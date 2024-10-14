Бизнес на упрощенке: к чему готовиться в 2025 году

Изначально Налоговый кодекс для плательщиков УСН устанавливает две ставки:

6% — для выбравших в качестве объекта «доходы»;

15% — для «доходов минус расходы».

Кроме того, регионам разрешалось для определенных видов деятельности устанавливать свои, более низкие ставки налога, если компании соблюдали ряд условий.

С 2021 года для случаев превышения лимитов по доходам или численности персонала (см. таблицу в предыдущем разделе) стали применяться повышенные ставки — 8% и 20%.

С 2025 года значительно поднимаются предельные значения и снова фиксируются в Налоговом кодексе две ставки — 6% и 15%.

Важно! Законодатели оставили за субъектами РФ право снижать базовые тарифы по УСН на основании региональных законов.