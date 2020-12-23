Сказ о том, как ИП кофейнями управлял, да с государством боролся

Были у предпринимателя Владислава две бизнес-точки, одна на патенте, вторая на УСН и ни одного работника. ИП жил-поживал, злое государство ругал, экономил, как мог, а потом запутался в сборах торговых, да кодексах налоговых и решил — пора ему специалистов искать, которые ему во всем помогать станут и совет добрый дадут.

Вот так начиналась история нашего знакомства с владельцем двух кофеен — Владиславом. Изначально он одну из точек перевел на патент, а по второй применял УСН. А что, так можно было? Да, в данном случае на одной из точек была не только торговля, а еще и доставка общепит, так что к ней не подходил патент, зато можно было применять УСН, которая ИП была выгоднее.

Правда в процессе общения выяснилось, что есть еще и третья точка (куда же в сказке без третьей дочери?), правда она вообще не работает. ИП хотел бы отменить патент. Предупредили о запрете оформить другой патент на ту же деятельность в этом году, т.е. при отмене патента он потеряет право применять эту систему и по одной из двух других точек. ИП пригорюнился и решил оставить патент действовать.

Зато при проведении сверки с ФНС выяснилось, что есть у предпринимателя переплата, которую можно вернуть. Заявление подготовлено и отправлено в налоговую по ТКС с помощью электронной подписи.

Тут приходит в Россию пандемия, и ИП попадает на субсидии государственные по дезинфекции и на сотрудников, но только сотрудников то Владислав не хочет трудоустраивать! Хотя мы ему о рисках, с этим связанных, все рассказали еще в самом начале.

Размер субсидии — 15 000 рублей на ИП и по 6500 рублей за каждого работника. Это заставило задуматься ИП, что сотрудники не только вред бизнесу приносят, но еще и пользу.

Попугали мы предпринимателя проверками, штрафами за уклонение от уплаты взносов при выявлении наличия сотрудников (что не трудно, конечно). Объяснили, что могут и сотрудники пожаловаться в инспекция трудовую за выплаты неофициальные.

Предложили варианты трудоустройства:

Трудовой договор , как и положено ведь у его работников определенный график работы, полные рабочие дни, фиксированные выплаты не реже чем, каждые 2 недели;

Перевод сотрудников на неполный день и сменные графики , тогда получать они будут меньше и взносов платить меньше придется, но ИП надо, чтобы при этом работники продолжали полный день работать по факту, как и прежде, а так нельзя;

Нанять сотрудников — самозанятых , но тут риски большие, хоть и соблазнительно, чтобы сами за себя работники налоги платили. Да и субсидий на них не получишь.

Наше мнение — оформлять все по закону и не тратить нервы на возможные проверки и доначисления. Но ИП так крепко задумался, что до сих пор ни на что не решился. Не хочет он государство богатое еще больше обогащать взносами из кармана предпринимательского.

Пока готовим расчет за 9 месяцев по УСН, да считаем взносы фиксированные, да платежки передаем бизнесмену, упускаем момент, когда надо было подать заявление на патент по одной точке. Нам стыдно, но мы честно в ошибке перед ИП повинились и компенсацию предложили — разницу в сумме взноса 1% возместить, который ИП переплатит или 3 месяца обслуживания бесплатного. ИП гневаться не стал, на обслуживание бесплатное согласился милостиво.

Тут оказывается, что предпринимателю снова нужна наша помощь — с торговым сбором разобраться. Он, проклятый, так и хочет у него часть дохода честно заработанного отнять. Вся надежда на Чёрную бухгалтерию.

Как не оправдать доверие? Объясняем, что налогоплательщиками торгового сбора являются только предприниматели, занимающиеся торговлей ( розница, опт). И тут признается нам ИП — в своей кофейне он продает в розницу продукты не своего производства — на стеллажах у него жвачки заморские, пирожные, выпечка, да сэндвичи покупные. А это уже торговля, и должен он, по всем правилам, торговый сбор государству лютому отдать.

Ох, непростой клиент попался Чёрной бухгалтерии — то точки прячет от нас, то работников, то торговлю розничную. Уверен он — государство кошмарит малое предпринимательство и поэтому хочет платить по минимуму. Как помочь страдальцу?

Предложили ему в кофейне с продажами поставить столики — пусть на месте покупатели выпечку с кофеем и скушают. Это аргумент для законного права торговый сбор не платить. При наличии столиков для гостей, кафе = общепит и никакой вам розницы! Владислав счастлив. Но мы ему ложку дегтя добавили — итоговое решение остается за инспектором-проверяющим, он может не разглядеть общепита, даже со столиками.

Тут еще одна напасть не отпускает ИП — ФНС, как Кащей, над златом чахнет и не хочет переплату возвращать ему! Пытаемся связаться с налоговой, а ответа нет, прячется она за дверями дубовыми, за мониторами компьютерными. Но мы все равно ее обязательно достанем и вернем ИП переплаченное.

Тут и сказке, ой, нет, году конец! Пора подумать, как работать в следующем году — брать ли патенты или на УСН полностью переходить?

По деятельности Владислава ему подходят два варианта:

Общепит без мест обслуживания;

Общепит с залом обслуживания посетителей.

И тут дилемма — патент «со столами» стоит на год в два раза больше, чем патент без мест для трапезы посетителей. Конечно, ИП не хочет платить лишнее налоговой, которая и так ему деньги возвращать не желает. Но если уберет он столы со скатертями самообранными, то должен будет платить торговый сбор.

Сделали мы расчеты по разным вариантам, в том числе по УСН, если ИП решит патент обманным образом получить, а планы его коварные раскрыты будут. Очень клиента нашего впечатляет сумма налога, который могут заставить его заплатить и решает он играть по правилам. Оформляем ему патент со столиками.

Скоро сказка сказывается, да нескоро предприниматели признают — законно работать оно и спокойнее, и правильнее, а оптимизироваться нужно со знанием дела, да посоветовавшись со специалистами!

Чёрная бухгалтерия специализируется на работе с ИП, которые применяют спецрежимы — патент, УСН «доходы», ЕНВД (к сожалению, уходящий). Мы поддержим в непростой ситуации, подберем варианты выхода из нее в соответствии с законом. Наша комплаенс-поддержка поможет вести бизнес без блокировок счетов, даже если у вас высокие риски, по мнению банка. На нашей стороне опыт и сотни довольных клиентов, которые доверили нам ведение учета и сдачу отчетности.

А в какой сказке работаете вы? Досаждает вам Кащей Бессмертный? Поделитесь с нами в комментариях.