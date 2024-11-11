Аутсорсинг расчета зарплаты и кадров: выгодно или нет? Рассчитываем на реальных примерах 

Ошибки, допущенные бухгалтером на этих участках, напрямую влияют на лояльность, мотивацию и эффективность работы всех сотрудников компании, одновременно увеличивая и риски трудовых споров. Вместе с тем это вполне обособленные функции, которые ведутся в отдельной системе учета (например, 1С:ЗУП), и их можно отдать на аутсорсинг без каких-либо рисков.

Многие финансовые руководители уверены, что аутсорсинг в любом случае обойдется компании дороже, чем штатный бухгалтер. К тому же свой человек всегда «под боком», на виду, тогда как аутсорсер работает удаленно и не поддается контролю. Сразу уточним, что последний фактор мы в статье не берем в расчет, т.к. аутсорсинг «Бетерры» предоставляет специалистов, которые работают в офисе клиента.

А экономическую выгоду и другие важные аспекты, которые необходимо учесть при принятии решения, мы рассмотрим на реальных примерах.

Итак, в первую очередь, выделенный специалист на участки расчета зарплаты и кадрового учета необходим среднему и крупному бизнесу. Малый бизнес, как правило, имеет одного бухгалтера, совмещающего множество функций, поэтому в нашей статье мы его не рассматриваем.