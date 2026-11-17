Такие ситуации возможны, если валютный контроль откладывают до заполнения платежного поручения в последний день. Соблюдение закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ и Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И начинается с договора и календаря сроков.

Обозначим базовые термины при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД):

Нерезиденты — юридические лица и организации, созданные по законодательству иностранных государств, расположенные за пределами РФ, и их представительства и филиалы в РФ; дип .представительства и консульства иностранных государств; физические лица, которые не являются резидентами

Банк УК — уполномоченный банк, принявший контракт или кредитный договор на учет и ведущий по нему ведомость банковского контроля.

УНК (уникальный номер контракта) — номер, присваиваемый договору банком УК при постановке на учет контракта, по которому ведется ведомость банковского контроля, в которой учитываются расчеты и подтверждающие документы по контракту.

СВО (сведения о валютных операциях) — данные о конкретном платеже или зачислении (включая код вида операции и УНК), передаваемые банку при расчетах.

СПД (справка о подтверждающих документах) — единая форма учета и отчетности, с помощью которой резидент сообщает банку УК об исполнении или прекращении обязательств, перемене лица или изменении условий по учтенному договору.

Для участников ВЭД главными задачами являются: контроль платежей, учет контракта в банке УК и подтверждение исполнения обязательств. Разберем шесть правил проверки до платежа и после закрытия поставки.