08.2022 № 529, до внесения изменений в закон № 173-ФЗ при осуществлении ВЭД и предоставлении/возврате займов российскими юрлицами и ИП не применяются требования ч. 1 и 2 ст. 19 закона № 173-ФЗ об обязательности репатриации иностранной валюты и валюты РФ. Поэтому прежняя обязанность зачислить всю выручку в российский банк не является безусловной текущей нормой для всех сделок.
При этом репатриация, обязательная продажа валюты и отчетность — разные обязанности. Даже при неприменении ч. 1 и 2 ст. 19 закона № 173-ФЗ документирование сделки, допустимый способ расчетов, указание сроков и подтверждение исполнения обязательств не исчезают: всегда проверяйте ст. 24 закона № 173-ФЗ и действующие ограничения по сторонам и структуре сделки.
Правило 5. Выбирайте код по сути операции и документам
Проверяйте код вида операции из Приложения 1 к Инструкции № 181-И по цепочке:
Резидентность сторон → товар, услуга или смешанный договор → направление операции и исключения→ аванс или оплата исполненного обязательства
Типовые проверенные примеры для оплаты резидентом нерезиденту:
11100 — предоплата (аванс) за ввозимые в РФ товары;
11200 — оплата за товары после их ввоза в РФ (постоплата);
21100 — предоплата (аванс) за работы, услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности нерезидента;
21200 — оплата за уже выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности.
Примеры являются типовыми, не универсальными: в группах 11 и 21 есть исключения (товары без ввоза в РФ, агентские или смешанные договоры), которые для смешанных и агентских схем нужно согласовать с банком.
Частые ошибки: код товара при оплате услуги, код постоплаты при авансе и старый шаблон после изменения предмета договора. Ошибочный код не означает автоматический штраф: следует разграничивать возможный отказ банка в проведении операции или запрос уточнения (ст. 23 закона № 173-ФЗ, п. 10.10 Инструкции № 181-И) и административный состав.
Правило 6. Контролируйте принятие документов, а не только их отправку
Обязанность считается исполненной, когда документ принят банком УК, а не просто отправлен. Регулярно проверяйте отражена ли проведенная валютная операция либо данные о подтверждающем документе в Ведомости банковского контроля.
Ведите внутренний реестр ВЭД: контрагент, вид/сумма/валюта договора, УНК, банк УК, срок исполнения, платежи и поставки, применимость СПД, контрольная дата, ответственный, статус принятия и архив подтверждений.
Разделите обязанности продаж/закупок, бухгалтерии и руководителя, а дополнительное соглашение храните вместе с измененным календарем.
По сложным сделкам запрашивайте предварительную консультацию банка.
Риск ответственности по ст. 15.25 КоАП
Ответственность за нарушения валютного законодательства установлена ст. 15.25 КоАП. Квалификация зависит от конкретного нарушения, категории лица, повторности и применимых исключений:
Шкала просрочки в частях 6.1–6.3 ст. 15.25 КоАП относится к отчетам по зарубежным счетам и документам к ним — не переносите ее на СПД.
В части 6.3-1 ст. 15.25 КоАП срок 90 дней описывает состав длительного непредставления документов банку и не меняет исходный срок подачи СПД (15 рабочих дней после конца месяца оформления по п. 8.2.2 Инструкции № 181-И). Точную квалификацию конкретного случая согласуйте с юристом.
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Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Нужен ли учет, если платеж меньше 3 млн ₽?
Да, если сумма импортного или кредитного договора от 3 млн рублей, а экспортного — от 10 млн рублей по курсу ЦБ на дату заключения или последнего изменения суммы (п. 4.3 Инструкции № 181-И). Малый размер отдельного платежа не отменяет учет контракта.
Есть ли валютный контроль при оплате в рублях?
Да, рублевые расчеты с нерезидентом являются валютными операциями (пп. «б» п. 9 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ). По ним действуют те же пороги учета (3 млн и 10 млн рублей), коды вида операции и подтверждающие документы.
СПД подают после платежа или акта?
После оформления документа об исполнении (акта, накладной), а не после оплаты. По п. 8.2.2 и п. 8.3 Инструкции № 181-И срок составляет 15 рабочих дней после последнего дня месяца оформления документа, с учетом исключений п. 8.5 и п. 8.8.
Освобождение от репатриации отменяет СПД?
Нет, неприменение ч. 1 и 2 ст. 19 закона № 173-ФЗ по пп. «б» п. 4 Указа № 529 не отменяет автоматически учет и отчетность по ст. 24 закона № 173-ФЗ и Инструкции № 181-И. Освобождение от СПД по п. 8.8 касается только декларируемых товаров и статформ ЕАЭС при соблюдении условий пункта.
Банк принял документы — значит ответственности нет?
Принятие документов банком подтверждает прохождение формальной проверки, но по ст. 24 закона № 173-ФЗ за соблюдение сроков и достоверность данных отвечает сам резидент. Принятие поданных с просрочкой форм не исключает риска по ст. 15.25 КоАП.
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