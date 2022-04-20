Как применить льготу по импортному НДС, если медицинское изделие доукомплектовали в России

В деле № А40-22875/2021 мнения судов о том, можно ли предоставить льготу по НДС при ввозе в разобранном виде медицинских изделий и при их последующей доукомплектовке на территории РФ, разошлись.

Суть спора

ООО «Ренмедпром» (далее — Общество) импортировало на территорию России составные части, образующие базовые составы рентгенодиагностических установок. При этом регистрационные удостоверения на данные медицинские изделия включали в себя также перечень принадлежностей, которые Общество в зависимости от потребностей заказчиков устанавливало самостоятельно.

При импорте Общество заявило налоговую льготу, предусмотренную п. 2 ст. 150, пп.1 п. 2 ст. 149 НК, в виде освобождения от обложения НДС ввоза медицинских изделий.

Для подтверждения льготы Общество предоставило таможенному органу регистрационные удостоверения на рентгенодиагностические установки, в которых коды по ОКПД 2, по ОКП и ТН ВЭД ЕАЭС совпадают с кодами, указанными в «Перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость», утвержденного Правительством от 30.09.2015 № 1042 (далее — Перечень).

В результате проведенной проверки таможенный орган отказал в применении преференций по НДС и доначислил налог по ставке 18%.

Общество обратилось в суд за защитой своих прав, и мнение судов по данному делу разошлись.

Позиция судов

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования Общества, указал, что ввозимые Обществом товары представляют собой готовое рентгеновское оборудование, зарегистрированное в Российской Федерации, поставляемое в разобранном виде для удобства транспортировки, в связи с чем данные товары соответствуют требованиям ст. 149 НК и входят в Перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых освобождаются от обложения НДС.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, пришел к выводу о том, что рассматриваемые товары представляют собой незаконченные медицинские изделия, поскольку они состоят не только из ввезенных компонентов. При их сборке используются и товары российского производства (стол для снимков ГАММА-БТ, колонна снимков крепления для рентгеновского излучателя ГАММА-СТАТИК, колонна снимков крепления для рентгеновского излучателя потолочная ТЕЛЕСКОП-ГАММА, и т. д.). В связи с чем в отношении ввезенных товаров не подлежит применению преференция по НДС.

Однако Арбитражный суд Московского округа встал на сторону Общества. По мнению суда кассационной инстанции, апелляционный суд неправомерно указал, что льгота может быть предоставлена исключительно лишь в том случае, если плательщиком ввозятся и декларируются все компоненты системы, указанные в регистрационном удостоверении.

В регистрационном удостоверении поименованы базовые компоненты, составляющие рентгеновские установки, а их отдельные принадлежности, также указанные в регистрационном удостоверении, в зависимости от модификации, необходимой конечному заказчику (например, тележка мобильная, кабели, стойки снимков и др.), являются дополнением.

Соответственно, льгота по уплате НДС предоставляется на готовое медицинское изделие с определенным производителем назначением, а также на необходимые согласно назначению производителя принадлежности к готовому медицинскому изделию.

Поскольку товар в разобранном виде рассматривается как единый товар, если его компоненты ввозятся на территорию ЕАЭС в адрес одного получателя и классифицируются как товар в собранном виде, то льгота заявлена Обществом правомерно.

Выводы и комментарии

Полагаем, что данный судебный кейс может быть полезен импортерам, которые ввозят сложное медицинское оборудование, в регистрационном удостоверении которого указана как базовая комплектация, так и принадлежности к нему.

Главный вывод, который можно сделать из данного дела, следующий: импорт на территорию России составных частей медицинских изделий, которые в соответствии с регистрационным удостоверением совокупно образуют базовую комплектацию медицинского изделия, подпадет под льготу, предусмотренную пп. 1 п. 2 ст. 149, п. 2 ст. 150 НК. Доукомплектовка медицинского изделия принадлежностями на территории Российской Федерации не квалифицирует ввезенные составные части в качестве незаконченного изделия.

Обращает на себя внимание упомянутый судом апелляционной инстанции момент, касающийся льготирования комплектующих для медицинских изделий. Так, текущая редакция п. 2 ст. 150 НК предусматривает, что сырье и комплектующие для производства медицинских изделий также могут подпадать под льготу по НДС, при условии представления подтверждающих документов, что их аналоги не производятся на территории РФ.

Таким образом, даже ввоз только части базовой комплектации медицинских изделий, на которые получены регистрационные удостоверения с присвоением соответствующих «льготных» кодов, возможен без уплаты НДС на таможне, при условии представления в таможенные органы документа, выданного Минпромторгом, подтверждающего целевое назначение таких комплектующих и отсутствие их аналогов, которые производятся в России.

Автор — Даниил Захаров, адвокат, юрист BGP Litigation.