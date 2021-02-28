Календарь налогов и взносов на 2021 год, налоговые каникулы для ИП

Сохраните себе эту памятку со сроками сдачи отчетности. Мы собрали для вас все в одной таблице. А также подготовили небольшие пояснения для отдельных видов отчетов или налогов.
Упрощенка
Для упрощенной системы налогообложения повысили лимиты:
- 200 млн рублей — новое ограничение на доход для УСН;
- 130 сотрудников — ограничение численности.
Это лимиты для переходного периода. Если вы в них втиснулись, то можете продолжать применять УСН, только ставки налогов для вас тоже будут выше:
- 8% — с объектом «доходы»
- 20% — с объектом «доходы минус расходы»
Повышенные ставки применяются, начиная с того квартала, когда организация или ИП перешагнут рубеж доходов и (или) численности сотрудников.
Даты перечисления авансовых платежей по УСН для ООО и предпринимателей остались прежними — не позднее 25-го числа следующего месяца:
I квартал — 26.04.2021
II квартал — 26.07.2021
III квартал — 25.10.2021
Дата уплаты годового налога тоже не изменилась, но не забудьте, что она разная для ООО и ИП:
31.03.2022 — для организаций
30.04.2022 — для предпринимателей
А теперь общая табличка сроков уплаты по всем налогам. Обратите внимание! Некоторые налоги уплачиваются разными способами — помесячно или поквартально. Мы расписали все варианты для вас.
С Чёрной Бухгалтерией вам не придется самостоятельно помнить даты и сроки, вести учет и рассчитывать налоги. Возьмем учет ИП на УСН или патенте на себя, посчитаем зарплату, подготовим и сдадим отчетность. Мы несем финансовую ответственность за свою работу.
Изменения в земельном и транспортном налоге
С 01.01.2021 установлен единый срок уплаты для земельного и транспортного налога, который не зависит от региона.
Сроки уплаты авансовых платежей для ООО:
30.04.2021 — 1 квартал
02.08.2021 — 2 квартал
01.11.2021 — 3 квартал
Сроки уплаты авансовых платежей для ИП:
01.12.2021 — за 2020 год
01.12.2022 — за 2021 год
Налоговые каникулы для ИП
Предпринимателям на упрощенке и патенте продлили каникулы до конца 2023 года.
На каникулы попадают те, кто:
- зарегистрировал ИП первый раз после принятия закона о каникулах;
- работает в определенных сферах деятельности (оказывает бытовые услуги населению, занимается производством, занимается социально-значимой или научной деятельностью и т.д.);
- получает доходы от льготного вида деятельности по УСН не менее 70% от всех доходов. Для ПСН такого лимита нет.
Решение о предоставлении каникул принимается на региональном уровне, поэтому вам нужно проверить местное законодательство.
Мы сами узнаем, какие льготы вам положены и подскажем, как не платить лишних налогов. Консультации с личным ассистентом не ограничены, а все заботы с контролирующими органами мы возьмём на себя.