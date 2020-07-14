Если должник не платит, как взыскать долг? Утюг и паяльник не предлагать

С помощью банкротства можно и нужно взыскивать задолженность. Другое дело, многие от этого способа отказываются, считая, что он долгий, дорогой и малоэффективный. Отчасти это так. Но только отчасти. Попробуем сравнить банкротство с другими способами, с помощью которых можно взыскивать долги.

Мы не будем в рамках этой статьи рассматривать такие способы, как «утюг, паяльник, кипятильник», или «расписывание подъезда должника, угрозы, звонки родственникам». Мы призываем оставаться в правовом поле, здесь тоже достаточно эффективных инструментов.

Какие способы взыскания долгов существуют? Рассмотрим их.

Претензионная работа и переговоры

Как правило, с этого начинается любая процедура взыскания. Необходимо установить контакт с должником, и попытаться вернуть долг «малой кровью». И, как правило, эта процедура малоэффективна. Даже если должник вежлив и учтив, он может обещать «вот вот получить деньги и расплатиться», но на деле это будут просто обещания.

Иногда этот способ комбинируется с другими способами давления — подача искового заявления в суд, обращение в полицию. Должнику демонстрируются либо просто заявления, без их реальной подачи, либо действительно идет обращение в указанные инстанции.

В любом случае, если должник не видит реальных действий, он обычно платить не спешит.

Обращение же в полицию, по статье 159 УК (мошенничество), как правило, в бизнесе неэффективно. Будет проведена проверка, дело поперекидывают по подследственности, проведутся опросы, а в итоге, в 99% случаев будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава. А именно, трудно доказать умысел, скажем, арендатора при заключении договора не платить арендную плату. Скорее всего, просто бедственное положение фирмы.

А значит, этот этап важен, большей частью, только для соблюдения обязательного претензионного порядка. С целью дальнейшего обращения в суд.

Однако, у нашей компании есть ряд преимуществ даже на этой стадии взыскания. Наши претензии составлены профессионалами, на фирменных бланках, что сразу подтверждает серьезность намерений компании с 15-летним опытом взыскания долгов. Более того, мы четко соблюдаем все предусмотренные законодательством сроки для того, чтобы процедура не затягивалась, и своевременно можно было перейти в судебную стадию.

Обращение в суд

Следующая стадия, достаточно простая. Долг есть, он подтвержден актом сверки, есть договор, есть закрывающие акты.

Правда, особо вредные должники начинают пытаться процесс всячески затянуть, и при этом начать выводить активы, переводить деятельность на другую компанию и прочее. Частично это лечится наложением обеспечительных мер. Еще должники очень любят идти искать утешения в апелляции, кассации, что тоже затягивает взыскание.

Очень редко должник начинает платить на стадии обращения в суд.

В итоге, после вступления решения в законную силу, суд выдает исполнительный лист. А вместе с этим, начинается стадия исполнительного производства.

Исполнительное производство

С исполнительным листом варианты следующие:

подать лист в налоговую инспекцию, в которой на учете компания-должник, и выяснить — в каких банках у него открыты счета.

подать исполнительный лист в эти банки, начиная с самого «свежего» счета. Постепенно, если на счетах есть деньги, банк эти деньги спишет в счет долга и переведет взыскателю.

Минусы: если должник видит списание денег по счетам, он начинает выводить деньги с оставшихся счетов. Также этот вариант не предусматривает варианта с реализацией имущества должника, а ведь бывает так, что имущество есть, а денег нет.

Также можно с исполнительным листом обратиться в службу судебных приставов. У каждого пристава по 2-3 тысячи исполнительных производств, и он чисто физически не успевает работать по ним по всем. Да и пока пристав что-то сделает, должник уже успеет закрыть компанию.

Хотя, у пристава, конечно, возможностей больше. Он может и банковский счет арестовать, и имущество разыскать, и запросы по наличию имущества во все государственные органы сделать.

Еще один вариант давления на этой стадии — заявление по статье 315 УК, «злостное неисполнение решения суда». Но тут важен один момент, «злостность». К примеру, должник прогоняет денежные средства по арестованным счетам. Так редко кто делает.

В чем же плюсы именно нашей компании на этой стадии? Среди наших специалистов — бывший судебный пристав-исполнитель, прекрасно знакомый с их «кухней». Мы сами, по поручению пристава, отвозим и подаем все запросы в государственные органы и банки, не давая приставу отправлять их почтой. Это увеличивает эффективность и скорость взыскания. Пристав только составляет и подписывает все необходимые документы, а всю работу, по сути, делаем мы. Самое главное, к приставам не придется ходить вам — стоять в очередях, уходить ни с чем (пристав в отпуске или уволился), и вообще видеть уставшего, заваленного сотнями исполнительных производств пристава.

Оставляйте свои контакты ниже, мы расскажем, чем можем помочь именно вашей компании:

Банкротство должника

К сожалению, не самый распространенный, но при этом не менее, а то и более эффективный способ взыскания долгов — это банкротство.

Чтобы им воспользоваться, нужно соблюдение двух условий:

просуженная (подтвержденная судом) задолженность в сумме основного долга не менее 300 тысяч рублей;

просрочка по оплате долга более, чем на три месяца.

Банкам просуживать долги не обязательно, им в этом плане дано преимущество.

Причем, достаточно только судебного решения с отметкой суда о вступлении его в законную силу. Получать исполнительный лист не обязательно. Если же его уже получили и отдали приставам, можно у приставов его забрать и подавать на банкротство.

Сразу нужно сказать, что это не универсальный способ. Всегда нужна предварительная оценка, будет ли банкротство эффективно в конкретном случае.

Например, у должника денег нет, но есть недвижимость и автотранспорт. Пристав будет работать долго и неэффективно. А арбитражный управляющий, наоборот, будет стараться, поскольку от взысканной задолженности зависит его вознаграждение. А возможности у обоих примерно равны.

С другой стороны, должника, у которого вообще ничего нет и никогда не было, банкротить нет смысла. Поскольку тогда придется оплачивать вознаграждение и расходы АУ из собственного кармана.

Очень эффективно банкротство работает при взыскании долгов со строительных компаний, поскольку редкий глава такой компании запустит в нее арбитражного управляющего. И при принятии заявления о банкротстве к производству у него неожиданно находятся деньги, чтобы начать платить по долгам.

Итак, если решили взыскивать долги при помощи банкротства, алгоритм такой:

претензионная работа, просуживание долга, если этого еще не было сделано;

сбор информации о должнике, оценка, стоит ли применять банкротство,

подготовка и подача заявления;

проводим процедуру наблюдения, если оплат нет, идем в конкурсное производство;

если до сих пор должник не одумался, и не заплатил, проводим конкурсное производство.

Иными словами, планировать нужно сразу полную процедуру банкротства, с оговоркой, что возможно, будет оплата на одной из стадий. Если же ее не будет, проводится конкурсное производство с реализацией имущества и принудительным взысканием.

Необходимость применения такой «тяжелой артиллерии» должна определяться суммой долга, наличием денег и (или) имущества у должника, особенно недвижимого.

Наше преимущество при банкротстве должника в том, что при дороговизне этой процедуры, мы эффективно сокращаем ваши затраты. Вам не нужно будет компенсировать арбитражному управляющему большинство его затрат, включая его вознаграждение. Оно уже включено в цену взыскания через банкротство. Также у нас есть внушительный штат необходимых в процедуре специалистов — юристов, бухгалтеров, аудиторов, оценщиков. И на них также не придется отдельно тратиться.

И в завершение, если процедура не сулит взыскания долгов (у должника ничего нет, ни денег, ни имущества, только папка с учредительными документами), вам придется заплатить только за предварительный финансовый анализ и оценку должника на предмет эффективности банкротства. За пустую и бессмысленную процедуру вам платить не придется.