Что такое IPO и как бизнес может кардинально измениться после размещения своих акций на бирже

Когда компания рассматривает возможность выхода на IPO в России, у нее есть выбор между двумя фондовыми биржами: Московской Биржей и Санкт-Петербургской (СПБ) Биржей.

Обе биржи предъявляют одинаковые требования к листингу акций, выделяя три уровня листинга для компаний. Чем выше уровень листинга, тем больше инвесторов могут покупать акции компании, но и требования к эмитенту становятся строже.

Хотя требования к листингу на обеих биржах схожи, Московская Биржа предоставляет более высокую ликвидность. В 2024 году на Московской Бирже прошло 14 IPO, тогда как на СПБ Бирже было лишь два за всю ее историю. Объем торгов акциями на Московской Бирже за 2023 год значительно превышал объемы СПБ Биржи:

23 трлн рублей — объем торгов акциями на Московской Бирже;

4,5 трлн рублей — объем торгов акциями на СПБ Бирже.

В целом, среди особенностей российских бирж можно отметить:

Более мягкие условия регулирования по сравнению с международными, что позволяет снизить издержки на подготовку к IPO.

Доступ к фондовому рынку открыт для широкого круга компаний, включая средний и малый бизнес.

Большой вес частных инвесторов на рынке, из-за чего усиливается влияние публичных экспертов и блогеров на инвестиционные решения.

Также российский рынок подвержен массовым реактивным действиям и «самосбывающемуся пророчеству». Это становится причиной повышенной волатильности. Неквалифицированным инвесторам предоставляется доступ к IPO, и многие из них участвуют в сделках со спекулятивными целями. Из-за этого рынок также становится менее стабильным.