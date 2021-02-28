Как малому бизнесу работать с наличкой в 2021 году и не нарваться на неприятности

Порядок ведения кассовых операций не дает покоя чиновникам. Меняют в нем что-то постоянно. То упрощают бизнесу жизнь, то закручивают гайки. Разберем, что изменилось в последнее время в кассовой дисциплине, и как безопасно работать с наличкой в 2021 году.

Сначала о приятном

Спойлер: бумажной волокиты стало меньше.

Кассовый лимит

Организации и ИП – субъекты малого бизнеса могут не устанавливать кассовый лимит (п. 2 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У). То есть на конец рабочего дня в кассе можно оставлять любую нужную сумму.

С 07.11.2020 налоговики обновляют реестр МСП ежемесячно. Так что сведения о новых субъектах малого бизнеса попадают в него оперативно.

Однако с окончанием 2020 года истек и мораторий на проверки кассовой дисциплины. Поэтому документы важно содержать в полном порядке. Если ваше предприятие решило не устанавливать лимит кассы, зафиксируйте этот факт приказом.

Порядок оформления кассовых операций

Поступление денег в кассу оформляют приходными кассовыми ордерами (форма КО-1), а выбытие – расходными кассовыми ордерами (форма КО-2).

Оформить документы может кассир, а вот подписывать их должен главбух или руководитель. Все операции по приходу и выбытию наличных вносят в кассовую книгу (форма КО-4). Документы можно вести как на бумаге, так и электронным способом.

ИП вправе не оформлять перечисленные выше кассовые документы, если они ведут налоговый учет. То есть учитывают доходы, расходы, физические показатели – данные, которые нужны для правильного расчета налогов.

Организации и ИП теперь могут вести кассовые операции через автоматические устройства без участия кассира. Главное, чтобы устройство умело распознавать на банкноте не менее четырех защитных признаков. Полный список признаков приводить не будем, его можно посмотреть в п. 1.1. Положения ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П.

При загрузке денег в устройство заполняют расходный ордер. А изъятие денег оформляют приходником.

Идентификация получателя

При выдаче денег кассир обязан убедиться, что выдает деньги лицу, указанному в расходном ордере или ведомости. Но теперь проверять паспорт не обязательно. Кассир сам может решить, какое подтверждение потребовать. Например: опознать получателя по водительским правам.

Депонирование зарплаты

Отметка о депонировании зарплаты в ведомости теперь не нужна. Если на предприятии установлен кассовый лимит, то через пять дней невыданную зарплату нужно сдать в банк. Если лимита нет, можно оставить деньги в кассе.

Выдача денег под отчет

В заявлении от работника теперь не обязательно указывать сумму аванса и срок, на который его нужно выдать. Подпись руководителя на заявлении также не обязательна. Приказ о выдаче средств можно издать сразу на несколько человек. В приказе перечисляют фамилии работников, суммы и сроки выдачи денег под отчет.

Отменили трехдневный срок отчета по подотчетным суммам.

Теперь организации и ИП могут решать самостоятельно, через какой период времени работник должен сдать авансовый отчет. Выдавать деньги работнику снова можно даже тогда, когда он еще не отчитался за прошлые суммы.

Теперь о неприятном

Спойлер: государство хочет, чтобы бизнес работал по безналу.

Расходование денег из кассы

Не все деньги, которые поступили в кассу, можно взять и сразу истратить на какие-то цели. Фактически расходовать напрямую можно только выручку.

Хотя правила наличных расчетов (п. 1 Указаний ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У) и содержат еще несколько вариантов, на практике такие ситуации встречаются редко. Например: можно напрямую истратить наличку, поступившую по договору займа от МФО или ломбарда.

Получается, что если подотчетник сдал в кассу остаток средств, то выдать их, например, на зарплату или под отчет другому работнику, уже нельзя. Сначала деньги нужно положить на расчетный счет, а потом снова снять нужную сумму.

Выручку из кассы можно израсходовать на следующие цели:

зарплата, пособия;

оплата товаров, работ, услуг:

выдача под отчет;

возврат наличных авансов клиенту, если сделка была расторгнута;

выдача средств на личные нужды предпринимателя.

Нельзя расходовать выручку на:

покупку ценных бумаг;

возвраты за товар, ранее оплаченный безналом;

выплату дивиденды;

выдачу займов;

платежи по договору аренды.

Ограничение по расчетам наличными

Максимальная сумма расчетов наличными между организациями и ИП в рамках одного договора осталась прежней: 100 тысяч рублей.

И вообще с 10.01.2021 бизнес будут контролировать жестче. Все операции по снятию или внесению на счет наличных больше 600 тысяч рублей будут попадать «на карандаш». И тот факт, что операция связана с хоздеятельностью предприятия, в расчет приниматься не будет. Эту информацию банк обязан передать в Росфинмониторинг, который, в свою очередь, может оповестить ФНС.

Контроль качества денег

Кассир теперь обязан проверять платежеспособность денег.

Поврежденные, но платежеспособные банкноты и монеты нужно принять в кассу. Деньги проверяют по признакам из п. 1 Указаний Банка России от 26.12.2006 № 1778-У. В частности: купюры могут быть изношенными, потертыми, надорванными, а монеты иметь мелкие механические повреждения.

А вот выдавать из кассы деньги, которые имеют хотя бы одно повреждение из списка в п. 2.9 Положения ЦБ от 29.01.2018 № 630-П, нельзя. Речь идет в частности о купюрах с посторонними надписями, штампами, сквозными отверстиями.

Поврежденные деньги нужно сдавать в банк.

Штрафы

За нарушение кассовой дисциплины организациям и ИП грозят штрафы по ст. 15.1. КоАП РФ:

предпринимателя или руководителя предприятия накажут на сумму от 4 до 5 тысяч рублей;

организацию – на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

Малый бизнес на первый раз может отделаться предупреждением, если не причинен ущерб здоровью и жизни людей, имуществу и отсутствует угроза чрезвычайных ситуаций.

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