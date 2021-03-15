Озвучен ущерб отмены ЕНВД. История из Магадана с хэппи эндом

Отмену ЕНВД ждали долго. Предприниматель Александра Дудник пошла на отчаянный шаг и долго рассылала в инстанции письма с вопросом как жить дальше. Вы не поверите, но власти ей ответили. Читайте мотивирующую историю из сурового Магадана.

Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов озвучил, что у 60 % российских предпринимателей при переходе с ЕНВД на другие налоговые режимы выросла налоговая нагрузка.

Особенность перехода на патент в Магадане

ЕНВД был популярен среди дальневосточного бизнеса — Хабаровск, Владивосток, Магадан. В Магадане патенты на розничную торговлю не популярны из-за высокой стоимости. Цены соизмеримые с московскими, а вот проходимость торговых точек намного меньше.

Регионы рассчитали стоимость квадратного метра на патенте еще в середине прошлого года. А вот в Магадане установили пороги — 20, 40, 60, 80, 100, 150 метров. При площади 25 метров надо платить за 40 метров. Такая система невыгодна тем, кто, к примеру, торгует на 5, 10 или 42 метрах. В настоящее время многие предприниматели ломают голову над переносом стен и перепланировкой, потому что переплата получается огромная.

Почему из Магадана мечтают уехать

В городе сложнейшая логистика. Доставка товара стоит дорого. Нет возможности отправить полученный товар в другое место. Невозможно конкурировать и продавать за пределами Магаданской области. Но это не единственная боль.

Поставщики не обеспечивают терморежим и 60 % товара испорчено и перемороженно. Терморежим обеспечивают только авиа перевозки, но они не всем доступны. В итоге при огромных ценах покупатель получает жижу вместо продуктов. Поэтому многие мечтают уехать из региона, особенно у кого дети.

Мотивирующая история предпринимателя

Александра Дудник - предприниматель с 8-летним стажем. Сейчас у нее магазин на 27 кв. метрах. Кроме того, она просчитывает бизнес-планы для предпринимателей. После новости об отмене ЕНВД Александра оценила, что стоимость патента — 240 тыс. рублей неподъемна для ее бизнеса и начала писать в разные органы вопрос, как жить дальше.

Разумеется, сталкивалась с глухой стеной. Но неожиданно ответил Минэкономразвития:

«Александра Владимировна, не переживайте, у вас будет патент за подарочную стоимость 36 тысяч / год».

Предприниматель ободрилась такой поддержкой. Но есть другие, кто взял патент на 3 - 6 месяцев и имеют несколько точек. Им с весны будут пересчитывать по новым ставкам.

Александра собирает подписи в адрес губернатора области — их уже больше 50, но звонков поступило более 100. Просто не все готовы подписываться в письме губернатору, так как боятся встречных проверок. Те, кто не могут перейти на патент, вынуждены переходить на УСН, и думают о закрытии бизнеса с потерями и большими остатками товара.

С госпожой Дудник связался представитель по правам предпринимателей, и Александра надеется на продолжение диалога с властью. Льготы на ближайший год она получила в виде патента за 36 тыс. вместо 240 тыс. рублей, но открыт вопрос, что будет дальше и как быть остальным.

Изысканное лукавство властей

Журналисты также обратились в Минэкономразвития с вопросами. И получили ответ, что стоимость патента соизмерима со стоимостью ЕНВД. Мол у предпринимателей есть право выбора, куда уйти.

Из 2 667 предпринимателей Магаданской области половина ушли на упрощенную систему, и около 1 000 ушли на патент.

Таким образом налоги поступают в местный бюджет, а при старой системе местные бюджеты понесли бы огромные потери, отмечает Минэкономразвития.

По расчетам для оплаты патента должен быть доход 350 тыс. рублей в месяц. Но никто таких денег не видит. Александра утверждает, что с радостью заплатила бы даже двойную цену за патент при таком заработке. И при помощи онлайн-касс власти прекрасно видят маленькие обороты бизнеса.

Для помощи малому бизнесу коррекции требует логистика и система оплаты по патенту за пороги площади 20, 40, 60, 80, 100, 150 метров. Тогда получим рост вместо закрытия. А сейчас сетевые фирмы убивают мелкий бизнес и взвинчивают цены вне конкуренции, а налоги при этом платят в центральные регионы. Так ежегодно на 5 % снижается количество малого бизнеса и увеличивается дыра в бюджете.

За историю предпринимателя спасибо ютуб-каналу КарибаТВ.

Продлен переход на УСН до 31 марта 2021 года

Срок подачи уведомлений о переходе с ЕНВД решили продлить до 31 марта 2021 года. Положение одобрили депутаты Госдумы в третьем чтении (Проект Федерального Закона № 1043391-7). Это касается организаций и предпринимателей, которые работали на ЕНВД в 4 квартале 2020 года и до сих пор не успели перейти на УСН.

Уведомление надо направить в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или по месту жительства предпринимателя. При этом организации обязаны соблюдать ограничение — доходы за 9 месяцев 2020 года, определяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысили 112,5 млн рублей. Без подачи уведомления бизнес автоматически переведут на ОСНО.

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