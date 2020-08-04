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Бизнес-Гарант

Суд – долгий. Приставы – не работают. Может, стоит прибегнуть к переговорам?

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С 1 января 2011 года в России вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. В последующие годы различные исследователи считали медиацию крайне сомнительной процедурой, помогающей урегулировать конфликт.

На дворе 2020 год. Поменялось ли что-то в эффективности процедуры медиации, как альтернативы судебным тяжбам?

Поменялось, и еще как. Но для начала, стоит вспомнить, что такое медиация, и кто такой медиатор.

Что это такое

Медиация — это процедура, позволяющая без обращения в суды урегулировать конфликт посредством профессионального организатора переговоров (медиатора).

Медиатор — профессиональный переговорщик. Он действует на основании указанного выше закона № 193-ФЗ, при этом он не только специалист по переговорам, но и по психологии, конфликтологии и, конечно же, по той отрасли права, в которой он предоставляет свои услуги.

Важно: Отличие медиатора от того же адвоката в том, что он не занимает ничьей стороны в споре. Он ищет взаимовыгодное решение для обеих сторон, оставаясь беспристрастным.

Плюсы процедуры в том, что она длится в разы меньше судебных тяжб. А также, позволяет сохранить партнерские отношения между участниками спора. Когда как, после судов, исполнительных производств и коллекторов, хорошие отношения спорщикам восстановить уже вряд ли выйдет.

Более того, суды могут идти несколько лет, можно дойти до Верховного суда, он отправит в первую инстанцию на новое рассмотрение, потом снова дойти до Верховного. И так можно долго, тратя деньги на представителей, нервы и время. Когда можно было изначально попытаться договориться.

Процесс и результат внесудебного урегулирования всегда конфиденциален. Организатор переговоров узнает все от сторон, без предания огласке, без эмоций это оценивает и ищет наиболее выгодный выход из ситуации для обеих сторон.

Эффективное решение бизнес-конфликта без судов и адвокатов.

В каких спорах применимо такое урегулирование

Понятно, что вряд ли выйдет применить внесудебное урегулирование в спорах с государственными органами, хотя на данный момент активно развивается направление GR (Government Relations, профессиональные связи с государственными органами). Но сейчас медиация наиболее востребована в следующих отраслях:

  • споры с контрагентами;
  • корпоративные споры;
  • споры работников с работодателем;
  • споры в группе компаний;
  • семейные споры.

В корпоративных спорах это особенно важно, особенно в ситуации «deadlock» — когда спорят два собственника бизнеса с долями по 50% в уставном капитале. Они не могут договориться, они не могут друг друга исключить из участников через суд, поскольку суд в этом случае скажет: «не можете договориться — ликвидируйте компанию».

В других случаях это существенно сократит сроки тяжб, и не испортит отношения между сторонами окончательно.

Как проходит процесс урегулирования

Процесс медиации состоит из нескольких стадий:

  • Медиатор рассказывает сторонам, как все будет проходить и получает согласие сторон.

Важно: это двусторонний процесс, обе стороны должны изъявить свое согласие.

  • Спорщики излагают свои претензии и требования. Это может быть по очереди с каждым, может быть совместно.
  • Медиатор из этой информации составляет вопросы для обсуждения.
  • Стороны обсуждают эти вопросы, и при помощи организатора переговоров формируют варианты по их решению.
  • Происходит заключение соглашения об урегулировании спора.

Это если совсем упростить.

От судебного процесса такое урегулирование отличается еще и тем, что медиатор не ограничен только материалами и фабулой дела. Он в принципе ищет точки соприкосновения интересов договаривающихся, он умеет вести переговоры, обладает знаниями в психологии и конфликтологии.

В чем секрет?

Секрета, как такового, тут нет. Это в судебном заседании другая сторона подсознательно (а иногда и сознательно) воспринимается как враг. Здесь такого нет. Атмосфера при переговорах поддерживается доброжелательная. Медиатор не решает за всех, как судья, он лишь помогает сторонам самим прийти к взаимовыгодному решению.

При этом, если пройти все инстанции в судах — это не только судебные расходы. Это могут быть и убытки из-за того, что не работаете с этим контрагентом, либо простой производства из-за споров с работниками, это могут быть упущенные сделки из-за споров учредителей. Либо неодобрение крупной сделки из-за парализованной компании. А в итоге, компания вообще может закрыться из-за нерешенных проблем.

Следовательно, медиация может быть не только быстрее и благожелательнее при разрешении спора, но еще и ощутимо дешевле.

Как понять, можно ли ваш конфликт разрешить мирным путем?

Действительно ли она так эффективна?

Об эффективности процедуры может сказать только статистика. Медиативные соглашения по исполняемости стоят гораздо выше, чем судебные решения.

У медиативных решений исполняемость 89%, у судебных решений — в среднем, 22%.

Объяснить это можно тем, что пока решение станет исполнительным листом, и пока пристав что-то сделает — должник уже успеет каким-либо образом ликвидировать компанию. Либо вывести из нее все активы, и бросить ее как пустую скорлупу. Да и в целом работа судебных приставов официально признана неэффективной, просто какой-либо внятной альтернативы им пока не предложено.

Кроме того, никто не мешает использовать внесудебное урегулирование параллельно с судебным. Если, конечно, стороны сумеют в этом случае договориться.

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Бизнес-Гарант

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