Вывод активов. Как не погореть на желании всё спасти?

Такое явление, как вывод активов из ООО перед ликвидацией, встречается очень часто. Намного реже люди задумываются о плачевных последствиях таких инициатив. В большинстве случаев такие действия могут рассматриваться, как попытка скрыть доходы и избежать исполнения обязательств перед кредиторами. Что за это может быть?

Возможны санкции, вплоть до уголовного преследования. А какая еще предусмотрена ответственность за вывод активов из ООО? И как защитить себя, если выдвинуты обвинения в выводе средств?

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Что считается выводом активов?

Так может называться любая сделка, в результате которой средства или материальные ценности предприятия выводятся из-под юрисдикции данного юридического лица и его руководства.

Виды вывода активов:

перевод денег на счета, принадлежащие третьим лицам;

продажа недвижимости или другого имущества, переоформление на новое юрлицо;

создание дочерней компании и передача активов ей.

Вроде бы, вполне простые и обыденные операции. Так в чем проблема?

По закону, все имущество компании-должника должно пойти на погашение долговых обязательств.

Стало быть, если перед ликвидацией руководство компании выведет активы, то кредиторы останутся ни с чем. При этом, схемы вывода бывают от простых, до очень сложных и запутанных, где применяются десятки подставных компаний.

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Что грозит хитрым собственникам?

Уголовное преследование по ст. 159 УК, «Мошенничество». Махинации с имуществом и денежными средствами с целью введения в заблуждение (кредиторов, государственных и регулирующих органов) вполне подходят под определение вывода активов. В лучшем случае, вы отделаетесь крупным штрафом. В худшем, санкции за мошенничество предусматривают до 10 лет тюремного заключения (в случае совершения преступления организованной группой в особо крупном размере).

Еще одна статья, которая может грозить в этом случае - ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями». Логика простая. Действия руководителя должны быть направлены на развитие компании, а не на личное обогащение. Вывод средств противоречит поставленной цели и является источником собственного дохода, вопреки интересам вверенного предприятия. Наказание предусматривается в виде штрафов до миллиона рублей, а также лишением свободы на срок до 10 лет (если совершено с отягчающими).

И это еще не всё! Подозреваемым могут вменять и другие статьи по экономическим преступлениям – за легализацию (отмывание) денег, неправомерный оборот средств, неправомерные действия при банкротстве, уклонении от уплаты налогов и т. д.

Кроме уголовной ответственности, виновных может ждать и субсидиарная. Если кредиторы не получат от компании всех необходимых средств для погашения задолженности, они имеют право через суд требовать возмещения своих убытков с контролирующих должника лиц.

Кстати, ими могут быть не только директор и учредители, но и другие лица, вплоть до родственников, если суд признает их таковыми.

Как защитить себя от санкций?

В первую очередь, рекомендуется сразу обращаться к адвокату по уголовным делам. Он проанализирует ситуацию и выработает стратегию и тактику поведения.

Заранее воспользуетесь юридическими услугами – помощью адвоката по банкротству, который оформит все сделки в полном соответствии с законодательством, чем исключит уголовное преследование.

Не доводите до апогея

Доказать злой умысел в выводе активов сложно, но вполне возможно. Наказание более чем строгое. Лучший способ не попадать в такие рискованные мероприятия, заранее обратиться к профессионалам по оформлению ликвидации предприятия.