Вы всё не так поняли про 115-ФЗ! Что на самом деле ждёт бизнес в 2021-м году?

Понятным языком рассказываем, как будут строиться отношения бизнеса с контролирующими органами и банком. Скажем сразу, это не очередная статья с описанием поправок, пугающая размытыми формулировками. Быстро разберёмся с тем, что происходит, и пойдём резать салаты :)

Что происходит прямо сейчас?

ЦБ и ФНС давно пытаются реализовать программу контроля за оборотом наличных в бизнесе, всегда оказываясь на шаг позади находчивых «кашеваров». Пока одно ведомство запрашивало сведения о подозрительной компании от другого, компания успевала провести десятки операций и закрыться. Наладить электронный обмен данными у госструктур не получалось, поэтому пошли по простому пути — сделали налоговую и банковскую тайны взаимодоступными.

Чтобы ускорить процесс выявления схем ухода от налогов или обналичивания средств, Банку России предоставят доступ к информации обо всех операциях компаний и индивидуальных предпринимателей, объектах их налогообложения, а также сомнительных операциях — эти данные теперь не нужно будет запрашивать. Налоговая получит долгожданный доступ к операциям по счетам, который ранее приходилось запрашивать в индивидуальном порядке.

Распределение обязанностей

Много надзорных функций легло на плечи Росфинмониторинга — к новым критериям сомнительных операций отнесли:

работу с цифровыми финансовыми активами и валютой;

внесение средств на счёт юрлица, в суммах от 600 т.р.;

исполнительные листы и решения комиссий по трудовым спорам.

Последний пункт интересен тем, что в 2020-м году, от общего объема схем обналичивания, четверть пришлась именно на исполнительные листы. В пандемию такие операции можно было совершать в обход судов, оформив документы через нотариуса или КТС. Банки, даже заподозрив неблагонадёжность таких операций, по закону не имеют права отказать в их проведении, под угрозой больших штрафов.

В регуляторе, оценив масштаб (10,8 млрд рублей) выводимых средств через юристов, обязали их сообщать в финмониторинг обо всех сделках с недвижимостью, чья сумма будет превышать 3 млн рублей, включая ипотеку и коммерческую аренду. Контроль за лизингом, почтовые переводы и возврат средств за оплату услуг связи на суммы свыше 100 т.р. также отнесли под контроль федеральной службы.

Что остаётся коммерческим банкам?

В планах у ЦБ ослабить давление на банки, позволив проводить даже сомнительные операции тем клиентам, чей рейтинг надёжности «в зелёной зоне». Эта оговорка, в лучшем случае, начнёт действовать к концу 2021-го, когда начнёт работать ЦБ-шная платформа «Знай своего клиента», окрашивающая предпринимателей в цвета светофора.

Для банков, пока что, мало что меняется. Они по-прежнему будут блокировать счета, чтобы не выйти за отведённый им лимит сомнительных операций, рискуя своей лицензией. Скоринг-алгоритмы, которыми пользуются банки, не делают поправку на особенности бизнеса. AML-системы финмониторинга банков срабатывают автоматически, если в движениях по счёту клиента обнаружены признаки, указывающие на необычный характер сделки.

Система регулярно анализирует ваше поведение и присваивает вам рейтинг надёжности. Как долго задерживаются средства на ваших счетах? Соответствуют ли они ожидаемым доходам, которые вы озвучивали в банке при открытии счёта? Работаете ли вы с физлицами? Видит ли ваш банк платежи в бюджет или вы платите их с другого счёта?

... Одним словом, при любом подозрительном отклонении от внесённых в алгоритмы «норм», будьте готовы к затяжной проверке, в ходе которой вас потребуют обосновать экономический смысл операций.

Как в 2021-м году защититься от блокировки по 115-ФЗ или снять уже имеющуюся блокировку?

В реалиях российского бизнеса, огромное количество компаний не может существовать в рамках требований закона. Если бы блокировки касались только злостных обнальщиков, статьи подобные этой не набирали бы десятки тысяч прочтений. Все ищут выгодных условий и возможности распоряжаться своими средствами так, как им нужно. Грузоперевозки, строительство, сфера услуг и IT — не понаслышке об этом знают, спросите ;)

Грядущие изменения скоро снимут ответственность с банков, за решения об отнесении предпринимателя к касте «неблагонадёжных». Если новая группировка из ФНС, Росфинмониторинга и ЦБ признает вас таковым, пятно на репутации не позволит продолжать вести бизнес, а оспорить такое решение в суде будет многим сложнее, чем в отношении банка.

Бизнес из рисковых отраслей вынужден вызубрить все классификаторы, и следить за меняющимися требованиями к финансовому поведению. Быть внимательным в выборе контрагентов, не только опираясь на условия и личную симпатию, но и репутацию будущих партнёров в соответствующих базах.

Как показывает наша практика и многолетний опыт работы в банках для бизнеса, в ходе проверки отделом финмониторинга, что угодно может показаться банку подозрительным, и вы будете вынуждены доказывать прозрачность своих операций несколько недель, лишившись доступа к деньгам на счёте. В такой ситуации выход только один — вовремя обратиться за помощью к профессионалам.

Преимущества отдать отношения с банком на аутсорс

Для компаний, чья работа связана с физлицами или бизнесу часто нужны наличные, мы разработали продукт «Комплаенс-поддержка». За год работы мы помогли избежать блокировки сотне компаний, пользуясь уникальным преимуществом:

Мы — единственный партнёр компании AML-Technology, поставляющей скоринг-алгоритмы в лучшие банки для бизнеса. С её помощью мы заранее видим все риски и имеем основания для ходатайства перед банком в получении индивидуальных условий для вашей компании.

При прохождении банковских проверок вас будет сопровождать наш консультант из ЦБ РФ, который пригласит на видеовстречу и поможет составить ответ на запросы банка, в случае такой необходимости. Регулярный мониторинг и безопасность вашего бизнеса, не имеющие альтернатив на рынке. Комплаенс-поддержка «Чёрной Бухгалтерии» не допустит блокировки вашего счёта по 115-ФЗ и позволит вести бизнес привычным образом!

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