Как налоговики распознают дробление. И что за это будет

Налоговые проверки и другие мероприятия налогового контроля возвращаются после приостановки на время пандемии. А значит, налоговики снова будут искать способы наполнить бюджет, и что характерно, за счет бизнеса. Один из способов, который бизнес считает экономией, а налоговики — схемой, это дробление бизнеса. Что это такое, и почему налоговики его так не любят?

Что такое дробление бизнеса

Дробление бизнеса — один из способов налоговой экономии (раньше еще говорили оптимизации, но сейчас это почти ругательство). Суть его в том, что при превышении компанией оборотов свыше 150 млн в месяц, она теряет право использовать упрощенную систему налогообложения.

В результате, компания дробится на несколько формально независимых, но по факту, принадлежащих одному (или группе) выгодоприобретателей, с целью раздробить оборот, и оставить его на уровне, не превышающем 150 млн на каждую компанию. Чтобы продолжить использовать УСН.

Все бы хорошо, но налоговики очень не любят, когда бизнес экономит на налогах. Особенно сейчас, когда у бюджета с другими доходами как-то не складывается. По мнению инспекторов, изложенном в Письме ФНС от 29 декабря 2018 г. N ЕД-4-2/25984.

Налоговые преимущества в форме специальных налоговых режимов установлены только для малого бизнеса и по своей сути призваны создать равные конкурентные условия для всех участников рынка.

Злоупотребления такими преимуществами нивелируют усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса.

Самое интересное то, что законодательно понятие дробления бизнеса нигде не закреплено. Но искать его (и находить) этот факт налоговикам совершенно не мешает.

Бухгалтерский аудит может своевременно указать на риски возникновения таких претензий со стороны налоговых органов.

Поговорим о признаках дробления, на которые налоговики смотрят в первую очередь.

Признаки дробления

Признаков дробления бизнеса ФНС в Письме от 11 августа 2017 г. N СА-4-7/15895@ выделяет 17. А именно:

Разделение компании на несколько, применяющих спецрежимы. При расширении хозяйственной деятельности в группе компаний, налоговые обязательства не изменились, и даже уменьшились. Совпадение участников, директоров и конечных выгодоприобретателей в группе компаний. Все компании в группе осуществляют один и тот же, или сходный вид экономической деятельности. Новые компании в группе создаются непосредственно перед расширением бизнеса или увеличением персонала. Компании в группе платят друг за друга. По сути, бюджет у них единый. Аффилированность (взаимозависимость) участников, руководства и сотрудников компании. Один и тот же персонал в разных компаниях группы. Одно и то же оборудование, бюджет, кадры на все компании. Одни и те же вывески, адреса, контакты, сайты, помещения, склады. У всех компаний в схеме одни и те же поставщики и покупатели. Либо разные участники схемы являются единственными поставщиками или покупателями друг у друга. Фактически всей группой управляют одни и те же лица. На всю группу одна бухгалтерия, HR, кадры, юротдел, служба продаж и закупок, служба логистики. Одни и те же лица взаимодействуют с госорганами и другими юрлицами. Предельные значения по площади, оборотам, численности персонала, позволяющие применять спецрежимы. Данные бухучеты могут указывать на рентабельность производства и прибыли. С учетом вновь созданных компаний в группе. Поставщики и покупатели в группе распределены с учетом применяемых ими систем налогообложения. НДС-ники к НДС-никам, упрощенщики к упрощенщикам.

Эти доводы налоговики приводят в судах, и особенно стараются строить доказательную базу именно на них. В противном случае, суды могут встать на сторону бизнеса.

Еще один постулат, на который опираются налоговики содержится в статье 54.1 НК. А именно, если у сделки налогоплательщика отсутствует деловая цель, то налоговая выгода, полученная по такой сделке, считается необоснованной. Это относится к пункту 11, где поставщики и покупатели — участники одной группы компании.

Что будет за дробление бизнеса?

«Будет, будет. Шашлык из тебя будет» — вспоминается фраза из советского мультфильма. Шашлыка, конечно, не обещают, но и предлагаемый букет — не из приятных.

Так, согласно п. 3 ст. 122 НК, компания, уличенная в дроблении, а значит, в необоснованной налоговой экономии, заплатит штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога. А доначислят ее по полной.

Руководство компании рискует пойти под уголовную ответственность. по статье 199 УК, неуплата налогов. Такая ответственность наступает от 15 млн неуплаченных налогов (или по 5 млн за 3 года), привлечь, кроме генерального директора, могут еще и финансового директора, главного бухгалтера.

Не стоит забывать и о субсидиарной ответственности, использование которой налоговикам существенно расширили пару лет назад. Контролирующим должника лицом (КДЛ) может быть признаны и его родственники, и друзья, и даже дети. И за счет этих лиц будет взыскиваться недоимка.Причем, эта ответственность может быть и внебанкротной. Если у компании денег на финансирование процедуры нет, налоговики вполне могут подать иск о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности. Но, обычно они это делают, если точно знают, что с них есть что взять.

Наша компания поможет: просчитать все риски при дроблении бизнеса,

дать рекомендации по снижению налоговых рисков,

минимизировать опасность доначисления налогов,

предложить оптимальные варианты по ведению бизнеса.

Как правильно разделять бизнес

Это, конечно, благая цель, искать необоснованную налоговую выгоду. Но как быть бизнесу на УСН, у которого поставщики тоже на УСН, но при этом обороты превышают разрешенный упрощенной системой предел? Сейчас еще можно по разным видам деятельности комбинировать УСН и ЕНВД, но с 1 января его не будет. Переходить на ОСНО? Можно просто захлебнуться в НДС. Если поставщики его не платят, зачесть его не выйдет.

Правда, в Госдуме сейчас варится законопроект, предусматривающий некий переходный режим для тех, кто превышает обороты для УСН, но не готов перейти на ОСНО. Буквально в эти дни его могут принять.

Данные поправки предполагают переходный налоговый режим для организаций, использующих УСН, и превысивших верхний предел по оборотам (150 млн) не более, чем на 50 млн рублей, а также предел по численности работников (не более 100 чел) не более, чем на 30 человек.

В результате, в следующем году после такого превышения можно будет выбрать стандартные ставки для УСН в 6 или 15%, в зависимости от специфики бизнеса.

Но как быть тем, которые не смогут подойти даже по таким критериям? Тут можно выбрать следующие варианты:

Переход на ОСНО. То есть, вести полный бухгалтерский учет, уплачивать НДС, налог на прибыль. Чтобы снизить вредное воздействие НДС, искать новых поставщиков, также работающих с НДС. А также, снижать базу для налога на прибыль подтвержденными документально расходами.

Плюсы — налоговая только одобрит такое решение. Также стоит отметить, что при выявлении дробления налоговики доначислят все тот же НДС, вот только зачесть его, хотя бы частично, не выйдет.

Минусы — возросшая налоговая нагрузка. Также, из-за поиска новых поставщиков и покупателей, возможен временный паралич бизнеса.

Разделение бизнеса. Здесь обязательно нужно проконсультироваться со специалистами по налогам. Разделение должно быть с реальным обоснованием экономических целей. К примеру, две совершенно разные линии производства. Выгодоприобретатели должны быть разные, также, как и разные структурные подразделения, разный персонал, бюджет и основные средства. Также разными должны быть поставщики и покупатели.

Грубо говоря, при разделении бизнеса, ничего общего у них остаться не может. Это же касается аффилированности.

Также стоит отдельно упомянуть два правила, соблюдение которых окажет подспорье в доказательстве правомерности разделения бизнеса:

компании в группе должны заниматься разными видами экономической деятельности.

Имущество у этих компаний тоже разное.

Правда, иногда предприниматели применяют уловки, при которых, к примеру, большое производственное помещение дробится на более мелкие части, это регистрируется в Росреестре на разных собственников. Формально, имущество принадлежит разным компаниям (или их бенефициарам). По факту, налоговики могут легко проверить и это.

Но в итоге, налоговикам и бизнесу нужно будет грамотно обосновывать свои позиции в суде. И доказать правомерность своих действий именно суду. А уж суд решит, кто из них прав.

Несмотря на то, что налоговое законодательство является достаточно жестким, оно даёт бизнесменам разные варианты разработки налоговой политики в организации. Для одних фирм в налогах огромный удельный вес имеет НДС, для других — заработная плата. Специалисты ГК Бизнес-Гарант могут предложить решение для улучшения любой ситуации. Эксперты-практики ГК Бизнес-Гарант с опытом работы более 14 лет действуют на основе ГК и Налогового Кодекса. Они принимают во внимание многолетнюю практику использования закона налоговыми органами. Не дают пустых рекомендаций, каждая проверена в деле в практике. Каждую задачу решают комплексно и с индивидуальным подходом к вашему бизнесу

Если вам нужен налоговый консалтинг и другие услуги в компании ГК «Бизнес-Гарант», вы сможете заказать их по доступной стоимости.

Или оставляйте свои контакты ниже, мы ответим, чем можем помочь именно вашему бизнесу: