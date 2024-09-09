Воинский учет в организациях: актуальные новости

В 2023 году возросли штрафы за нарушения при ведении воинского учета. Чтобы их избежать, работодателям важно знать о всех изменениях законодательства, в том числе о планируемых поправках. О том, на что обратить внимание в 2024 году, рассказали в статье.

Изменился предельный возраст пребывания в запасе

С 1 января 2024 года изменился предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Для третьего разряда запаса он составляет 55 лет.

Но до 2028 года установили переходный период. Это значит, что нельзя снять с воинского учета военнообязанного сотрудника без офицерского звания, которому в 2024 году исполнилось 50 лет. Работника 1974 года рождения можно снять с учета, только когда ему будет 51, то есть в 2025 году (закон № 326-ФЗ).

Сотрудники, которых сняли с воинского учета в 2019–2023 гг. из-за того, что они достигли предельного возраста пребывания в запасе, могут встать на воинский учет по своему желанию — для этого им нужно обратиться в военкомат.

Тогда в отношении их работодателю потребуется вести воинский учет. Поэтому если в организации есть работники в возрасте 50–54 лет, которых сняли с воинского учета, следует уточнить у них, не встали ли они на него вновь.

Обратите внимание: верхняя граница призывного возраста тоже изменилась — с 27 до 30 лет.

Осенью начнет работать реестр воинского учета

Еще в 2022 году Президент поручил создать реестр, в котором содержались бы сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о тех, кто не состоит на нем, хотя и обязан.

В 2023 году закон № 127-ФЗ закрепил правовые основы для функционирования реестра, согласно которым:

работодатели должны передавать в реестр сведения о сотрудниках, которые подлежат воинскому учету;

в реестр будут включать сведения о работодателе военнообязанного сотрудника.

До недавнего времени сроки появления реестра оставались неизвестными. В апреле 2024 года Правительство их определило — уже с 1 ноября 2024 года реестр начнет функционировать (п. 4 постановления № 506).

Также Правительство установило перечень сведений о трудовой деятельности военнообязанных и призывников, которые будут включать в реестр. Среди них, например:

наименование, категория и статус работодателя, его ИНН, КПП, ОГРН или ОГРНИП, юридический и фактический адреса;

даты приема и увольнения сотрудника, его должность;

сведения о нахождении в отпуске по уходу за ребенком, в том числе даты его начала и завершения.

Обратите внимание: по постановлению № 506 в реестр будут включать сведения о работодателях — ИП. Но на сегодняшний день ИП могут не вести воинский учет своих работников (п. 7 ст. 8 закона № 53-ФЗ, постановление Президиума ВАС от 28.04.2009 по делу № А33-4142/2008). В такой ситуации возможны два варианта: либо неточность постановления № 506 устранят, либо закон обяжет работодателей — ИП отчитываться о сотрудниках, подлежащих воинскому учету.

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Сведения о сотрудниках можно будет передавать через специальный реестр

До недавнего времени закон разрешал военнообязанным и призывникам передавать информацию об изменениях в сведениях, вставать на учет через Госуслуги. С 8 августа 2024 года законодательство позволяет работодателям подавать в военкомат необходимые сведения о сотрудниках при помощи электронного реестра воинского учета (закон № 270-ФЗ).

В пояснительной записке к закону № 270-ФЗ уточнили, что поправки позволят использовать реестр уже в ходе осеннего призыва 2024 года. Это дополнительное подтверждение тому, что разработка реестра находится на завершающей стадии.

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Минобороны актуализирует методические рекомендации по ведению воинского учета

За последние полтора года законодательство о воинском учете значительно изменилось. Но Методические рекомендации Минобороны от 11.07.2017 г., которые разъясняют, как вести воинский учет, не учитывают последние поправки.

В одном из писем Минобороны сообщило, что переработает неактуальные подзаконные НПА и методические рекомендации, а также приведет их в соответствие с законом (письмо Минобороны от 17.04.2024 № 315/2/1661).

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Эксперты «Бетерры» регулярно проводят мероприятия по актуальным вопросам бизнеса Присоединиться

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