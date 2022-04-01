Налоги, уплаченные подконтрольными компаниями, учтут при расчете доначислений

Суть дела

Так, из материалов дела Арбитражного суда Тверской области следует, что налоговой инспекцией по результатам выездной налоговой проверки было принято решение о привлечении ООО «Стройбилдинг» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Инспекцией сделан вывод о создании обществом «Стройбилдинг» группы подконтрольных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в число которых вошло ООО «МДС», фактически не осуществляющее самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность.

Данная схема позволила обществу «Стройбилдинг» разделить доходы от выполняемых им строительно-монтажных работ таким образом, чтобы сохранить возможность применения специального налогового режима вместо общей системы налогообложения.

Объединив доходы одиннадцати подконтрольных организаций, в том числе и общества «МДС», инспекция доначислила ООО «Стройбилдинг» более 320 млн руб. налогов, пеней и штрафов (дело № А66-17494/2015 Арбитражного суда Тверской области).

По окончании судебного разбирательства ООО «МДС» скорректировало свои налоговые обязательства по УСН, подав уточненные налоговые декларации, в результате чего исчисленная сумма налога по УСН составила 0 руб. На этом основании общество «МДС» обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате переплаты излишне уплаченной в бюджет суммы налога по УСН в размере 5,7 млн руб., на что получило отказ.

Тогда ООО «МДС» обратилось в арбитражный суд с иском о возвратите излишне уплаченного единого налога в общей сумме 5,7 млн руб., с начислением на данную сумму процентов.

Что сказали судьи

Суды трех инстанций, руководствуясь положениями Налогового кодекса, а также правовыми позициями, сформулированными в определении Конституционного Суда от 21.06.2001 № 173-О и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 25.02.2009 № 12882/08, установили наличие переплаты по УСН и пришли к выводу об обязанности ФНС возвратить излишне уплаченные средства.

Мнение ВС

Однако судебная коллегия Верховного Суда не согласилась с данной позицией.

Было отмечено, что суды нижестоящих инстанций не учли следующее: действия общества «МДС» и общества «Стройбилдинг» были направлены на обход ограничений в применении УСН как специального налогового режима, что может быть квалифицировано как злоупотребление правом.

ВС также сделал вывод о том, что при искусственном дроблении бизнеса налоговому органу в целях определения действительного экономического смысла осуществляемой деятельности следует производить не только консолидацию доходов (прибыли) взаимосвязанной группы лиц, но и консолидацию налогов, уплаченных таким образом, как если бы «Стройбилдинг» уплачивал УСН в бюджет за подконтрольных ему лиц. Таким образом, высший судебный орган фактически обозначил, что налоги, уплаченные участниками схемы «дробление бизнеса», должны учитываться при определении размера налоговой обязанности организатора группы, то есть ООО «Стройбилдинг», и поэтому они не могут считаться излишне (безосновательно) уплаченными.

Решением Арбитражного суда Тверской области от 02.07.2018 года по делу № А66-8892/2018 ООО «Стройбилдинг» было признано банкротом, как ликвидируемый должник, в отношении него открыто конкурсное производство. К тому моменту задолженность общества по налогам, доначисленным в связи с применением схемы по искусственному дроблению бизнеса, не была им полностью погашена.

В связи с этим, ВС указал на образовавшуюся недоимку в бюджете, причиненную совместными действиями участников группы по дроблению бизнеса, в том числе и обществом «МДС», которая не была погашена в связи с банкротством организатора группы, в связи с чем нельзя признать, что права ООО «МДС» нарушены, и, соответственно, суммы уплаченного по УСН налога будут зачтены в счет погашения образовавшихся потерь бюджета.

Верховный Суд также обратил внимание на право налогового органа изменить решение, принятое по результатам рассмотрения мероприятий налогового контроля в сторону, улучшающую положение лица, привлеченного к налоговой ответственности, а также пересчитать суммы недоимки, пени и штрафа пропорционально зачтенной сумме налога, уплаченного участником схемы «дробление бизнеса» в рамках УСН.

Вывод

Для налоговых органов и судов рассматриваемое дело стало первым сигналом о необходимости учёта налогов, уплаченных подконтрольными компаниями, участвующими в схеме налоговой оптимизации, при расчёте суммы налоговых претензий. Согласно ему налоги, уплаченные подконтрольными компаниями, должны учитываться при определении размера налоговой обязанности организации-налогоплательщика, привлеченного к налоговой ответственности.

Способы налоговой оптимизации путём дробления бизнеса или встраивания в финансово-хозяйственную деятельность операций с неблагонадежными контрагентами не остаются без внимания налоговиков, и именно по ним доначисления наиболее частые и наиболее существенные. При этом в данных схемах не обходится без уплаты налогов подконтрольными компаниями, а следовательно, учесть такие зачисления в бюджет представляется справедливым.

Подход используемый экономколлегией в рассматриваемом Определении универсален и может быть использован в спорах как по дроблению бизнеса, так и по взаимоотношениям с неблагонадежными контрагентами.

Авторы:

Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation.

Алина Макарова, младший юрист налоговой практики BGP Litigation.