Что такое IPO и как бизнес может кардинально измениться после размещения своих акций на бирже

Что такое IPO, в чем его преимущества и недостатки
IPO (Initial Public Offering) — это первая публичная продажа акций компании на фондовой бирже. После размещения акций на бирже они становятся доступны для покупки широкому кругу лиц.
Когда компания впервые продает свои акции на рынке, она становится публичной. Ее акции теперь доступны для широкого круга инвесторов. После IPO компания обязана регулярно публиковать свою финансовую отчетность. Акционерами организации теперь становятся разные инвесторы, которые должны быть в курсе ее финансового состояния.
На любом фондовом рынке, в том числе российском, инвесторов обычно делят на две категории: институциональные и индивидуальные.
Индивидуальные инвесторы — заключают сделки с ценными бумагами через брокера и самостоятельно принимают инвестиционные решения.
Институциональные инвесторы — это профессиональные участники рынка, управляющие капиталом других людей. К ним относятся управляющие компании, пенсионные фонды, страховые компании, эндаументы, суверенные фонды, банки и фэмили-офисы.
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Преимущества получения статуса публичной компании
Гибкость в обращении своих акций. Акции становятся более ликвидными, когда они котируются на бирже. Их можно быстро купить или продать. Ежедневное обновление котировок позволяет акционерам отслеживать рыночную стоимость бизнеса в реальном времени.
Рост интереса со стороны потребителей, увеличение узнаваемости бренда и улучшение репутации компании. Выход на биржу обеспечивает компании повышенное внимание со стороны СМИ и инвесторов. Это способствует тому, что узнаваемость бренда растет. Становясь публичной, компания привлекает новых клиентов, партнеров и формирует положительный имидж, подчеркивает свою прозрачность и надежность.
Возможность использовать акции как инструмент для сделок на рынке слияний и поглощений (M&A). Публичные компании могут использовать свои акции как валюту для приобретения других компаний. Таким образом процессы слияний и поглощений становятся более гибкими и эффективными: можно проводить крупные сделки без привлечения долгового финансирования.
Рост привлекательности компании для квалифицированных сотрудников через программы вознаграждения. Публичный статус позволяет разрабатывать разнообразные программы долгосрочной мотивации, включая опционные программы (право купить акции компании в будущем по заранее определенной цене). Компании проще привлекать и удерживать топовых кандидатов в своей отрасли.
Недостатки и риски выхода на IPO
Обязанности в области корпоративного управления. Став публичной, компания обязана соблюдать более строгие правила корпоративного управления — например, формировать независимый Совет директоров, создавать различные комитеты (по аудиту, вознаграждениям, кадрам и т. д.).
Более жесткие требования к прозрачности и раскрытию информации. Публичные компании обязаны регулярно публиковать детальную финансовую отчетность и другую важную информацию. Некоторые из раскрываемых сведений могут содержать чувствительные данные и повлечь дополнительные санкционные риски.
Так, после размещения акций компании публикуют:
отчет эмитента;
годовой отчет;
годовую финансовую отчетность;
информацию о крупных сделках;
устав (текст, изменения);
список аффилированных лиц;
сведения об акционерных соглашениях;
сообщения о существенных фактах.
Новые инвесторы с правом голоса. IPO привлекает множество новых акционеров, которые получают право голоса в вопросах управления компанией. Это может осложнить процесс принятия решений.
Дополнительные расходы. Публичный статус компании влечет за собой значительные затраты на юридические, аудиторские и бухгалтерские услуги. Также, возможно, придется увеличить штат сотрудников, которые отвечают за взаимодействие с акционерами и надзорными органами.
Совокупные затраты на размещение. Процесс подготовки и проведения IPO сопровождается значительными расходами. Сюда входят комиссии для андеррайтеров, оплата юридических и консультационных услуг.
Необходимость развивать отношения с инвесторами и выполнять прочие задачи, которые отнимают много времени. Публичная компания должна постоянно поддерживать связь с инвесторами, рассказывать им о достижениях и планах на будущее. Такая обязанность может отвлекать руководство от оперативного управления бизнесом.
Необходимость соответствовать ожиданиям. Публичные компании испытывают давление со стороны инвесторов и аналитиков, которые ожидают выполнения заявленных финансовых прогнозов. Если цели не достигнуты и ожидания не оправданы, это может негативно сказаться на цене акций и репутации компании.
Что дает IPO собственникам бизнеса и топ-менеджерам
Для собственников и топ-менеджеров выход на IPO важен по таким причинам:
Повышение узнаваемости бренда. Публичное размещение акций позволяет укрепить конкурентные позиции компании на рынке и помочь в привлечении новых клиентов и партнеров.
Укрепление репутации и кредитоспособности. Компания, став публичной, может улучшить свою репутацию и кредитоспособность. Это происходит благодаря более строгим стандартам корпоративного управления и росту прозрачности компании.
Возможность частичного выхода для собственников. В публичной компании собственники могут частично продать свои доли. То есть они могут вернуть часть средств и вложить их куда-то еще, при этом продолжая быть участниками компании.
Разделение функций менеджмента и собственников. Благодаря этому управление становится более профессиональным, а стратегические решения — более объективными и экспертными.
Пополнение капитала. Статус публичной компании и листинг на бирже дают возможность привлекать капитал через выпуск акций.
Использование акций в качестве средства для приобретения новых активов. Став публичными, компании могут использовать свои акции в сделках по слиянию и поглощению — приобретать новые активы и бизнесы.
Секреты успешного IPO: как размещение на бирже может изменить бизнес
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Какую биржу выбрать. Преимущества и недостатки российских бирж
Когда компания рассматривает возможность выхода на IPO в России, у нее есть выбор между двумя фондовыми биржами: Московской Биржей и Санкт-Петербургской (СПБ) Биржей.
Обе биржи предъявляют одинаковые требования к листингу акций, выделяя три уровня листинга для компаний. Чем выше уровень листинга, тем больше инвесторов могут покупать акции компании, но и требования к эмитенту становятся строже.
Хотя требования к листингу на обеих биржах схожи, Московская Биржа предоставляет более высокую ликвидность. В 2024 году на Московской Бирже прошло 14 IPO, тогда как на СПБ Бирже было лишь два за всю ее историю. Объем торгов акциями на Московской Бирже за 2023 год значительно превышал объемы СПБ Биржи:
23 трлн рублей — объем торгов акциями на Московской Бирже;
4,5 трлн рублей — объем торгов акциями на СПБ Бирже.
В целом, среди особенностей российских бирж можно отметить:
Более мягкие условия регулирования по сравнению с международными, что позволяет снизить издержки на подготовку к IPO.
Доступ к фондовому рынку открыт для широкого круга компаний, включая средний и малый бизнес.
Большой вес частных инвесторов на рынке, из-за чего усиливается влияние публичных экспертов и блогеров на инвестиционные решения.
Также российский рынок подвержен массовым реактивным действиям и «самосбывающемуся пророчеству». Это становится причиной повышенной волатильности. Неквалифицированным инвесторам предоставляется доступ к IPO, и многие из них участвуют в сделках со спекулятивными целями. Из-за этого рынок также становится менее стабильным.
При подготовке к IPO компании важно обеспечить полное соответствие своей отчетности Международным стандартам финансовой отчетности. «Бетерра» входит в топ-15 российских аудиторско-консалтинговых компаний и более 30 лет оказывает аудиторские услуги. Оставьте заявку, чтобы получить подробную консультацию об услуге аудита финансовой отчетности.
Как компании успешно провести IPO в России
Успешное первичное публичное размещение акций на российском рынке требует тщательной подготовки и стратегического подхода. Вот ключевые факторы, которые помогут компании оказаться среди тех, кто сумел успешно выполнить эту задачу:
Сильная управленческая команда. Менеджменту нужен опыт в развитии и улучшении бизнес-модели. В компании должен быть высококвалифицированный персонал и высокие стандарты финансового и налогового учета. Инвесторам важно быть уверенными, что организацией управляют профессионалы, способные обеспечить стабильный рост и развитие.
Убедительная инвестиционная история. Она должна включать в себя анализ основных тенденций в отрасли и потенциала роста, конкурентных преимуществ компании и ее позиции на рынке, результаты работы менеджмента. Инвесторы обращают внимание на историческую динамику финансовых показателей, высокую операционную эффективность, возможность выплаты стабильно высоких дивидендов и сбалансированный уровень долговой нагрузки. Помимо этого, нужно четко сформулировать стратегию развития с акцентом на перспективы роста — например, увеличение доли рынка или запуск новых продуктов.
Справедливое ценообразование акций. Компания должна стремиться к тому, чтобы оценочная стоимость при выходе на биржу была немного ниже мультипликаторов конкурентов. Это повышает интерес инвесторов и шансы на успешное размещение. При этом на успех IPO почти никак не влияет размер самой компании.
Правильный выбор момента для IPO. Рынок IPO имеет цикличную природу, и большинство компаний предпочитают выходить на перегретом рынке, когда акции могут оценить выше.
Готовность к IPO в соответствии с требованиями рынков капитала и ожиданиями инвесторов. Компании нужно подготовиться, чтобы выполнить формальные требования регулирующих органов и соответствовать критериям и предпочтениям потенциальных инвесторов.
Сколько нужно времени на подготовку и реализацию сделки
Подготовка к IPO начинается задолго до фактического выхода компании на биржу. Успешные компании обычно начинают работу над бизнес-процессами и инфраструктурой минимум за два года до IPO. Они формируют команду руководителей и консультантов, решают задачи в сфере финансов и бухгалтерского учета, а также пересматривают или определяют состав совета директоров.
Основные этапы выхода на IPO:
Предварительный этап. На этом этапе компания фокусируется на внутренних преобразованиях, создает четкую систему корпоративного управления. Главная задача — разработать стратегию роста, которая убедит инвесторов в будущем росте прибыли. По рекомендациям Московской Биржи, компании следует действовать как публичной организации как минимум год до размещения акций. Также на этом этапе формируется инвестиционная история, которая подчеркивает сильные стороны бизнеса.
Подготовка плана действий и структуры размещения. Завершив внутренние изменения, компания выбирает одного или нескольких андеррайтеров для координации процесса IPO. Обычно это инвестиционные банки, такие как «Газпромбанк», «ВТБ Капитал» или «Альфа-Капитал». Андеррайтеры помогают разработать план действий и окончательную структуру IPO.
Выпуск проспекта эмиссии. Андеррайтер готовит ключевой документ — проспект эмиссии ценных бумаг, который утверждают акционеры или совет директоров. В нем содержится основная информация об эмитенте. Документ направляют в регулирующий орган для регистрации, в РФ — в Банк России. После его регистрации реестродержатель оформляет публичное акционерное общество, биржа проверяет компанию на соответствие требованиям и регистрирует акции на своей платформе.
Дорожное шоу (роадшоу). После подготовки проспекта начинается рекламная кампания, известная как «дорожное шоу». Это серия встреч с потенциальными инвесторами, где компания презентует свой бизнес и раскрывает детали размещения акций.
Определение цены. Цену размещения акций определяют совместно эмитент и организатор торгов. На начальном этапе устанавливается ценовой диапазон, основанный на оценке компании, от минимальной до максимальной суммы, которую эмитент нацелен получить во время IPO. В случае недостаточного количества заявок на покупку организатор может рекомендовать снизить цену. При повышенном интересе и большом числе заявок цену могут скорректировать в сторону увеличения.
Начало торгов. На финальном этапе акции становятся доступными на бирже широкому кругу инвесторов. В конце первого торгового дня оценивают успешность IPO.
При размещении ценных бумаг нужно публиковать:
общую информацию о выпуске;
сообщение о регистрации проспекта и выпуска;
сообщение о начале и окончании размещения;
сообщение о преимущественном праве;
сообщение о подаче уведомления или отчета об итогах выпуска.
Компания «Бетерра» предлагает услуги аудита отчетности, подготовленной по МСФО. Благодаря работе наших экспертов ваша компания сможет эффективно пройти важный этап подготовки к выходу на IPO. Оставьте заявку, чтобы получить подробную консультацию об услуге.
Как подготовиться к бухгалтерскому аудиту
Закон о рынке ценных бумаг от 22.04.1996 № 39-ФЗ требует, чтобы проспект эмиссии включал финансовую отчетность компании. Она включает:
годовую финансовую отчетность за последние три года;
промежуточную отчетность за последние три, шесть или девять месяцев;
консолидированную отчетность группы компаний за последние три года;
консолидированную отчетность за последний полугодовой период.
Согласно закону, компании должны использовать МСФО для составления консолидированной отчетности. В России эти стандарты принимаются с учетом национальных законодательных требований.
Подготовка отчетности по МСФО помогает:
расширить круг инвесторов и улучшить условия привлечения средств;
укрепить репутацию компании;
соответствовать обязательным требованиям по раскрытию информации;
повысить эффективность управления;
освежить стратегическое видение и оценить новые возможности;
обеспечить прозрачность для акционеров.
Проспект эмиссии содержит годовую отчетность по РСБУ и консолидированную отчетность по МСФО, заверенные независимым аудитором. Аудитор, наряду с банками — организаторами размещения и юристами — один из экспертов, помогающих эмитенту наилучшим образом подготовиться к IPO.
Аудиторские проверки включают в том числе проверку на соответствие информации в проспекте ценных бумаг с проаудированной отчетностью. Аудитор вместе с другими лицами, подписавшими проспект, несет ответственность за возможные убытки инвесторов из-за недостоверной информации. Он обязан удостовериться, что данные в проспекте не противоречат проверенной финансовой отчетности, провести всестороннюю оценку, включая собеседования с руководством компании и анализ событий после отчетной даты.
Аудиторские компании играют значимую роль в процессе подготовки и после размещения акций. Перед размещением проводится аудит финансовой отчетности, и в отношении нее должно быть получено аудиторское заключение без оговорок.
Эксперты компании «Бетерра» проведут аудит финансовой отчетности по МСФО, чтобы убедиться в достоверности и полноте представленной финансовой информации. Грамотный аудит — важный шаг к успешному выходу на IPO.
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