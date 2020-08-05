Заблуждения о банкротстве граждан

Банкротство граждан в нашей стране в этом году будет праздновать своеобразный 5-летний юбилей.

15 октября 2015 года вступили в силу внесенные изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ, которые пополнили этот закон главой X, регулирующей банкротство граждан как в качестве физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Однако, несмотря на довольно долгий срок существования процедуры, до сих пор встречаются заблуждения как о самом процессе, так и о его последствиях.

Заблуждение 1. Стыдно быть банкротом

Основная проблема заключается в том, что многие из-за недостатка знаний в области права относятся к процедуре банкротства как к чему-то постыдному и даже нечестному. Такое распространенное заблуждение связано с непониманием самого механизма банкротства, который разработан изначально как инструмент помощи людям, оказавшимся в сложном финансовом положении. То есть банкротство введено законодателем как раз для того, чтобы у добросовестных граждан была возможность избавиться от долгового бремени и жить дальше.

Какие существуют варианты развития событий после подачи заявления на банкротство?

Вариант 1. Реструктуризация долгов. Сумма текущих долгов фиксируется и предоставляется 3 года для полного расчёта.

Важно: есть два нюанса 1) подтвержденного ежемесячного дохода должно быть достаточно для погашения суммы обязательного платежа (= сумма долга / 36 месяцев), 2) собрание кредиторов большинством одобряет представленный план реструктуризации.

В случае отсутствия одобрения собранием кредиторов плана реструктуризации, максимальный срок реструктуризации сокращается до двух лет.

Крайне рекомендуется для успешного решения этой задачи обратиться к специалистам. Самостоятельная реализация может быть затруднительна и не принести желаемого результата.

Вариант 2. Реализация имущества. Гражданин признается банкротом, имущество (при наличии) подлежит реализации с торгов.

Важно: только по решению арбитражного суда гражданин признается банкротом со всеми вытекающими последствиями.

На данном этапе финансовый управляющий осуществляет поиск и реализацию с торгов имущества должника (при наличии).

При этом продаже не подлежит личное имущество (за исключением предметов роскоши), автомобиль стоимостью менее 1,2 млн. рублей, если он является единственным источником дохода должника, а также единственное жилье (вне зависимости от его стоимости). Более того, не существует механизма выделения должнику более дешевого жилья, в случае, если у него, к примеру, в собственности единственная 5-комнатная квартира. Жилье останется неприкосновенным.

По окончанию реализации имущества, при отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства и противозаконных действий со стороны банкрота, все имеющиеся задолженности списываются, обязательства по возврату долгов прекращаются.

Вариант 3. Мировое соглашение. Заключается с кредиторами на любой стадии (вплоть до признания судом гражданина банкротом).

Крайне редкий на практике вариант. Чаще всего возможен в тех случаях, когда кредиторами выступают не банки, а частные лица. Банки и иные кредитные организации идут навстречу в исключительных случаях. К тому же мировое соглашение не освободит от обязательств, а лишь предоставит возможность облегчить условия погашения оставшейся задолженности.

Вариант 4. Внесудебное банкротство. В случаях, когда отсутствует имущество и доход, а размер обязательств составляет от 50 до 500 тысяч рублей.

С 1 сентября 2020 года вступают в силу внесенные в Закон о банкротстве изменения, согласно которым гражданин с долгами от 50 до 500 тысяч рублей, при отсутствии у него какого-либо источника дохода и имущества, подлежащего реализации может быть признан банкротом во внесудебном порядке. Заявление на внесудебное банкротство подается через МФЦ. Процедура внесудебного банкротства займет в общей сложности полгода. На время процедуры вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также об уплате обязательных платежей. Одновременно прекращается и начисление штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Итоговый результат аналогичен банкротству в общем порядке: списание долгов и прекращение обязательств по дальнейшей оплате.

Важно: помимо вышеперечисленных условий необходимо наличие оконченного исполнительного производства на основании отсутствия у должника какого-либо имущества (пп. 3, п. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Окончание исполнительного производства осуществляется судебным приставом, посредством вынесения соответствующего постановления.Такое постановление на практике выносится не ранее, чем через полгода с того момента как пристав начал заниматься взысканием долга.

Заблуждение 2. Банкротство спишет любые долги

Такое заблуждение имеет место из-за незнания положений закона в первую очередь, во вторую же очередь из-за недобросовестной рекламы компаний, обещающих избавить вас от всех долгов со 100% гарантией.

Все долги не спишут. Закон содержит перечень обязательств, которые не подлежат списанию по окончанию процедуры:

задолженности, возникшие в результате причинения вреда жизни или здоровью;

алиментные обязательства;

долги, образовавшиеся в результате привлечения собственников и руководителей компаний к субсидиарной ответственности.

При этом, существует возможность реструктуризации таких обязательств на более лояльных и посильных условиях для должника.

Заблуждение 3. Не дадут открыть бизнес после банкротства

В случае если гражданин прошел процедуру банкротства в статусе индивидуального предпринимателя, действительно, при признании банкротом по завершению судебного процесса регистрация в качестве ИП будет прекращена. Однако, в таком случае возникнет лишь временный запрет на осуществление предпринимательской деятельности в форме ИП сроком на 5 лет.

При этом запрет на ведение бизнеса в рамках ООО, АО отсутствует (запрещено только занимать должности в органах их управления — быть директором, членом совета директоров и иных исполнительных органов на протяжении трех лет).

Даже если случилось так, что человек обанкротился в статусе ИП, ничто не помешает по окончанию судебного процесса учредить юридическое лицо от своего имени, а на должность директора пригласить наемного сотрудника.

Важно: при отсутствии долгов перед государством по налогам и сборам рекомендовано на период банкротства закрыть ИП, то есть начать процедуру в статусе гражданина (физического лица).

После того, как все долговые обязательства будут списаны, а дело о банкротстве завершено, можно без препятствий подавать документы на регистрацию.

Заблуждение 4. Кредиты больше не дадут, история испорчена

Согласно п. 1 ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин в течение 5 лет после признания его банкротом при взятии кредита будет обязан указать на факт своего банкротства. Правда, при этом же он не может в течение тех же 5 лет повторно списать долги. Но его по-прежнему смогут банкротить кредиторы. Давать ему кредит или нет — решать банку.

Разумеется банк в таком случае в первую очередь будет смотреть на доход и его стабильность, факт банкротства будет учтен лишь как дополнительный риск.

Кредитную историю гораздо сильнее портят просрочки по платежам и наличие исполнительных производств у приставов, чем решение суда о банкротстве.

Заблуждение 5. Справлюсь самостоятельно, надо просто подать заявление в суд.

Действительно, никаких ограничений на самостоятельное представление своих интересов в суде и подачу заявления в законе нет.

Но еще до начала банкротства необходимо осознавать ответственность и серьезность мероприятия: качественно собрать и подготовить все документы, оплатить государственные пошлины и заблаговременно внести деньги на депозит суда, грамотно составить заявление о банкротстве, участвовать во всех заседаниях.

Не стоит забывать также и о том, что суд вправе отказать в списании долгов при наличии признаков недобросовестности со стороны должника: переоформление имущества в преддверии банкротства, предоставление недостоверных сведений банку при получении кредита, умышленное уклонение от исполнения обязательств.

Не рекомендуется самостоятельно заниматься переоформлением собственности накануне банкротства, начинать процесс без предварительной подготовки. Желательно получить хотя бы консультацию компетентного специалиста, практикующего в области банкротства и только потом принимать решение. В противном случае не исключен риск потери собственности и отказа в списании долгов.

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