Система маркировки. Продажи при сбое системы. Вопросы из будущего

Про систему маркировки «Честный знак» многое осталось несказанным. Особо тревожат прогнозы предпринимателей, что таким образом просто закрывают дешевый импорт, а крупные торговые сети в 2024 получают значимое преимущество перед малым бизнесом.

В письме от 12.02.2021 ФНС ответила на вопрос про сбой связи и невозможность получить ответ от оператора маркировки. Для этого предусмотрен фискальный накопитель ФН-1.1М исполнение Ин15-1М. Инновационный накопитель позволяет формировать фискальный признак для уведомления о реализации промаркированного товара, если с момента формирования до получения квитанции на уведомление прошло меньше 30 дней.

В памяти ФН можно записывать и хранить до 16 тыс. уведомлений о реализации маркированного товара до момента получения квитанции на уведомление для первого из этих документов. Изготовитель считает, что ресурса накопителя достаточно для работы при любых перебоях в связи. Цена устройства - 6500 рублей.

Что непонятно в системе « Честный знак »

Национальная система «Честный знак» введена под соусом заботы о покупателе и отслеживает происхождение товара. Например, вся обувь проходит маркировку и покупатель может по QR-коду в приложении увидеть информацию о происхождении.

Цена маркировки единицы товара стоит бизнесмену 60 копеек. На всякий случай напомним, что все эти деньги уходят в частную компанию. Учредитель Национальной системы - ООО Оператор ЦРПТ. А говорим мы про миллиардные обороты. Нас до сих пор беспокоит вопрос, почему эти деньги идут не в казну государства?

А теперь обсудим вопрос заботы о покупателе. На самом деле люди сознательно не покупают фирменные кроссовки, так как они дороже стоят. Покупатели осознанно выбирают копии или ноу-неймы, потому что предпочитают дешевые покупки.

Сегодня поставщик в Китае должен проставить маркировку. Товар должен пройти границы, за него нужно заплатить пошлины. Все этапы пути товара вносятся в базу «Честного знака». Таким образом, государство мониторит доставку.

Отныне закрыт вход на рынок товару, просто купленному на оптовом рынке. Фактически запланирован конец дешевому импорту.

Торжество крупных сетей неминуемо

С 2024 года все товары будут требовать обязательную маркировку. При маркировке большинство предпринимателей теряет право на патент. У предпринимателя останется два варианта - закрыть бизнес или уйти на менее привлекательный режим налогообложения.

Плюс добавим расходы на оборудование маркировки. Не все онлайн-кассы готовы работать с маркированным товаром, это значит для торговли придется обновить кассовую технику, в частности фискальные накопители и ПО.

Для представителей микробизнеса это значимая финансовая нагрузка - затраты на оборудование, возросшая налоговая нагрузка и бухгалтерские расходы. Все это приведет к вытеснению малого бизнеса крупными торговыми сетями, для которых маркировка товара не проблема. А для конечного потребителя это выльется в подорожание товаров, так как конкуренция станет малой и исчезнет дешевый импорт.

Разумеется, мы не в силах бороться с хитростью нашего государства. Но надо быть готовым приспосабливаться. Будет то, что произошло в пищевом бизнесе. Мелких магазинчиков практически не осталось. Торговые сети государству удобнее, чем множество мелких предпринимателей. Поэтому важно, чтобы ежедневная рутина не отодвигала ваши стратегические решения о дальнейшем развитии своего бизнеса.

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