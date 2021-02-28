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Календарь налогов и взносов на 2021 год, налоговые каникулы для ИП

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Сохраните себе эту памятку со сроками сдачи отчетности. Мы собрали для вас все в одной таблице. А также подготовили небольшие пояснения для отдельных видов отчетов или налогов.

Упрощенка

Для упрощенной системы налогообложения повысили лимиты:

  • 200 млн рублей — новое ограничение на доход для УСН;
  • 130 сотрудников — ограничение численности.

Это лимиты для переходного периода. Если вы в них втиснулись, то можете продолжать применять УСН, только ставки налогов для вас тоже будут выше:

  • 8% — с объектом «доходы»
  • 20% — с объектом «доходы минус расходы»

Повышенные ставки применяются, начиная с того квартала, когда организация или ИП перешагнут рубеж доходов и (или) численности сотрудников.

Даты перечисления авансовых платежей по УСН для ООО и предпринимателей остались прежними — не позднее 25-го числа следующего месяца:

I квартал — 26.04.2021

II квартал — 26.07.2021

III квартал — 25.10.2021

Дата уплаты годового налога тоже не изменилась, но не забудьте, что она разная для ООО и ИП:

31.03.2022 — для организаций

30.04.2022 — для предпринимателей

А теперь общая табличка сроков уплаты по всем налогам. Обратите внимание! Некоторые налоги уплачиваются разными способами — помесячно или поквартально. Мы расписали все варианты для вас.

Налог

Период

Срок



Налог на прибыль


(авансы ежеквартально)

2020

29 марта 2021

I квартал 2021

28 апреля 2021

II квартал 2021

28 июля 2021

III квартал 2021

28 октября 2021

2021

28 марта 2022




Налог на прибыль


(авансы ежемесячно 

с доплатой по итогам

квартала)

2020

29 марта 2021

январь 2021

28 января 2021

февраль 2021

01 марта 2021

март 2021

29 марта 2021

доплата

I квартал

28 апреля 2021

апрель 2021

28 апреля .2021

май 2021

28 мая 2021

июнь 2021

28 июня 2021

доплата

II квартал

28 июля 2021

июль 2021

28 июля 2021

август 2021

30 августа 2021

сентябрь 2021

28 сентября 2021

доплата

III квартал

28 октября 2021

октябрь 2021

28 октября 2021

ноябрь 2021

29 ноября 2021

декабрь 2021

28 декабря 2021

2021

28 марта 2022



Налог на прибыль


(ежемесячно авансы из

фактической прибыли)

2020

29 марта 2021

январь 2021

01 марта 2021

февраль 2021

29 марта 2021

март 2021

28 апреля 2021

апр 2021

28 мая 2021

май 2021

28 июня 2021

июнь 2021

28 июля 2021

июль 2021

30 августа 2021

август 2021

28 сентября 2021

сентябрь 2021

28 октября 2021

октябрь 2021

29 ноября 2021

ноябрь 2021

28 декабря 2021

2021

28 марта 2022













НДС

1 платеж IV квартал

2020

25 января 2021

2 платеж IV квартал

2020

25 февраля 2021

3 платеж IV квартал

2020

25 марта 2021

1 платеж I квартал

2021

26 апреля 2021

2 платеж I квартал

2021

25 мая 2021

3 платеж I квартал

2021

25 июня .2021

1 платеж II квартал

2021

26 июля 2021

2 платеж II квартал

2021

25 августа 2021

3 платеж II квартал

2021

27 сентября 2021

1 платеж III квартал

2021

25 октября 2021

2 платеж III квартал

2021

25 ноября 2021

3 платеж III квартал 

2021

27 декабря 2021



Налог при УСН 

и 

авансы

2020

Для ООО

31 марта 2021

2020

Для ИП

30 апреля 2021

I квартал 2021

26 апреля 2021

II квартал 2021

26 июня 2021

III квартал 2021

25 октября 2021

2021

Для ООО

31 марта 2022

2021

Для ИП

03 мая 2022

ЕНВД

IV квартал 2020

25 января 2021


ЕСХН

2020

31 марта 2021

II квартал 2021

26 апреля 2021

2021

31 марта 2022


НДФЛ (ИП на общей системе за себя,

включая авансы)

2020

15 июня .2021

I квартал 2021

26 апреля 2021

II квартал 2021

26 июня .2021

III квартал 2021

25 октября 2021

2021

15 июня.2022

Страховые взносы (ИП “за себя”)

2021

31 декабря 2021

Страховые взносы (за работников)

за декабрь 2020

15 января 2021

за январь 2021

15 февраля 2021

за февраль 2021 

15 марта 2021

за март 2021

15 апреля 2021

за апрель 2021

17 мая 2021

за май 2021

15 июня 2021

за июнь 2021

15 июля 2021

за июль 2021

16 августа 2021

за август 2021

15 сентября 2021

за сентябрь 2021

15 октября 2021

за октябрь 2021

15 ноября 2021

за ноябрь 2021

15 декабря 2021

за декабрь 2021

17 января 2022

С Чёрной Бухгалтерией вам не придется самостоятельно помнить даты и сроки, вести учет и рассчитывать налоги. Возьмем учет ИП на УСН или патенте на себя, посчитаем зарплату, подготовим и сдадим отчетность. Мы несем финансовую ответственность за свою работу.

Изменения в земельном и транспортном налоге

С 01.01.2021 установлен единый срок уплаты для земельного и транспортного налога, который не зависит от региона.

Сроки уплаты авансовых платежей для ООО:

30.04.2021 — 1 квартал

02.08.2021 — 2 квартал

01.11.2021 — 3 квартал

Сроки уплаты авансовых платежей для ИП:

01.12.2021 — за 2020 год

01.12.2022 — за 2021 год

Налоговые каникулы для ИП

Предпринимателям на упрощенке и патенте продлили каникулы до конца 2023 года.

На каникулы попадают те, кто:

  • зарегистрировал ИП первый раз после принятия закона о каникулах;
  • работает в определенных сферах деятельности (оказывает бытовые услуги населению, занимается производством, занимается социально-значимой или научной деятельностью и т.д.);
  • получает доходы от льготного вида деятельности по УСН не менее 70% от всех доходов. Для ПСН такого лимита нет.

Решение о предоставлении каникул принимается на региональном уровне, поэтому вам нужно проверить местное законодательство.

Мы сами узнаем, какие льготы вам положены и подскажем, как не платить лишних налогов. Консультации с личным ассистентом не ограничены, а все заботы с контролирующими органами мы возьмём на себя.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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