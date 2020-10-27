Электронка-2021: какую отчетность надо будет сдавать исключительно в электронном виде

Постепенно сужается круг налогоплательщиков, которые могут сдавать отчетность по-старинке, на бумаге. Как правило, лишая такой «бумажной возможности» очередную группу налогоплательщиков, власти мотивируют свое решение тем, что на практике все равно большинство так и так сдают отчеты по ТКС. Мы хотим напомнить вам, какие отчеты, кому и куда надо сдавать в электронном виде и расскажем, какие изменения в этом плане грядут в 2021 году.

В общем случае критерий, обязывающий сдавать налоговые отчеты только в электронном виде — это численность от 100 человек. Такая норма заложена в п.3 ст. 80 НК. Однако для отдельных отчетов предусмотрены свои правила.

НДС

Декларация по НДС сдается в электронном виде независимо от объемов бизнеса налогоплательщика.

Однако, есть некоторые исключения. Сдать декларацию на бумаге могут:

налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС и не ведут посреднической деятельности с оформлением счетов-фактур от своего имени. При этом налоговые агенты — покупатели вторсырья под это исключение не подпадают и сдают декларации в электронном виде;

правопреемники организаций, применяющие спецрежим.

Правила сдачи декларации по НДС в 2021 году не меняются.

РСВ, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ

Отчетность по НДФЛ и страховым взносам (формы РСВ, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ) сдаются исключительно в электронном виде, если численность сотрудников составляет от 10 человек. В 2021 году порядок сдачи этих отчетов также не изменится (хотелось бы верить).

4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД

При численности сотрудников от 25 человек отчетность в ПФР и ФСС сдается в электронном виде.

Однако со следующего года ситуация может измениться. Минтруд разработал соответствующий законопроект.

Предлагается уменьшить численность работников, при которой страхователи обязаны представлять в форме электронного документа сведения на работающих у них застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы) в ПФР, а также расчеты по страховым взносам в ФСС до 10 человек.

То есть сдавать 4-ФСС, СЗВ-М, ССВ-СТАЖ и СЗВ-ТД надо будет электронно, если у вас численность более 10-ти человек.

Бухотчетность

Если в 2020 году бухгалтерскую отчетность за 2019 год некоторые организации могли еще сдать на бумаге, то уже в следующем году ситуация изменится.

Для субъектов малого предпринимательства был предусмотрен переходный период. Но с 2021 года и они тоже будут сдавать баланс в ИФНС для размещения его в ГИР БО только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

Все помнят, что сейчас мы не дублируем бухотчетность в статистику? И, кстати, о ней.

Статотчетность

Сейчас статистическая отчетность может предоставляться в Росстат как в бумажном, так и в электронном виде (п.7 ст.8 Федерального закона № 282-ФЗ от 29.11.2007.

Однако уже в 2021 году организации и ИП обяжут сдавать отчетность в Росстат только в электронном виде.

Такая норма заложена в законопроекте № 1024255-7, который сейчас находится в Госдуме.

Отправка статистических данных в электронном виде потребует наличия электронной цифровой подписи. В проекте указано, что подпись может быть любой, по выбору респондента.

Вместе с тем малый бизнес в 2021 году еще сможет сдавать отчеты в Статистику на бумаге. Эту категорию налогоплательщиков обяжут сдавать статотчетность электронном только с 2022 года.

Не забудьте, что в 2021 году малый бизнес подпадает под сплошное статнаблюдение. Сдать эти новые отчеты можно будет также в бумажном виде.

Подведем итоги

Обобщим все вышесказанное в сводной таблице.

Кто сдает отчетность исключительно в электронном виде

Кто из вас продолжает отчитываться на бумаге? Почему не переходите на электронную отчетность? Нам интересно ваше мнение — расскажите в комментариях, что заставляет вас оставаться приверженцем бумажных отчетов.

Своим клиентам мы предлагаем сдавать отчеты только электронно, да еще сами же их формируем. А бухгалтера с нами не только освобождаются от рутины, но и зарабатывают. Хотите к нам?