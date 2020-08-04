Суд – долгий. Приставы – не работают. Может, стоит прибегнуть к переговорам?

С 1 января 2011 года в России вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. В последующие годы различные исследователи считали медиацию крайне сомнительной процедурой, помогающей урегулировать конфликт.

На дворе 2020 год. Поменялось ли что-то в эффективности процедуры медиации, как альтернативы судебным тяжбам?

Поменялось, и еще как. Но для начала, стоит вспомнить, что такое медиация, и кто такой медиатор.

Что это такое

Медиация — это процедура, позволяющая без обращения в суды урегулировать конфликт посредством профессионального организатора переговоров (медиатора).

Медиатор — профессиональный переговорщик. Он действует на основании указанного выше закона № 193-ФЗ, при этом он не только специалист по переговорам, но и по психологии, конфликтологии и, конечно же, по той отрасли права, в которой он предоставляет свои услуги.

Важно: Отличие медиатора от того же адвоката в том, что он не занимает ничьей стороны в споре. Он ищет взаимовыгодное решение для обеих сторон, оставаясь беспристрастным.

Плюсы процедуры в том, что она длится в разы меньше судебных тяжб. А также, позволяет сохранить партнерские отношения между участниками спора. Когда как, после судов, исполнительных производств и коллекторов, хорошие отношения спорщикам восстановить уже вряд ли выйдет.

Более того, суды могут идти несколько лет, можно дойти до Верховного суда, он отправит в первую инстанцию на новое рассмотрение, потом снова дойти до Верховного. И так можно долго, тратя деньги на представителей, нервы и время. Когда можно было изначально попытаться договориться.

Процесс и результат внесудебного урегулирования всегда конфиденциален. Организатор переговоров узнает все от сторон, без предания огласке, без эмоций это оценивает и ищет наиболее выгодный выход из ситуации для обеих сторон.

В каких спорах применимо такое урегулирование

Понятно, что вряд ли выйдет применить внесудебное урегулирование в спорах с государственными органами, хотя на данный момент активно развивается направление GR (Government Relations, профессиональные связи с государственными органами). Но сейчас медиация наиболее востребована в следующих отраслях:

споры с контрагентами;

корпоративные споры;

споры работников с работодателем;

споры в группе компаний;

семейные споры.

В корпоративных спорах это особенно важно, особенно в ситуации «deadlock» — когда спорят два собственника бизнеса с долями по 50% в уставном капитале. Они не могут договориться, они не могут друг друга исключить из участников через суд, поскольку суд в этом случае скажет: «не можете договориться — ликвидируйте компанию».

В других случаях это существенно сократит сроки тяжб, и не испортит отношения между сторонами окончательно.

Как проходит процесс урегулирования

Процесс медиации состоит из нескольких стадий:

Медиатор рассказывает сторонам, как все будет проходить и получает согласие сторон.

Важно: это двусторонний процесс, обе стороны должны изъявить свое согласие.

Спорщики излагают свои претензии и требования. Это может быть по очереди с каждым, может быть совместно.

Медиатор из этой информации составляет вопросы для обсуждения.

Стороны обсуждают эти вопросы, и при помощи организатора переговоров формируют варианты по их решению.

Происходит заключение соглашения об урегулировании спора.

Это если совсем упростить.

От судебного процесса такое урегулирование отличается еще и тем, что медиатор не ограничен только материалами и фабулой дела. Он в принципе ищет точки соприкосновения интересов договаривающихся, он умеет вести переговоры, обладает знаниями в психологии и конфликтологии.

В чем секрет?

Секрета, как такового, тут нет. Это в судебном заседании другая сторона подсознательно (а иногда и сознательно) воспринимается как враг. Здесь такого нет. Атмосфера при переговорах поддерживается доброжелательная. Медиатор не решает за всех, как судья, он лишь помогает сторонам самим прийти к взаимовыгодному решению.

При этом, если пройти все инстанции в судах — это не только судебные расходы. Это могут быть и убытки из-за того, что не работаете с этим контрагентом, либо простой производства из-за споров с работниками, это могут быть упущенные сделки из-за споров учредителей. Либо неодобрение крупной сделки из-за парализованной компании. А в итоге, компания вообще может закрыться из-за нерешенных проблем.

Следовательно, медиация может быть не только быстрее и благожелательнее при разрешении спора, но еще и ощутимо дешевле.

Действительно ли она так эффективна?

Об эффективности процедуры может сказать только статистика. Медиативные соглашения по исполняемости стоят гораздо выше, чем судебные решения.

У медиативных решений исполняемость 89%, у судебных решений — в среднем, 22%.

Объяснить это можно тем, что пока решение станет исполнительным листом, и пока пристав что-то сделает — должник уже успеет каким-либо образом ликвидировать компанию. Либо вывести из нее все активы, и бросить ее как пустую скорлупу. Да и в целом работа судебных приставов официально признана неэффективной, просто какой-либо внятной альтернативы им пока не предложено.

Кроме того, никто не мешает использовать внесудебное урегулирование параллельно с судебным. Если, конечно, стороны сумеют в этом случае договориться.

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