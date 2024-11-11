Аутсорсинг расчета зарплаты и кадров: выгодно или нет? Рассчитываем на реальных примерах 

Ошибки, допущенные бухгалтером на этих участках, напрямую влияют на лояльность, мотивацию и эффективность работы всех сотрудников компании, одновременно увеличивая и риски трудовых споров. Вместе с тем это вполне обособленные функции, которые ведутся в отдельной системе учета (например, 1С:ЗУП), и их можно отдать на аутсорсинг без каких-либо рисков.
Многие финансовые руководители уверены, что аутсорсинг в любом случае обойдется компании дороже, чем штатный бухгалтер. К тому же свой человек всегда «под боком», на виду, тогда как аутсорсер работает удаленно и не поддается контролю. Сразу уточним, что последний фактор мы в статье не берем в расчет, т.к. аутсорсинг «Бетерры» предоставляет специалистов, которые работают в офисе клиента.
А экономическую выгоду и другие важные аспекты, которые необходимо учесть при принятии решения, мы рассмотрим на реальных примерах.
Итак, в первую очередь, выделенный специалист на участки расчета зарплаты и кадрового учета необходим среднему и крупному бизнесу. Малый бизнес, как правило, имеет одного бухгалтера, совмещающего множество функций, поэтому в нашей статье мы его не рассматриваем.
Пример 1. 100–150 сотрудников. Бухгалтер по расчету заработной платы
Сравним, во сколько в среднем за месяц компании в 100–150 сотрудников реально обойдется штатный бухгалтер по расчету зарплаты или аутсорсинг той же функции расчета зарплаты в компании «Бетерра». Для такого объема задач потребуется один бухгалтер, который в среднем в Москве и Санкт-Петербурге сейчас получает на руки около 110 тыс. руб.
В среднем за месяц
Штатный бухгалтер (100 сотрудников)
Штатный бухгалтер (150 сотрудников)
Оклад + страховые взносы
151 200
151 200 – 164 400 *
Аренда рабочего места, коммунальные платежи, обслуживание программы 1С, IT и связь
9 000
9 000
ИТОГО, руб. в месяц
160 200
160 200 – 173 400 *
Стоимость аутсорсинга на такой же объем**
169 000
189 000
* Разница в зависимости от ставки страховых взносов.
** Не является публичной офертой.
На первый взгляд экономически выгоднее держать специалиста в штате. Теперь добавим к рассмотрению объективную статистику, с которой сталкивается сейчас любой работодатель:
2–3 года — средний срок работы на одном месте в современном мире, а значит, периодически вам придется искать нового бухгалтера. Из этого вытекает следующий риск.
90 рабочих дней — средний срок закрытия позиции рекрутментом — в течение этого времени вам придется решать, кем подменять этот функционал.
4 недели — отпуск штатного сотрудника — в этот период необходимо обеспечивать непрерывность участка за счет других сотрудников.
1 неделя больничного — именно на столько уходит 31% сотрудников минимум раз в год (данные статистики за 2023 год). Здесь уже придется срочно решать, кем подменить заболевшего сотрудника, что не всегда возможно.
Добавим к этому декретный отпуск, выгорание, необходимость периодического повышения квалификации и другие повседневные реалии работодателей. Все вышеперечисленное также связано с тратой денег — правда, траты эти не прямые, а косвенные, неочевидные на первый взгляд.
И расходы становятся уже вполне сопоставимыми — если тщательно подойти к анализу, а не ограничиться поверхностным сравнением стоимости аутсорсинга с зарплатой бухгалтера в штате.
Команда профессионалов «Бетерры» обеспечит своевременную выплату зарплаты вашим сотрудникам и расчеты с бюджетом без штрафов. Учитываем специфику любой отрасли и масштабов бизнеса. Если вы не уверены в наличии нужных первичных документов — поможем проверить их полноту и при необходимости восстановить. Все данные надежно защищены — система контроля качества и защиты данных соответствует стандарту SSAE 18. Вам не придется переживать о конфиденциальности расчетов зарплаты — информация о вознаграждениях руководителей надежно защищена от доступа третьих лиц.
Пример 2. Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы
Для компании в 150–200 сотрудников уже потребуется ведущий бухгалтер — зарплата такого специалиста в Москве и Санкт-Петербурге сейчас колеблется от 120 до 160 тыс. руб. на руки. При численности кадров более 150 человек одного сотрудника уже будет недостаточно, поэтому ведущему бухгалтеру нужен помощник — включаем в анализ ситуацию, когда участок расчета зарплаты обслуживает связка бухгалтера и ведущего бухгалтера. В последнем случае берем средний показатель зарплаты ведущего бухгалтера в 140 тыс. руб. и ½ ставки обычного бухгалтера из предыдущего примера. Рассчитаем расходы компании:
В среднем за месяц
Штатный ведущий бухгалтер (150 сотрудников)
Штатный ведущий бухгалтер + бухгалтер (½) (200 сотрудников)
Оклад + страховые взносы
209 200
297 400
Аренда рабочего места, коммунальные платежи, обслуживание программы 1С, IT и связь
9 000
13 500
ИТОГО, руб. в месяц
218 200
310 900
Стоимость аутсорсинга на такой же объем *
189 000
209 000
* Не является публичной офертой.
Как видно, уже на этапе первоначальных расчетов очевидна экономическая выгода от аутсорсинга. Если добавить отсутствие отпусков и больничных и гарантию непрерывности работы без риска увольнений, преимущество выходит еще внушительнее.
Теперь рассмотрим услуги кадрового учета.
Кадровое делопроизводство
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Пример 3. Специалист по кадровому делопроизводству
Кадровик нужен бизнесу любого масштаба, поэтому включим в пример расчет для компаний с разной численностью сотрудников.
За основу расчета возьмем оптимальную нагрузку на одного кадровика — примерно 100 сотрудников. Заработная плата специалиста по кадровому делопроизводству с опытом до 3 лет в Москве и Санкт-Петербурге — от 70 до 110 тыс. руб. на руки. Возьмем средний показатель в 90 тыс. руб.
В среднем за месяц
1 штатный кадровик (50 сотрудников)
1 штатный кадровик (100 сотрудников)
2 штатных кадровика (150–200 сотрудников)
3 штатных кадровика (250–300 сотрудников)
Оклад + страховые взносы
122 000 – 134 500 *
122 000 – 134 500 *
269 000
403 500
Аренда рабочего места, коммунальные платежи, обслуживание программ**, IT и связь
9 000
9 000
18 000
27 000
ИТОГО, руб. в месяц
131 000 – 143 500
131 000 – 143 500
287 000
430 000
Стоимость аутсорсинга на такой же объем ***
125 000
189 000
229 000
269 000
* Разница в зависимости от ставки страховых взносов.
** В расчет взято только обслуживание программы 1С. Стоимость других программ необходимо рассчитывать дополнительно.
*** Не является публичной офертой.
Отпуска, больничные, поиск, найм и другие важные обстоятельства, как мы помним, тоже стоит держать в уме — здесь они вместе с расходной частью уже составляют серьезный перевес в пользу аутсорсинга.
Из таблицы видно, что, чем крупнее бизнес, тем выгоднее отдавать функцию кадрового администрирования на аутсорсинг.
Мы привели средние заработные платы специалистов в Москве и Санкт-Петербурге по данным портала HeadHunter в конце 2024 года. Безусловно, можно найти и более дешевых специалистов на рынке, но квалификацию таких сотрудников уже нельзя сравнивать с качеством аутсорсинга, она существенно ниже.
Только финансовому или генеральному директору компании решать, по какому сценарию ему комфортнее идти.
Специалисты «Бетерры» обеспечат кадровое делопроизводство с учетом бизнес-процессов вашей компании и требований законодательства по защите персональных данных. Организуем непрерывную поддержку кадрового документооборота и снизим риски споров с вашими сотрудниками и трудовой инспекцией.
Что еще важное из того, что есть у аутсорсинга, стоит учесть
Есть ли в вашей компании ИТ сервисы для сотрудников?
Почему это важно. Чем больше современных программ вместо бумажного документооборота предоставляет компания, тем она привлекательнее как работодатель. Это могут быть различные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО), которых много на рынке, либо отдельные сервисы для определенных бизнес-процессов. Такой подход удобен сотрудникам, сокращает рутинные операции, дает больше возможностей для гибкого графика и привлечения удаленных сотрудников.
Если у вас консервативная компания, где все привыкли лично ходить к бухгалтеру или кадровику, то можете не рассматривать этот пункт. Но держите в уме, что чем больше молодежи вы привлекаете на работу, тем важнее это становится.
Почему аутсорсинг выгоднее. «Бетерра» не только подключает своим клиентам удобные сервисы (например, продукт «Мой кабинет.Бетерра» для автоматизированного получения расчетных листков по зарплате), но и внедряет системы КЭДО, а также предоставляет сотрудникам клиента возможность общения с бухгалтером в чате 24/7.
Какова квалификация вашего бухгалтера или кадровика?
Почему это важно. В последнее время вводится очень большое количество изменений законодательства. С 2025 года серьезно меняется налоговая система, в том числе полностью меняется принцип расчета заработной платы. Плюс к этому регулярно ужесточается кадровое законодательство, повышается ответственность работодателей, вводятся новые штрафы. Например, ошибка кадровика сейчас может обойтись компании штрафом от 30 тыс. до 800 тыс. рублей или вовсе приостановкой деятельности.
Почему аутсорсинг выгоднее. В аутсорсинговой команде «Бетерры» работает около 80 специалистов, в том числе бухгалтеры, методологи, юристы, кадровики и налоговые консультанты. Все изменения регулярно отслеживаются, операции автоматизируются, а качество контролируется — это исключает ошибки. Кроме того, все профессиональная ответственность застрахована на 500 млн рублей — это значит, что все риски штрафов или пени лежат на аутсорсере.
Расчет заработной платы
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Комментарии1
По-моему, всё с точностью до наоборот.
Многие руководители уверены, что аутсорс выйдет дешевле. Поэтому и обращаются, несмотря на квалификацию(или её отсутствие) и обезличенность.