В каких случаях ликвидацию могут оспорить, и как этих рисков избежать

Добровольная ликвидация компании отнюдь не является панацеей от проблем с кредиторами. И при неправильном использовании данного инструмента ее можно оспорить и отменить запись в ЕГРЮЛ об исключении компании из реестра.

Кому это нужно

Оспаривать ликвидацию компании могут любые заинтересованные лица. Это может быть кредитор, который не получил желаемого от должника, и жаждет это получить. Это могут быть работники, которым «забыли» выплатить расчет при ликвидации. Это может быть даже заинтересованный государственный орган, считающий, что его права нарушили. И да, всех этих оспаривателей объединяет то, что их права при ликвидации компании были нарушены.

Как это делается

А делается это не особо сложно. Подается заявление в Арбитражный суд в связи с оспариванием ненормативного акта государственного органа (в данном случае — Инспекции ФНС, вынесшей решение об исключении из реестра). Указывается наименование компании, ОГРН, номер записи в ЕГРЮЛ, которую нужно оспорить. А также, нужно предоставить доказательства, согласно которым нарушаются права заявителя.

К примеру, дело №А33-15662/2015. Здесь заявитель указал, что в отношении должника идет судебное взыскание задолженности, не завершившееся в момент исключения должника из ЕГРЮЛ. При этом, заявитель направлял по адресу, указанному должником в «Вестнике» свои требования, но должник их не получил, что было доказано предоставлением запечатанных конвертов с требованиями.

Ликвидация была отменена по причине предоставления недостоверного ликвидационного баланса, поскольку требование кредитора в нем не было отражено.

Изложенные здесь события произошли в 2015 году.

Кстати говоря, с 1 января 2016 года в полной мере вступил в силу 67-ФЗ от 30.03.2015 года, согласно нормам которого ликвидация не может быть завершена, если регистрирующему органу известно о судебных делах по взысканию задолженности в отношении ликвидируемой организации.

В какие сроки могут обратиться

В ст. 22 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» указано, что исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

В большинстве случаев, течение этого срока должно начинаться с момента внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении юридического лица. С другой стороны, публикация в «Вестнике» дается именно для кредиторов, чтобы они могли заявить свои требования. Не заявили — долг считается прощенным. А вот если заявили, и их не внесли в реестр — это уже вопросы к ликвидатору.

Проблемы после восстановления ликвидированной компании

Одна из проблем — отсутствие имущества и органов управления у восстановленной компании. То есть, если решением суда запись в ЕГРЮЛ будет восстановлена — то эта вернувшаяся к жизни компания так и будет просто записью. У нее не появятся вдруг снова директор, офис, имущество и деньги, которых так жаждут кредиторы. И законодательно механизма их вернуть пока не предусмотрено.

Однако, есть механизм субсидиарной ответственности, по которому можно попытаться взыскать задолженность с ликвидатора (поскольку он провел незаконную ликвидацию) и с участников (поскольку они утверждают ликвидационный баланс). Нужны ли эти проблемы?

Как избежать проблем?

Самое главное — не нужно бегать от кредиторов. Если вы понимаете, что при ликвидации всплывут долги, и скорее всего имущества вам не хватит, чтобы их покрыть — нужно закрывать компанию через банкротство. Если имущества и денег нет совсем — закрываете через упрощенное банкротство. Если есть, но не хватит всем — через полное банкротство.

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