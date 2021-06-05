Проверка контрагентов: как коммерческая осмотрительность получила главную роль в борьбе с теневым бизнесом

Проверка контрагентов воспринимается предпринимателями, как еще одна возможность давления на бизнес и инструмент, помогающий налоговикам провести доначисление налогов. Последние разъяснения главного ведомства ФНС зародили надежду, что напряжение между предпринимателями и инспекторами снизится. Что же изменилось?
Спорные моменты одиозной статьи 54.1 НК РФ о причинении ущерба бюджету инспекторы использовали для доначислений по собственному усмотрению. По многочисленным заявкам, главное ведомство ФНС приняло меры и 10.03.2021 вышло письмо № БВ-4-7/3060.
Многостраничный документ разъясняет отношения с «техническими» контрагентами. При интеграции «технической» компании сумма расходов и налоговых вычетов определяется из признаков реальных сделок, зафиксированных в документах.
Доказывать реальность сделок — по-прежнему обязанность бизнесмена. Поэтому данное письмо полезно для понимания прав налогоплательщика.
История развития взглядов на «реальность сделки»
Первое описание о добросовестном поведении бизнесменов при проверке контрагентов упоминалось в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53. После вышли разъяснительные письма ФНС и Минфина. Так возникла терминология необоснованной налоговой выгоды и должной осмотрительности.
Получила популярность борьба с однодневками, с незаконными вычетами и возмещениями НДС. С 2010 года в судах скопилось много дел, где главные вопросы — вычеты по НДС и расходам. Остался открытым вопрос о том, как бизнесу доказывать свою добросовестность?
Со временем налоговики сделали ставки на систему АСК НДС-2. Программа позволяет видеть онлайн, когда в бюджете нет источника возмещения денежных средств, предъявляемых к вычету. Программа сигнализируется о разрывах в цепочке, но чтобы доказать «злой» умысел требуется ручная перепроверка. Поэтому у инспекторов возникают вопросы при любых нестандартных процессах бизнесах.
В 2017 году заработала статья 54.1 НК РФ о налоговых злоупотреблениях и получении необоснованной выгоды. Сделки должны быть реальными, у сторон не должно быть умысле занижать налоги любым способом, противоречащим законодательству.
Права и обязанности налогового инспектора
Возможность налоговой менять юридическую квалификацию сделок предусматривает пп. 1 и 2 статьи 54.1. НК РФ в сочетании с положением подпункта 3 пункта 2 статьи 45 НК. Налоговые инспекторы могут признать фиктивность сделки и доначислить налоги.
Инспектором оценивается информированность предпринимателя о «техничности» контрагента и факты по доказательству умысла. Размер взысканий зависит от уровня ответственности налогоплательщика.
- Уровень 1. Штраф 40%. Налогоплательщик знал о схеме с «техническим» контрагентом, п.10-12 ( пункт 3 статьи 122 НК РФ);
- Уровень 2. Штраф 20%. Налогоплательщик должен был знать о незаконных действиях «технического» контрагента, п.17 (пункт 1 статьи 122 НК РФ) ;
- Уровень 3. Правонарушения нет. Налогоплательщик не должен был знать о деятельности «технического» контрагента, проявлена коммерческая осмотрительность, п.20.
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Алгоритм проверки контрагента и список бесплатных сервисов
Налоговая задалась целью, чтобы налогоплательщики все знали о своем контрагенте. Важны усилия бизнесменов по оценке:
- хватит ли экспертности у контрагента;
- достаточно ли ресурсов для реализации бизнес-проекта;
- история компании и способность выполнить заказ.
Комплексная проверка подразумевает:
Шаг 1. Запрос документов контрагентов и сбор информации из открытых источников.
Шаг 2. Анализ критериев добросовестности, наличие ресурсов и репутация.
Шаг 3. Документирование отношений с контрагентом.
Шаг 4. Мониторинг изменений в статусе контрагента, выполнения транзакций и операций.
Требования к выбору контрагента различаются:
- для системной / разовой сделки;
- для существенной / несущественной суммы сделки.
Выявить признаки недобросовестного умысла помогут источники:
- https://pb.nalog.ru/ — комплексный сервис с информацией о доходах, расходах, отчетности, дисквалификации;
- https://bankrot.fedresurs.ru/ — обратите внимание на нахождение компании в процессе банкротства;
- https://kad.arbitr.ru/ — в картотеке арбитражных дел посмотрите на частоту судов и вопросы споров;
- https://fssp.gov.ru/ — проверьте наличие исполнительных производств на компанию;
- https://egrul.nalog.ru/index.html — выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС с основной информацией о контрагенте, проверка на ликвидацию;
- https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о задолженности по уплате налогов;
- https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html — при закупках проверьте реестр недобросовестных поставщиков;
- https://service.nalog.ru/disqualified.do — нет ли руководителя в списке дисквалифицированных лиц;
- бухгалтерская отчетность — как менялась сумма активов компании за последние три года. Подозрительны резкое уменьшение стоимости основных средств, рост кредиторской задолженности и существенное падение выручки;
- коды ОКВЭД из выписки — связаны ли с основной деятельность компании;
- лицензия Минобразования — при ведении образовательной деятельности;
- сертификаты — для производителей.
Коммерческая осмотрительность и состав правонарушений
Сегодня ФНС внедряет термин «коммерческая осмотрительность» на замену «должной осмотрительности». Это создает некоторую путаницу, а стандарты коммерческой осмотрительности так и не прояснены.
В общем виде коммерческая осмотрительность подразумевает историю, платежеспособность, pr и рекламные кампании, визитку в интернете, отзывы партнеров и клиентов. Бизнесменам стоит изменить старые регламенты по работе с контрагентами и учитывать новые требования.
Если налогоплательщик проявил коммерческую осмотрительность и смог доказать, что не мог знать о характеристиках контрагента как «технической» компании, то в этом нет состава правонарушения.
Точного перечня мер коммерческой осмотрительности в разъясняющем письме нет и оценка возлагается на налоговые органы. Как сложится реальная практика доначислений — покажет время.
Как доказать добросовестность по новым правилам
Многие считают, что для оценки делового партнера достаточно проверить факты из открытых источников. Но налоговая поставила цель — исключить формальный подход при оценке контрагентов.
Выбор делового партнера — задача не только бухгалтера. Неправильный выбор создает налоговые риски доначислений. Это важно понимать руководителю компании, юристам, специалистам логистики и другим ключевым сотрудникам.
Задача первого лица включить разных сотрудников в проверку контрагентов. Важно внедрить регламент с указанием ответственных по каждому пункту. Так формируются доказательства добросовестности бизнеса до появления вопросов от налоговой.
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