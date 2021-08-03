Массовое поветрие индивидуальных предпринимателей в 2021 году. Рекордная «смертность» ИП с 2013 года

За шесть месяцев 2021 года в России закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года. Смертность российских ИП достигла восьмилетнего максимума — давайте разберемся почему и как это влияет на среду индивидуальных предпринимателей.

Большое исследование

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС сделала вывод, что количество закрытых ИП в первом полугодии 2021 почти в два раза превысило ту же метрику в коронавирусном 2020.

Более того, выявлено, что количество закрытых ИП возросло во всех регионах за редким исключением. Так, наихудшая динамика зафиксирована в Чечне (в 3,5 раза больше закрылось — 5,8 тыс.), Дагестане (в 3,3 раза — закрылось 13,1 тыс. ИП), Чукотка (в 2,5 раза — хотя закрылось всего 170 ИП).

Предыдущий рекорд по закрытым индивидуальным предприятиям был в 2013 году — 594,2 тыс. предприятий. Тогда в рамках пенсионной реформы в 2 раза повысили страховые взносы, что и привело к массовой «смертности» ИП.

Некоторые регионы не только сумели остаться на плаву, но даже показали рост новых предприятий: Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тыва и Калмыкия (рост в 2,1 раза).

Откуда растут ноги или с чем связана такая плачевная статистика?

51,4% или 281,8 тыс. индивидуальных предприятий ликвидировались по собственной инициативе. С одной стороны причиной этого стали последствия локдауна, постоянно меняющихся требований к бизнесу, каждое из которых требует затрат. Специфика ИП, как представителей малого бизнеса делает их очень зависимыми от любого дополнительного расхода или уменьшения дохода — поэтому не все в состоянии выдержать коронавирусный режим.

С другой стороны — реформа налогообложения с самозанятыми. В 2019 году эксперимент с переходом на новую систему был проведен в четырех регионах России. А с 1 сентября 2020 года эксперимент был введен на территории ещё 19 региональных центров.

Можно не сомневаться, что часть ликвидировавшихся индивидуальных предпринимателей, которые вели деятельность без наемных работников и чей уровень доходов не превышал 2,4 млн. руб. в год ушли в режим самозанятости, который подразумевает отсутствие кассы, страховых взносов и крайне выгодный налоговый режим (4% с доходов физ.лиц и 6% от доходов с юр. лиц и ИП).

Но остаются еще 47,1% или 258,3 тыс., которые были исключены из реестра по решению регистрирующего органа. И это самая интересная часть, потому что с 1 сентября 2020 года в рамках закона № 129-ФЗ право на исключение из реестра получила непосредственно ФНС. Ранее же эта процедура проходила в судебном порядке.

Количество закрытых индивидуальных предприятий в январе-июне по годам,

На графике видно, что количество закрытых ИП колеблется в диапазоне от 200 до 300 тыс., но начиная с 2020 года начались принудительные исключения и ситуация поменялась. Так как данные свидетельствуют только о январе-июне, то конец 2020 не виден, а на него пришлась большая часть закрытий по решению ФНС.

Условия принудительной ликвидации (п. 7 статьи 1 Закона от 12.11.2019 N 377-ФЗ.).

Если предприниматель в течение 15 месяцев не направлял отчетность, либо истекло 15 месяцев с даты окончания патента.

Предприниматель имеет задолженность перед бюджетом (размер недоимки не уточняется).

Для вычеркивания из реестра должны соблюдаться оба условия.

«Масштабный рост закрытий ИП в первом полугодии 2021 года объясняется именно чисткой реестра от „брошенных“ бизнесов. Волна исключений индивидуальных предприятий из ЕГРИП началась в ноябре 2020 года и завершилась к марту 2021 года. В целом по стране около половины закрывшихся ИП были ликвидированы именно по инициативе ФНС, а по ряду регионов доля вычеркнутых из реестра оказалась еще выше: в Чечне, Дагестане и Ингушетии — порядка 70%, в Москве, Санкт-Петербурге и Пермском крае — в районе 60%. В данном случае речь идет о формальном закрытии предприятий, которые фактически прекратили свою деятельность еще в коронакризисном 2020 году. Закрытия же по инициативе самих предпринимателей в целом остаются стабильными, и лишь в декабре 2020 года мы видим их двукратный рост, что можно объяснить желанием владельцев закрыть неприбыльный бизнес до конца года», — объясняет президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Открытия и закрытия индивидуальных предприятий с января 2020 г. по июнь 2021 г., тыс.

Другие причины ликвидации ИП составляют незначительные доли: смерть владельца (1,2%), миграционные причины (0,1%), банкротство (0,2%).

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