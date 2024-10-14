Бизнес на упрощенке: к чему готовиться в 2025 году

Нововведения в Налоговом кодексе
Существенные изменения внес в Налоговый кодекс закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ:
установлена прогрессивная шкала НДФЛ;
стандартная ставка по налогу на прибыль увеличена до 25%.
введен туристический налог.
Нововведения коснулись и главы 26.2 НК, которая регламентирует работу плательщиков налога по УСН. Большая часть положений вступает в силу с 1 января 2025 года, но некоторые будут действовать и в переходном периоде 2024–2025 годов. Так что у компаний на упрощенке есть время познакомиться с изменениями, а к некоторым из них — привыкнуть и оценить их последствия для бизнеса.
Изменения в лимитах с 2025 года
Приведем в таблице сравнение пороговых значений до и после изменений.
Критерий
До 1 января 2025 года
С 1 января 2025 года
Доходы
Стандартные ставки — для доходов до 150 млн руб. включительно (учитывая ежегодную индексацию).
Повышенные ставки — для доходов свыше 150 млн и до 200 млн руб. (суммы индексируются на коэффициент-дефлятор).
Для справки: в 2024 году (коэффициент-дефлятор 1,329) пороговые суммы составляют 199,35 млн руб. и 265,8 млн руб.
450 млн руб. (учитывая коэффициент-дефлятор).
На момент написания статьи, Минэкономразвития подготовило проект приказа, утверждающего коэффициенты-дефляторы на 2025 год. Для плательщиков УСН коэффициент составит 1,473.
Однако, если примут законопроект № 727330-8, то сумма 450 млн руб. в 2025 году индексироваться не будет
Средняя численность персонала
Компании с численностью до 100 человек включительно применяют стандартные ставки, от 100 до 130 человек — повышенные
До 130 человек
Остаточная стоимость ОС
150 млн руб.
200 млн руб.
Доля участия юр.лиц.
25%
Также 25%
Компания «Бетерра» — помощь в расчете налогов с учетом актуальных изменений в законодательстве. Наши эксперты проверят «первичку», чтобы ваша компания успешно прошла камеральные проверки. Если нет уверенности в наличии необходимой документации — профессионалы «Бетерры» проверят ее полноту и помогут восстановить при необходимости.
Ставки налога для «упрощенцев» с 2025 года
Изначально Налоговый кодекс для плательщиков УСН устанавливает две ставки:
6% — для выбравших в качестве объекта «доходы»;
15% — для «доходов минус расходы».
Кроме того, регионам разрешалось для определенных видов деятельности устанавливать свои, более низкие ставки налога, если компании соблюдали ряд условий.
С 2021 года для случаев превышения лимитов по доходам или численности персонала (см. таблицу в предыдущем разделе) стали применяться повышенные ставки — 8% и 20%.
С 2025 года значительно поднимаются предельные значения и снова фиксируются в Налоговом кодексе две ставки — 6% и 15%.
Важно! Законодатели оставили за субъектами РФ право снижать базовые тарифы по УСН на основании региональных законов.
Переход на УСН с 2025 года
Желающие перейти на «упрощенку» с 1 января 2025 года, должны иметь доход за 9 месяцев 2024 года не более 337,5 млн руб. Порог по сравнению с 2024 годом увеличили в три раза. Ранее он составлял 112,5 млн руб.
Для переходного периода 2024–2025 годов существует нюанс. Компании, «слетевшие» в 2024 году с УСН из-за превышения лимита по доходу в 265,8 млн руб., имеют шанс вернуться на «упрощенку» с 1 января 2025 года (по общему правилу, применять УСН снова можно по истечении полного календарного года с момента «слета»). Условие возврата — итоговая сумма выручки (на УСН + ОСНО) за 9 месяцев не должна быть более 337,5 млн руб.
Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!
Уплата НДС, ставки и подача отчетности
Важное изменение для «упрощенцев» с 2025 года — появление обязанности по уплате НДС. Однако освобождение от этого налога небольшим компаниям будет получить проще, чем на ОСНО — не нужно отправлять в налоговую уведомление с подтверждающими документами.
Организацию освободят автоматически, если в предыдущем календарном году ее доходы составили менее 60 млн руб. Освобождение действует с 1 января и до момента, когда совокупный доход превысит 60 млн руб.
Правило коснется и экономических субъектов, только собирающихся переходить на УСН. Если показатель по выручке превышается, то с 1 января следующего года УСН-щик должен рассчитывать и платить НДС.
Ставки для исчисления НДС будут следующими:
0% и 10% — для закрытого перечня операций;
20% — общая для всех;
5% — если суммарная выручка «упрощенца» с начала года не превысила 250 млн руб. (с учетом коэффициента-дефлятора);
7% — если суммарная выручка с начала года не превысила 450 млн руб. (с учетом коэффициента-дефлятора).
Важно! При использовании льготных ставок (5% и 7%), у компании не будет права получить вычет по входящему НДС.
Декларацию по налогу могут не подавать субъекты, освобожденные автоматически, кроме:
налоговых агентов по НДС;
компаний-импортеров;
тех, кто выписал по договоренности с контрагентом счет-фактуру с выделением в ней НДС.
Уплата НДС будет осуществляться по тем же принципам и в те же сроки, что и компаниями на ОСНО с единого налогового счета (ЕНС).
Согласно законопроекту № 727330-8, плательщики УСН с доходами, не превышающими 60 млн руб., смогут не составлять счета-фактуры, так как они освобождены от уплаты НДС.
Как видите, с 1 января 2025 года бизнес на УСН столкнется с масштабными нововведениями — основные из них мы разобрали в статье. Осталось чуть больше 2 месяцев, чтобы успеть подготовиться к переменам. Сложные вопросы учета и отчетности делегируйте профессионалам компании «Бетерра».
Бухгалтерские услуги
Если задумались о переводе бухгалтерии на аутсорсинг — доверьтесь профессионалам!
Реклама: АО «Бетерра», ИНН 7704154440, erid: LjN8KSbuu
Начать дискуссию