Предприниматели в России Будущего. Куда держим курс?

Предлагаем порассуждать о реалиях отечественного бизнеса! Как изменится его климат в ближайшем будущем? Мы рассказываем о своих наблюдениях и приглашаем вас, дорогой читатель, поделиться своим мнением в комментариях ;)

Бизнес-модель, трудовые отношения, контролирующие органы — коротко о главном, с отсылкой на личный опыт.

Уберизация и виртуализация

Мы все видим эту тенденцию — целые отрасли предприятий помещаются в рамки одного большого сервиса-агрегатора. Такси, доставки, маркетплейсы — у такой модели есть и свои минусы, но она всегда выигрывает приз «потребительских симпатий».

Беря на себя часть издержек на производство и привлечение клиентов, такие сервисы приглашают предпринимателей работать через свою площадку. Не менее перспективна и другая модель партнёрских отношений, когда предприятия полностью передают свои заказы другой компании.

Так, недавняя новость о том, что крупнейший блогер MrBeast (48 млн подписчиков) запустил виртуальную ресторанную франшизу, произвела настоящий фуррор! В своём блоге он объявил об открытии 300 точек доставки бургеров под своим брендом, а его приложение для заказов обошло даже YouTube в списке бесплатных приложений AppStore. В действительности оказалось, что весь этот проект — кампания именно такого агрегатора, который обрабатывал поступившие заказы, передавал их по цепочке в ресторан, затем в сервисы доставки.

За этим будущее, считаем мы, и даже на своём опыте можем утверждать о эффективности такой модели. В конце 2020 года, мы активно рассказывали на Клерке о партнёрской программе для бухгалтеров, и даже в тестовом режиме её работы получили свыше 2000 прямых переходов.

Сотрудники — дороже и эффективнее

Подход «Лучше меня этого никто не сделает» — уже в прошлом. Сейчас талантливые специалисты становятся настолько мультизадачными и опытными, что без потерь в качестве могут выполнять целый комплекс задач для работодателя, доказывая способность самостоятельно принимать решения и оставаться эффективными даже на удалёнке.

В обозримом будущем, удалёнка и самозанятость начнут стирать привычные границы между зарплатами москвичей и людей из регионов. Вопреки уберизации, ценность одного вовлечённого сотрудника станет выше, чем работа с целым агентством специалистов. Конкурентным преимуществом агентств в этой борьбе, останется возможность предложить гарантию результата. Так, чтобы сохранить доверие заказчика, мы в договоре прописали финансовую ответственность за любые возможные штрафы со стороны ФНС, если была допущена ошибка в расчётах или сорваны сроки.

Вполне предсказуемо, что внутренние процессы предприятий безвозвратно уходят на удалёнку, в облако и в сторону аутсорсинг-сервисов для бизнеса. За исключением случаев, когда компания уже достаточно выросла для формирования постоянного штата специалистов под любую задачу.

Пристальный надзор

Про закручивание гаек вокруг ФЗ-115 и том, какую роль в регулировании предпринимательской деятельности теперь занимают финмониторинг и ФНС, мы уже рассказывали в предыдущей статье.

В догонку, на этой неделе, вышла новость о том, что Госдума приняла пакет поправок к 86 статье Налогового кодекса, фактически предоставив полный доступ ФНС к банковской тайне физлиц и ИП-шников. Вся информация и документы, которые вы предоставляли в банк, теперь полностью в распоряжении инспекторов и будут храниться уже не четыре, а пять лет!

Нет оснований полагать, что в будущем давление госорганов на бизнес снизится. В 2021-м году начнёт работать светофор ЦБ РФ, решая кто из предпринимателей «надёжный», а кто нет. Сохранить репутацию поможет комплаенс-поддержка — это единственный в своём роде сервис, помогающий избежать блокировки счёта по 115-ФЗ. Он поможет вам уже сейчас видеть рейтинг надёжности своей компании и контрагентов — алгоритм тот же, что и в банке, только не угрожает вашему бизнесу блокировкой, а предотвращает её.

Контроль за электронными кошельками и ограничения в работе с цифровой валютой, отдаляют нас от прогрессивного и безопасного пользования личными средствами, а из позитивных новостей, кроме налогового манёвра для IT, больше и вспомнить нечего.

О налогах

Сейчас среди представителей малого бизнеса, особой популярностью пользуются три налоговых режима — упрощенка, патент и самозанятость.

Молодое поколение не хочет традиционных трудовых отношений и работы «от звонка до звонка». Им нужна творческая свобода, поэтому они выбирают самый простой и выгодный с точки зрения налогообложения режим самозанятости. Несмотря на то, что Чёрная Бухгалтерия — это сервис налогового учёта для ИП на УСН доходы и патенте, мы видим большой потенциал для роста именно СМЗ-форм предприятий.

Однако учитывая, что ФНС планирует взять расчёт налогов УСН-щиков на себя, такой режим станет не менее привлекательным для тех, кому как и нашим клиентам не хочется вникать в требования и сроки сдачи отчётов. Законопроект об УСН-онлайн планируют запустить уже летом 2021 года.

Что такое УСН-онлайн? — это режим налогообложения, при котором ФНС получает сведения о доходах предпринимателя с помощью онлайн-кассы через ОФД. Подавать декларацию или вести КУДиР тоже не придется. Просто пробиваете продажи через кассу, а налог вам посчитают автоматически. Чем-то это напоминает принцип работы приложения «Мой налог», только для самозанятых не требуется покупка найн-кассы, ее с успехом заменяет приложение.

Когда выходит что-то новое, касающееся предпринимателей, мы рассказываем об этом в своём инстаграме, подписывайтесь :)

А каким вы видите будущее российского бизнеса? Чем удивят нас контролирующие органы? Напишите в комментариях.