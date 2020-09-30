Черная работа для Чёрной бухгалтерии: «Клерк» сошел с ума или впереди планеты всей?

Вы от «Клерка» многого ожидали, но наверняка не такого. Мы замутили партнерство с самой что ни на есть Чёрной бухгалтерией. А что, всем можно, а нам нельзя?

Мы хотим вас познакомить с очень креативными и интересными ребятами — компанией «Чёрная бухгалтерия». Встречайте новый блог.

Надеемся, вступление от редакции «Клерка» вас не отпугнуло. На самом деле, несмотря на скандальное название и бушующие вокруг него страсти, подчеркнем, что в ЧБ работают настоящие профессионалы, а вовсе не шутники.

Наша компания занимается ведением бухгалтерии для бизнеса, но в отличие от других атусорсеров предоставляет еще и уникальную, весьма востребованную услугу — выступает личным ассистентом в отношениях с банками и налоговой.

Какие ошибки совершает каждый первый предприниматель в России (то, с чем нам приходится сталкиваться постоянно):

Попытка вести самостоятельно учет в отсутствии необходимых для этого знаний;

Игнорирование требований налоговых органов (классический русский «авось»);

Проведение через счет сомнительных операций (самое ироничное — клиент плательщик или получатель средств даже не подозревает, что с точки зрения банковских алгоритмов и установок службы безопасности, операция сомнительна).

Усугубляется все это запутанным законодательством и разнообразием систем налогообложения. Непонимание принципов учета, выгод и минусов той или иной системы приводит к тому, что предприниматель, ведущий вроде бы успешный бизнес, оказывается вдруг один на один с заблокированным счетом, пачкой штрафов и нехилой суммой доначислений.

Собственно мы видим свою миссию в том, чтобы помочь бизнесменам справиться с этим апокалипсисом после его возникновения и предотвратить подобные ситуации в дальнейшем. Те, кто пришел к нам до начала работы и даже регистрации (а мы и регистрацией ИП тоже занимаемся) сразу получили качественную поддержку и в подобные перипетии не попали.

Кстати, вот вы сами знаете основные причины блокировок? А в курсе, что знания вас могут не спасти? Теоретически по 115-ФЗ любая операция может быть признана банком сомнительной. Тем более есть соблазн взять с клиента дополнительные комиссии. Ведь один из главных вопросов, волнующую специалистов банковской системы финмониторинга — откуда деньги? А из него вытекает — контроль налички, валютный контроль, отслеживание операций с крупными оборотами (свыше 600 тыс. рублей) и т.п.

Если внятно на вопросы банка вы ответить не можете. документы подтверждающие не предоставляете или сведения в них тоже (вот так сюрприз!) вызывают сомнение — получите блокировку.

И, бах, у вас сразу две проблемы — как снять блокировку и получить доступ к замороженным деньгам и как вообще дальше работать. Блокировка это такая черная банковская метка. Теперь и внимания к вам станет в разы больше и риск повторной блокировки увеличится.

В отношениях между банком и клиентом мы придерживаемся принципа белого бизнеса: создаем условия, при которых клиент защищен от слепых блокировок счёта в банке по 115-ФЗ. Почемы мы можем себе смелость сделать такое заявление? Потому что наша команда имеет многолетний опыт работы в банках и видела всю эту кухню изнутри.

Комплаенс поддержка, вот чем мы по сути занимаемся. По простому — не даем банкам блокировать ваши средства по прихоти алгоритмов и следим за вашим рейтингом надежности. Если замечаем потенциальные риски, то обязательно сообщаем о них и разрабатываем стратегию дальнейшей работы для их снижения.

Чем еще мы можем похвастаться:

У нас нет собственного мобильного приложения , общение с клиентом происходит в мессенджере, через который вы не только можете пообщаться со своим личным ассистентом, но и отправлять документы;

Большим штатом мы тоже не располагаем. И вовсе не от жадности. Просто мы смогли максимально автоматизировать рабочие процессы.

Зато ведем учет «под ключ». С нами вы забываете о том, что вообще существует ФНС, ФСС, ПФР и прочие аббревиатуры. У нас все под контролем, а ответственность прописана в договоре.

В блоге мы хотели бы писать только полезные посты и рассказывать:

о том, как ИП может сэкономить на налогах;

как вести бизнес, чтобы налоговики не придирались;

за что вас может заблочить банк и как этого избежать;

как разобраться в куче налоговых поправок.

Нам важна обратная связь, поэтому будем рады увидеть в комментариях ваши пожелания — о чем вам хотелось бы побольше узнать из нашего блога, с какими проблемами при блокировке столкнулась именно ваша компания?