Отрицание, гнев, торг: почему компании переходят на аутсорсинг бухгалтерского и кадрового учета

В своей практике я постоянно сталкиваюсь с «отрицанием» руководителей в отношении аутсорсинга. Многие успешно избавляются от стереотипов и выходят на новый уровень в стратегическом мышлении, а кто-то так и остается при своем мнении.

Пожалуй, самый яркий из знакомых всем нам общих стереотипов управленцев — о невозможности сотрудников качественно работать удаленно. Как мы все знаем, в 2020–2022 годах большинство из них поменяли свою позицию на этот счет и увидели очевидные плюсы в гибридном графике и удаленной работе сотрудников. Сейчас уже мало кто представляет себе мир без удаленной работы.

Скорее всего, вопрос передачи бухгалтерии на аутсорсинг ждет та же постепенная трансформация сознания собственников и руководителей бизнеса, но пока еще многие из них находятся в стадии отрицания.

Перечислю наиболее распространенные из управленческих стереотипов в отношении бухгалтерского аутсорсинга, которые на самом деле далеки от реальности: