Что делает бухгалтерия при ликвидации компании

При ликвидации компании нужно соблюсти много различных нюансов. И очень часто не соблюдают один из самых важных — бухгалтерскую составляющую. Вместе с тем, обязанность по сдаче отчетности, ведению бухгалтерии и выплате заработной платы работников для компании никто не отменял. Даже в том случае, когда она находится в процессе ликвидации.

Для удобства, снова распишем процедуру ликвидации компании по этапам, и на каждом этапе отдельно остановимся о том, что же должен сделать бухгалтер. Не всегда это обусловлено тем, что это входит в обязанности бухгалтера, просто иногда его этим может озаботить руководство, а иногда — просто логичнее всего поручить эту обязанность именно ему.

Рассматривать будем на примере ООО, как самой частой организационно-правовой формы коммерческой организации.

Этап первый. Начало процедуры

Вероятно, многие сейчас подумают, что уж в самом-то начале процедуры бухгалтеру точно делать нечего. Решение о начале ликвидации и назначении ликвидатора принимают участники, руководителем становится ликвидатор (которым часто назначают директора), уведомлять налоговую должен опять-таки ликвидатор. Что тут бухгалтеру-то делать?

Никто не отменяет текущую деятельность бухгалтера — сдачу отчетности в налоговую и фонды, начисление и выплата заработной платы.

О заработной плате нужно отдельно отметить. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работников, увольняемых в связи с ликвидацией компании, нужно уведомить за два месяца до увольнения. Поскольку до принятия решения о ликвидации их уведомлять нелогично, это нужно сделать сразу же после его принятия.

Алгоритм получается такой:

Участники принимают решение о ликвидации и назначении ликвидатора.

Ликвидатор уведомляет работников о предстоящей ликвидации и их увольнении в связи с этим.

Через два месяца ликвидатор расторгает трудовые договоры с работниками.

Эти два месяца работникам должна начисляться и выплачиваться заработная плата.

Далее, если у компании есть деньги на расчеты с работниками, им выплачиваются все положенные при увольнении выплаты.

Если же денег нет, работники становятся кредиторами ликвидируемой компании. Возможно, задолженность перед ними им компенсируют после реализации имущества. Если же денег не будет хватать и в этом случае, компания обязана перейти в процедуру упрощенного банкротства.

Кстати говоря, если бухгалтер еще и кадровик, то уведомление работников, скорее всего, повесят на него. Хотя должен это делать ликвидатор.

Этап 2. Публикация в «Вестнике»

Кстати говоря, при запуске ликвидации компании, нужно не только уведомить налоговую, дать публикацию в «Вестник» и ЕФРСФДЮЛ, но еще и на портале «Работа в России». Для этого следует завести там личный кабинет и разместить в нем информацию о высвобождении. Она должна быть размещена не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в такую информацию.

Представленная информация должна соответствовать формату и перечню сведений о занятости, утверждаемых соответственно Рострудом и Минтрудом России.

Эти требования временные, они действуют на период с 13.04.2020 по 31.12.2020 (п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 486, п. п. 2 — 5 Временных правил представления информации о высвобождении).

После публикации в «Вестнике» дается срок для заявления кредиторами своих требований (как правило, все выбирают два месяца, это минимум). Причем, налоговики считают, что мало только разместить публикацию. Нужно еще и каждому кредитору высылать уведомление о ликвидации по известным адресам.

Тут обязанности бухгалтера могут быть как раз в уведомлении кредиторов и контрагентов, поскольку чаще всего с ними общается именно он — требует акты, договоры, другие закрывающие документы.

На этом же этапе ликвидатор, совместно с бухгалтером, должен провести инвентаризацию, оценку, возможно розыск имущества. Нужно взыскать, списать, или уступить по цессии дебиторскую задолженность, сформировать реестр кредиторов.

Вообще, реестр кредиторов при ликвидации законодательно не обязателен (к примеру, см. Постановление ФАС Уральского округа от 20.11.2006 № Ф09-10590/06-С4 по делу № А76-2795/06). Однако в промежуточном ликвидационном балансе обязательно должен быть полный перечень заявленных требований кредиторов. Не всех, а только заявленных, те, кто не заявили — их требования считаются прощенными (по идее, это обязывает компанию уплатить налог на прибыль).

Еще один момент — обязанность платить текущие платежи. Аренда, коммуналка, банковское обслуживание, налоги, зарплата. Согласно ст. 64 ГК, ликвидационная комиссия (ликвидатор) приступает к погашению выявленных требований кредиторов после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации.

Следовательно, сначала погашаются текущие платежи, после — заявленные требования кредиторов. Если денег не хватает — идем в банкротство.

Инвентаризацию в ликвидируемой компании обязывает провести абзац 7 пункта 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. А как еще понять, что есть, чего нет, и хватит ли средств со всеми рассчитаться?

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Этап 3. Составление промежуточного ликвидационного баланса

Само слово «баланс» уже подразумевает собой то, что составлять его должен бухгалтер. На практике так оно обычно и происходит. При этом, согласно письму Минфина от 4 марта 2015 г. № 03-02-07/1/11378, бухгалтер этого делать не обязан. Он обязан предоставить данные для его составления ликвидатором.

Тем не менее, обычно это делает бухгалтер. За основу берется обычный бухгалтерский баланс, отражается все заявленные требования кредиторов, в том числе и те, в удовлетворении которых было отказано.

Что еще должен содержать ПЛБ:

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица;

перечень требований, предъявленных кредиторами с результатами их рассмотрения;

перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией;

отметку об утверждении баланса участниками общества.

Уведомление о составлении ПЛБ нужно подать в регистрирующий орган. Это делает ликвидатор.

Этап 4. Расчеты с кредиторами

Статьей 64 ГК определены четыре очереди удовлетворения требований кредиторов:

требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

выходные пособия и оплата труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности;

обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды; требования других кредиторов.

Еще существует, по сути, пятая очередь — требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), которые удовлетворяются только после требований четвертой очереди.

Если не хватает денег на удовлетворение всех требований, ликвидатор организует торги по реализации имущества компании. Собственно, оценка для этого и производилась, чтобы понять, хватит ли денег, имущества, дебиторки на удовлетворение всех требований. А вот если после торгов денег все равно не хватает — это уже будут вопросы к ликвидатору, почему он так оценил имущество, и так дешево его продал.

Собственно, все расчеты скорее всего опять-таки будет производить бухгалтер. Хотя обязан ликвидатор.

Этап 5. Окончательный ликвидационный баланс

Окончательный ликвидационный баланс не должен быть совсем нулевым, как считают многие ликвидаторы. Как минимум, там нужно отразить уставный капитал. Да и редко бывает, что обязательства компании составили ровно стоимость ее имущества, прямо вот до копейки.

Самое главное для налоговиков — чтобы в балансе не отражались неурегулированные долги. Все остальное имущество, деньги, оставшиеся после удовлетворения заявленных требований кредиторов — их там не интересуют. Не нужно отображать в ЛБ и сведения о списанных долгах.

Как уже понятно из слова «баланс», его составление — задача, как минимум, совместная для ликвидатора и бухгалтера.

Важно: есть практика по подаче ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного в территориальную ИФНС). Минфин в Письме от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65223 объясняет, что делать этого не нужно.

На ликвидационном балансе должна стоять отметка о его утверждении собранием участников (решением единственного участника). При ее отсутствии есть шанс пойти доказывать то, что он ликвидационный в суде, что затянет процедуру ликвидации примерно на полгода.

Этап 6. Расчеты с участниками

Оставшиеся после расчетов с кредиторами имущество и средства необходимо распределить между участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

Если участники не смогли договориться о совместной собственности, к примеру, на недвижимость, придется ее реализовывать и распределять вырученные от продажи деньги между ними (п. 8 ст. 63 ГК). Или не смогли решить, кто заберет стол, кто тумбочку, а кто кулер для воды.

Как уже все догадались, производить расчеты с участниками будет бухгалтер.

Этап 7. Завершение ликвидации

На этом этапе, после получения из регистрирующего органа Листа записи об исключении компании из ЕГРЮЛ, юридическое лицо прекращает свое существование.

Но до этого нужно сдать отчетность и заплатить все налоги.

Для ликвидируемых компаний налоговый период заканчивается датой ликвидации. Отчетный год также длится с 1 января и до дня внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации.

Важно: Никаких норм закона, отменяющих обязанность сдачи налоговой декларации и бухгалтерской отчетности по последним налоговому и отчетному периоду, для ликвидируемых компаний не предусмотрено.

Все это нужно сделать до подачи в регистрирующий орган заявления по форме Р16001.

Также не стоит забывать про сдачу отчетности в ПФР. В Пенсионном фонде должны быть закрыты все периоды — в том числе текущий, даже если отчетный период по нему ещё не наступил. Отчетность подается после утверждения ПЛБ.

ФСС требует подачи отчетности только за кварталы, отчетный период по которым уже наступил. Отчет за текущий квартал они не примут.

А вот теперь — самое главное

Бухгалтер в организации является наемным работником, в отличие от ликвидатора, деятельность которого обусловлена законом. Поэтому, бухгалтера ликвидатор обязан уволить еще на первом этапе, по истечении двухмесячного срока после уведомления сотрудников.

Но как быть, если ликвидатор не обладает знаниями бухгалтера? Добровольно за «спасибо» штатный бухгалтер вряд ли будет работать. Ликвидатор может привлечь его на основании договора ГПХ. Также, как и юриста, оценщика, аудитора, и других необходимых специалистов.

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