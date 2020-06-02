Удастся ли сохранить активы в коронакризис. И что делать тем, кому не повезет

Коронавирусная истерия потихоньку спадает. И бизнес остается один на один с тем, что удалось сохранить. Все ли так плохо или есть шанс выплыть, не погрязнув в долгах?

Источники главных рисков для бизнеса: тогда, сейчас и, похоже, навсегда

Риск № 1, главный. Налоговая!

По традиции, риски потерять бизнес исходят от ФНС, у которой главная задача — обеспечить наполнение бюджета.

Пока весной этого года был мораторий на проверки — все немного расслабились (кстати, мораторий продлили до 30 июня). Но радоваться рано — после возобновления ревизий налоговики будут еще злее.

Бюджет, пострадавший из-за необходимости помогать утопающему в коронакризис бизнесу, надо снова наполнять. Да и санкции и падение цен на нефть никуда не делись. В общем, налоги будут собирать еще яростнее, готовьтесь.

Но наш бизнес привык к давлению налоговиков. И всегда искал, как бы ему сэкономить. Серые зарплаты, другие схемы, старое-доброе дробление — все это не только помогает не переплачивать налоги, но и многократно повышает риски проверок. И даже работа с контрагентами, у которых «покраснел НДС», также несет свои риски. А что, проявляйте «должную осмотрительность», — скажут налоговики.

Риск № 2. Все остальные...

Но налоговики не единственные, кто может угрожать бизнесу. Кредиторы, банки, и даже деловые партнеры — если не платить долги вовремя.

Из-за стремительного распространения эпидемии бизнес оказался, по сути, в ловушке. С одной стороны, работа оказалась приостановлена, сотрудники отправлены на дистанционную работу. С другой — платежи по аренде, кредитам, налогам нужно продолжать платить.

И получается, что всем должны, а платить-то нечем. Причем, не обязательно относиться к пострадавшей отрасли. Бывает такое, что все контрагенты — из пострадавших, и из-за них тоже может остановиться деятельность. Долги растут, денег нет, как быть?

А как же господдержка в связи с распространением коронавируса?

Скажете, что мы забыли про меры поддержки бизнеса в кризис? Да нет, почему же. Некоторым компаниям и ИП действительно повезло, и им что-то перепадет. Это и налоговая отсрочка (не для всех, и в итоге платить налоги придется), и кредитные каникулы (а их еще нужно заслужить), и даже прямая помощь от государства. При условии сохранения занятости.

Также властями был введено несколько разных кредитных программ для бизнеса. Тут и кредиты на зарплаты, и пополнение оборотных средств, и на льготных условиях. Только вот не всем их могут дать, поскольку не каждый бизнес может соответствовать условиям для получения кредита.

Кстати говоря, нужно очень аккуратно брать кредиты в тяжелый период. Ведь отдавать их придется в любом случае.

Мораторий на банкротство

Мораторий на банкротство появился с 4 апреля на шесть месяцев. Но норма работает не для всех. Только:

для пострадавших отраслей;

для системообразующих предприятий;

для стратегических предприятий.

Не подпадает под мораторий подача заявления компанией на саму себя. И уж тем более, не распространяется на банкротство физлиц.

К пострадавшим отраслям все еще продолжается отнесение тех или иных отраслей.

Кстати, до недавнего времени мораторий на банкротство имел небольшое правовое разногласие с законом. Постановление правительства № 428 от 3 апреля 2020 года определяло пострадавшие отрасли на основании списка специальной комиссии, когда как закон ссылался на акт правительства. Недавно этот пробел был восполнен другим постановлением, от 22 мая 2020 года № 729.

Но несмотря на такие поправки, у моратория на банкротство по-прежнему есть ряд проблемных моментов. Мораторий не освобождает от субсидиарной ответственности. А совершенные после его введения сделки могут быть признаны ничтожными. Действия по выводу активов могут привести к неприятным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Да и в итоге, все моратории, отсрочки и прочие поблажки все равно закончатся. Кконцу 2020 года количество банкротств взлетит. И кому-то стоит подумать над процедурой банкротства уже сейчас.

Банкротство как способ защиты активов

Слова «банкротство» вызывают у многих страх. Банкрот — полный ноль, тоннель без света в конце, выход в точку невозврата. Но это не так! Процедура банкротства (а точнее, комплекс процедур) изначально задумывалась не как «разоряющая процедура». Её задумывали как восстановительную.

Из всех процедур банкротства направлена на ликвидацию предприятия только одна — конкурсное производство.

Все остальные созданы для реабилитации предприятия: наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление. Конкурсное производство задумывалось для самого крайнего варианта развития событий.

Ну, и еще всегда есть возможность заключить мировое соглашение.

Практически все процедуры в рамках банкротства позволяют снять арест с имущества, снять блокировки и ограничения.

Приставы не могут списывать долги — у предприятия появляется возможность свободно работать и рассчитываться по долгам. При внешнем управлении и конкурсном производстве перестают начисляться пени, штрафы.

Реже всего применяется процедура финансового оздоровления, поскольку она подразумевает собой поиск инвестора, дающего финансовое обеспечение. Но не проще ли, при наличии такого спонсора, рассчитаться по существующим долгам без введения процедуры банкротства?

Гораздо чаще применяют внешнее управление. Здесь обеспечение не нужно, просто вместо руководителя предприятия ставится внешний арбитражный управляющий, с которым договориться проще, чем искать спонсора.

Как понять, что вам подходит внешнее управление? Если предприятие работает и может зарабатывать — то вполне! При этом снимаются блокировки с имущества, приостанавливаются исполнительные производства, не начисляются пени и штрафы.

И, что немаловажно, при процедурах банкротства крайне низок шанс проведения налоговой проверки предприятия.

Как понять, что банкротство поможет?

Нельзя сказать, что банкротство — это универсальный способ решения проблем. Это не панацея от долгов. Это долгая и сложная процедура, со строгим регламентированием сроков и действий.

И говорить, что банкротство 100% поможет, без предварительного анализа документов, финансового состояния компании — нельзя.

Поэтому, чтобы понять, что банкротство поможет именно в данной ситуации, надо тщательно изучить финансовое состояние должника. В его же интересах ничего не утаивать: предоставить все необходимые документы и рассказать обо всех сделках.

В итоге, можно будет составить план действий, что делать с компанией.

Плюс, все зависит от того, какая вообще проблема у данной компании, и для чего планируется использовать процедуру банкротства.

К примеру, начата выездная налоговая проверка. Или необходимо законно ликвидировать компанию, но у нее долги. Или, наоборот, попытаться ее спасти и возобновить производство.