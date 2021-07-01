Топ вопросов от предпринимателей в ФНС

Это подборка популярных вопросов, которые предприниматели задают не только налоговой, но и нам регулярно. Мы решили сделать небольшой дайджест — здесь вопросы про УСН, патент, самозанятых, учет выручки и другие.

Про совмещение

ИП, на патенте совмещает его с УСН по тому же самому коду деятельности. Налоговая заблокировала счет из-за неподачи декларации. Оправдано ли это требование, ведь по УСН никакой деятельности не ведется и декларация фактически нулевая. За прошлые годы ФНС не просила подать декларацию, что изменилось?

Ответ ФНС: В соответствии с главой 26.2 НК РФ налогоплательщики, применяющие УСН, ежегодно сдают декларацию. Совмещение УСН с патентом не освобождает индивидуального предпринимателя от обязанности представления декларации.

Комментарий Чёрной Бухгалтерии: Даже если у ИП один код ОКВЭД, по которому он применяет и ПСН и при этом он подавал заявление на УСН и является еще и плательщиком единого налога, то и в этом случае он обязан сдавать декларацию. Допустим патент получен на розничную торговлю, по ПСН торговая площадь для целей патента имеет ограничения. Если предприниматель решит расширить торговую площадь и выйдет за рамки «лимита», то по этой точке будет применять УСН.

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Репетитор-самозанятый

Многие предприниматели для экономии и не желая применять онлайн-кассу перешли на новый популярный режим — самозанятость. Кто-то сохранял статус ИП, а кто-то снимался с учета и становился самозанятым-физлицом. Уже в процессе работы у таких предпринимателей появились разные нюансы. Причем не всегда они радовали ИП. С проблемами пришлось столкнуться не только предпринимателям, но и их клиентам. Один из них задал очень интересный вопрос:

Работодатель платит за меня НДФЛ, я занимаюсь у репетитора по иностранным языкам, могу ли я получить налоговый вычет? Мой репетитор самозанятый (не ИП).

Ответ ФНС: Налогоплательщик может получить социальный налоговый вычет, если он работает и из его дохода удерживается НДФЛ. Социальный вычет включает и возврат денег за свое обучение.

Одно из условий — наличие у организации, проводящей обучение лицензии. ИП не обязан иметь лицензию — достаточно, чтобы в ЕГРИП были сведения об осуществлении непосредственно им образовательной деятельности. Налогоплательщик должен предоставить подтверждающие документы — договоры, квитанции, чеки.

Такой категории как репетитор-самозанятый, не являющийся ИП, в НК для целей получения вычета не указано. Получить вычет, при обучении у такого репетитора, не получится.

Комментарий Чёрной Бухгалтерии: для физлиц-самозанятых есть и другие ограничения. К примеру, у них возникает проблема с арендой помещений или торговых мест — частным лицам сдавать их организации не хотят. Несмотря на наличие официального дохода самозанятым неохотно выдают кредиты. Пока не сложилась и судебная практика — например, в судах не принимают справку из приложения «Мой налог» при доказательстве размера дохода в целях расчета алиментов. Возникают сложности и с получением социальных льгот.

Как узнать об имеющихся задолженностях по налогам?

Предприниматели часто спрашивают — нам заблокировали счет из-за неуплаты налога, но мы и не знали, что есть какая-то задолженность. Как можно уточнить свои обязательства и провести сверку?

Ответ ФНС: Чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом можно:

запросить сверку через оператора ЭДО (того, через которого ИП сдает отчетность в электронном виде);

с помощью «Личного кабинета» (ЛК) сайта ФНС России;

Обратиться лично в налоговую инспекцию с заявлением о получении сверки расчетов.

В ЛК нужно войти во вкладку «Жизненные ситуации» и запросить соответствующую справку. Справка придет в «Личный кабинет».

Комментарий Чёрной Бухгалтерии: у ИП обычно нет возможности следить за тем, что происходит с его расчетами с ФНС. Плюс — постоянно происходят изменения в законодательстве, меняются КБК, реквизиты для уплаты (как в 2021 году) и т.п. Если регулярно не следить за ними, то есть риск, что налог и будет уплачен, просто не туда.

О патенте и взносах

Как индивидуальному предпринимателя уменьшить сумму патента на страховые взносы?

Ответ ФНС: с 1 января 2021 года налог, уплачиваемый на патенте можно уменьшить на страховые взносы и ряд пособий, которые выплачивает работодатель (см. п. 1.2 статьи 346.51 НК РФ).

ИП-работодатель уменьшает налог на 50 %, тот, кто работает в одиночку может уменьшить его на 100 %.

Для того, чтобы уменьшить размер налога нужно подать уведомление в письменной или электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или через ЛК.

Форма уведомления КНД 1112021 рекомендована Письмом ФНС России от 26.01.2021 № СД-4-3/785@.

Обратите внимание! Если ИП в 2020 году применял ЕНВД, то на взносы и пособия, уплаченные после 31 декабря 2020 года можно уменьшить сумму ЕНВД, рассчитанную за 4 квартал 2020 года. Уменьшить патент, действующий в 2021 году на эти суммы нельзя.

Комментарий Чёрной Бухгалтерии: с уменьшением патента все не так просто, как кажется. Например, в форме уведомления нужно указывать данные и сумму патента, который уменьшается, но не всегда понятно как это сделать, если патент оплачивается частями (по ⅓, так уплачивается налог по патенту,который выдан более, чем на 6 месяцев).

ИП, которые подключили обслуживание от Чёрной Бухгалтерии, такими вопросами не занимаются. Они занимаются бизнесом, а мы общаемся с налоговой сами.

Патент за патентом

ИП, занимается розничной торговлей, без наемных работников.Хочет приобрести патент на 3 месяца и интересуется — можно ли по его окончании по этому же виду деятельности продлить патент, либо оформить новый патент на другой срок?

Ответ ФНС: В соответствии с п. 5 статьи 346.45 Налогового кодекса РФ патент выдается на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года. Поэтому ИП может оформлять патенты хоть ежемесячно по одному и тому же виду деятельности или по разным.

Комментарий Чёрной Бухгалтерии: уточним, что заявление на новый патент следует подать за 10 дней до окончания нового, иначе между патентами появится разрыв — в течение такого времени применяться будет основная система налогообложения ИП — ОСНО или УСН.

Узнать систему налогообложения онлайн

Как узнать систему налогообложения ИП, если предприниматель живет далеко от инспекции, можно ли сделать это онлайн? Подавалось заявление на УСН при регистрации, должна ли налоговая предоставить какое-то уведомление или нет?

Ответ ФНС: ИП вправе перейти на УСН в течение 30 дней со дня государственной регистрации. Для этого в ФНС подается уведомление. Т. к. переход на УСН носит уведомительный характер, то налоговая никаких разрешений или сообщений налогоплательщику не направляет.

Если ИП хочет узнать систему налогообложения, ему достаточно направить запрос в налоговую службу в свободном виде. В ответ (через 30 дней) ИП получит информационное письмо по форме 26.2-7, где будет подтверждена применяемая им система налогообложения в виде УСН.

Комментарий Чëрной Бухгалтерии: проще всего узнать применяет ИП УСН или нет — воспользоваться Личным кабинетом на сайте ФНС. Уже на главной странице кабинета под ФИО предпринимателя будет указана применяемая им система.

ИП-нерезидент

Предприниматель проживает в другой стране, в России имеет статус ИП, получает доходы и платит налог на УСН.

Если оказывать услуги не только российским, но и иностранным клиентам, получая доход в валюте, то каким образом измениться налогообложение?

Ответ ФНС: Согласно НК налогоплательщик на УСН учитывают доходы от реализации, определяемые на основании ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые на основании ст. 250 НК РФ.

В статье 249 НК РФ сказано, что уплачивать налог следует как от доходов, полученных от источников, находящихся на территории РФ, так и за ее пределами.

При этом в гл. 26.2 НК РФ нет специальной нормы об устранении двойного налогообложения, поэтому ИП необходимо включать полученные в валюте доходы в базу по единому налогу.

Комментарий от Чëрной Бухгалтерии: кроме того, ИП необходимо будет соблюдать валютное законодательство, предоставлять в банк информацию о проводимых операциях и сделках.

Когда отражать выручку?

Как ИП на патенте отражать выручку в книге учёта в такой ситуации: покупатель рассчитывается картой, кассир пробивает чек по онлайн-кассе, но деньги зачисляются на счет предпредпринииателя на следующий день. Какой датой отражать выручку: датой отчета по кассе или датой поступления денег на счет?

Ответ ФНС: в целях применения ПСН датой получения дохода является день его выплаты (перечисления дохода на счета налогоплательщика в банке либо по его поручению на счета третьих лиц). Поэтому отражение дохода следует отразить на дату поступления средств на счет.

Комментарий Чëрной Бухгалтерии: с таким ответом ИП не согласился и мы с ним согласны. При оплате картой со счета покупателя списываются денежные средства, т. е. фактически и происходит перечисление дохода на счет налогоплательщика в банке. Поэтому доход должен признаваться на дату оплаты картой — по отчету кассы.

Зачёт взносов

ИП на ОСНО, предприниматель снялся с регистрации. Есть переплата по страховым взносам (за ИП) и точно такую же сумму нужно заплатить после прекращения деятельности. Как зачесть имеющуюся переплату?

Ответ ФНС: Согласно статье 78 НК Р Ф излишне уплаченные взносы можно зачесть. Для этого необходимо направить соответствующее заявление.

Комментарий Чëрной Бухгалтерии: в данном случае ИП вряд ли потребуется даже писать заявление, взносы автоматически будут зачтены. Дело в том, что все платежи по взносам за себя, которые перечисляет ИП, в течение года будут показаны как переплаты. Срок перечисления таких взносов — до 31 декабря. Поэтому пока не наступит 2 января они таки будут числиться в качестве перплаты. Учитывая эту особенность, возможночто эта сумма, как переплата продолжит «висеть» до конца года.

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