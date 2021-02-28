Календарь налогов и взносов на 2021 год, налоговые каникулы для ИП

Сохраните себе эту памятку со сроками сдачи отчетности. Мы собрали для вас все в одной таблице. А также подготовили небольшие пояснения для отдельных видов отчетов или налогов.

Упрощенка

Для упрощенной системы налогообложения повысили лимиты:

200 млн рублей — новое ограничение на доход для УСН;

130 сотрудников — ограничение численности.

Это лимиты для переходного периода. Если вы в них втиснулись, то можете продолжать применять УСН, только ставки налогов для вас тоже будут выше:

8% — с объектом «доходы»

20% — с объектом «доходы минус расходы»

Повышенные ставки применяются, начиная с того квартала, когда организация или ИП перешагнут рубеж доходов и (или) численности сотрудников.

Даты перечисления авансовых платежей по УСН для ООО и предпринимателей остались прежними — не позднее 25-го числа следующего месяца:

I квартал — 26.04.2021

II квартал — 26.07.2021

III квартал — 25.10.2021

Дата уплаты годового налога тоже не изменилась, но не забудьте, что она разная для ООО и ИП:

31.03.2022 — для организаций

30.04.2022 — для предпринимателей

А теперь общая табличка сроков уплаты по всем налогам. Обратите внимание! Некоторые налоги уплачиваются разными способами — помесячно или поквартально. Мы расписали все варианты для вас.

Налог Период Срок



Налог на прибыль

(авансы ежеквартально) 2020 29 марта 2021 I квартал 2021 28 апреля 2021 II квартал 2021 28 июля 2021 III квартал 2021 28 октября 2021 2021 28 марта 2022





Налог на прибыль

(авансы ежемесячно с доплатой по итогам квартала) 2020 29 марта 2021 январь 2021 28 января 2021 февраль 2021 01 марта 2021 март 2021 29 марта 2021 доплата I квартал 28 апреля 2021 апрель 2021 28 апреля .2021 май 2021 28 мая 2021 июнь 2021 28 июня 2021 доплата II квартал 28 июля 2021 июль 2021 28 июля 2021 август 2021 30 августа 2021 сентябрь 2021 28 сентября 2021 доплата III квартал 28 октября 2021 октябрь 2021 28 октября 2021 ноябрь 2021 29 ноября 2021 декабрь 2021 28 декабря 2021 2021 28 марта 2022



Налог на прибыль

(ежемесячно авансы из фактической прибыли) 2020 29 марта 2021 январь 2021 01 марта 2021 февраль 2021 29 марта 2021 март 2021 28 апреля 2021 апр 2021 28 мая 2021 май 2021 28 июня 2021 июнь 2021 28 июля 2021 июль 2021 30 августа 2021 август 2021 28 сентября 2021 сентябрь 2021 28 октября 2021 октябрь 2021 29 ноября 2021 ноябрь 2021 28 декабря 2021 2021 28 марта 2022























НДС 1 платеж IV квартал 2020 25 января 2021 2 платеж IV квартал 2020 25 февраля 2021 3 платеж IV квартал 2020 25 марта 2021 1 платеж I квартал 2021 26 апреля 2021 2 платеж I квартал 2021 25 мая 2021 3 платеж I квартал 2021 25 июня .2021 1 платеж II квартал 2021 26 июля 2021 2 платеж II квартал 2021 25 августа 2021 3 платеж II квартал 2021 27 сентября 2021 1 платеж III квартал 2021 25 октября 2021 2 платеж III квартал 2021 25 ноября 2021 3 платеж III квартал 2021 27 декабря 2021



Налог при УСН и авансы 2020 Для ООО 31 марта 2021 2020 Для ИП 30 апреля 2021 I квартал 2021 26 апреля 2021 II квартал 2021 26 июня 2021 III квартал 2021 25 октября 2021 2021 Для ООО 31 марта 2022 2021 Для ИП 03 мая 2022 ЕНВД IV квартал 2020 25 января 2021

ЕСХН 2020 31 марта 2021 II квартал 2021 26 апреля 2021 2021 31 марта 2022

НДФЛ (ИП на общей системе за себя, включая авансы) 2020 15 июня .2021 I квартал 2021 26 апреля 2021 II квартал 2021 26 июня .2021 III квартал 2021 25 октября 2021 2021 15 июня.2022 Страховые взносы (ИП “за себя”) 2021 31 декабря 2021 Страховые взносы (за работников) за декабрь 2020 15 января 2021 за январь 2021 15 февраля 2021 за февраль 2021 15 марта 2021 за март 2021 15 апреля 2021 за апрель 2021 17 мая 2021 за май 2021 15 июня 2021 за июнь 2021 15 июля 2021 за июль 2021 16 августа 2021 за август 2021 15 сентября 2021 за сентябрь 2021 15 октября 2021 за октябрь 2021 15 ноября 2021 за ноябрь 2021 15 декабря 2021 за декабрь 2021 17 января 2022

С Чёрной Бухгалтерией вам не придется самостоятельно помнить даты и сроки, вести учет и рассчитывать налоги. Возьмем учет ИП на УСН или патенте на себя, посчитаем зарплату, подготовим и сдадим отчетность. Мы несем финансовую ответственность за свою работу.

Изменения в земельном и транспортном налоге

С 01.01.2021 установлен единый срок уплаты для земельного и транспортного налога, который не зависит от региона.

Сроки уплаты авансовых платежей для ООО:

30.04.2021 — 1 квартал

02.08.2021 — 2 квартал

01.11.2021 — 3 квартал

Сроки уплаты авансовых платежей для ИП:

01.12.2021 — за 2020 год

01.12.2022 — за 2021 год

Налоговые каникулы для ИП

Предпринимателям на упрощенке и патенте продлили каникулы до конца 2023 года.

На каникулы попадают те, кто:

зарегистрировал ИП первый раз после принятия закона о каникулах;

работает в определенных сферах деятельности (оказывает бытовые услуги населению, занимается производством, занимается социально-значимой или научной деятельностью и т.д.);

получает доходы от льготного вида деятельности по УСН не менее 70% от всех доходов. Для ПСН такого лимита нет.

Решение о предоставлении каникул принимается на региональном уровне, поэтому вам нужно проверить местное законодательство.