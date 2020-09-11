Руководство по ОКВЭД: выбираем правильно

Один из самых горячих вопросов, возникающих при заполнении заявлений на регистрацию бизнеса: как правильно выбрать коды из справочника ОКВЭД?

С 28 июня 2016 года применяется ОКВЭД 2. Код в нем имеет вид XX.XX.XX, где:

ХХ — класс,

ХХ.Х — подкласс,

ХХ.ХХ — группа,

ХХ.ХХ.Х — подгруппа,

ХХ.ХХ.ХХ — вид.

Для формы заявления достаточно указать 4 знака, т.е. группу. Например, код 46.42 означает «Торговлю оптовой одеждой и обувью».

Закон не ограничивает количество кодов: можно внести один, десять, или больше в случае, если у вас многопрофильная компания. При этом не нужно стараться вписать виды деятельности «на всякий случай», так как законом предусмотрена возможность внести дополнительные виды деятельности в любое время. Федеральный закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» дает 3 рабочих дня, чтобы сообщить ФНС об изменениях.

Начав новую деятельность, не забудьте внести новый код ОКВЭД в ЕГРЮЛ, иначе придется заплатить штраф 5000 рублей. Это актуально также для ИП.

Если регистрируете организацию, проверяйте устав. Если в нем перечислены конкретные виды деятельности, то для внесения в реестр каких-то других видов придется сначала изменить учредительные документы.

Не налогом единым

Налоговая инспекция неравнодушна к выбору видов деятельности у ИП, а все потому, что считает отсутствие кода в ЕГРИП поводом обложить доходы предпринимателя НДФЛ.

Пример: ИП приобрел квартиру и сдает ее внаем, используя режим УСН «доходы», код этой деятельности есть в ЕГРИП. Через какое-то время он решает продать недвижимость, честно показывает выручку в декларации и уплачивает налог. Но вдруг получает от налоговой службы требование об уплате НДФЛ. Оказывается, ИП не внес код на продажу недвижимости в реестр, ФНС посчитала, что реализация квартиры не относится к его предпринимательской деятельности и отнесла ее продажу к доходам физлица.

Правильный выбор ОКВЭД

Даем инструкцию, как выбрать коды:

Сопоставьте выбранные ОКВЭД с системами налогообложения

ИП откажут в применении патента, если соответствующего кода деятельности не будет в ЕГРИП. И предприниматель, и организация, скорее всего, не смогут перейти на ЕНВД в той же ситуации.

Проверьте льготы

Пандемия — это яркий пример того, как невнимательное отношение к выбору ОКВЭД привело к потере субсидий и другой поддержки. А надо было всего лишь своевременно поставить на место основной код.

Некоторые регионы установили льготные ставки на УСН, но только для отдельных видов деятельности. Если вы фактически ее ведете, но не указали в ЕГРЮЛ или не поставили в качестве основной, низкая ставка вас не коснется.

Учтите тарифы взносов в Фонд социального страхования (ФСС)

Размер тарифа зависит от нескольких факторов, в числе которых: основной вид деятельности, право на льготы и тарифы по сборам.

Подавать документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности, необходимо ежегодно, до 15 апреля. В них необходимо указать код ОКВЭД.

Основной вид деятельности для коммерческих организаций — тот, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг. Для некоммерческих организаций — это тот вид, в котором, по итогам предыдущего года, было занято наибольшее количество работников данной компании.

Если компания ведет деятельность по нескольким видам, распределенным равными частями, обратите внимание на наиболее высокий класс профессионального риска из осуществляемых видов — его и нужно указать.

Ориентируйтесь на контрагентов

Заказчик может отказаться заключать договор, если в выписке не окажется нужного кода ОКВЭД. Проверка контрагентов — must-have для любой уважающей себя организации. Особенно это актуально для плательщиков НДС, которым поступает много запросов со стороны ФНС.

Для быстрой и удобной оценки контрагента, а также для снижения рисков рекомендуем воспользоваться сервисом проверки «Светофор».

Подумайте о будущем

Выборку организаций и предпринимателей для выездных проверок или особого наблюдения делают, в том числе, по виду деятельности.

Например, могут начать проверять транспортные компании. Если ваша фирма добавила себе при регистрации код 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта», но за несколько лет ни разу ничего не перевезла, скорее всего, у инспекции возникнут вопросы.

Сократите объем отчетов

Госкомстат формирует перечень отчетности для конкретной организации или ИП, исходя из кодов ОКВЭД. Некоторые можно просто не сдавать, если нет деятельности, вместо других придется отправить пояснения, по третьим — сдавать нулевые формы.

При этом учитывайте, что за неподачу статистической отчетности могут оштрафовать. Согласно КоАП, первичное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 до 70 тысяч рублей. Повторное — от 30 до 50 тысяч на должностных лиц и до 150 000 — на организации.