Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

ЦБ также составит распределение организаций и ИП, о чем разместит информацию в открытом доступе на сайте ЦБ.

Цель введения «светофора» — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Налогоплательщика будут уведомлять только в случае присвоения высокого риска.

Последствия для компании/ИП с красным (высоким) риском

То есть с признаком «технической».

Не смогут проводить операции:

открытие счетов;

снятие и зачисление денежных средств;

переводы денежных средств;

работа с интернет-банком;

перечислять остаток средств при закрытии счета на другой счет и счет третьего лица.

Можно будет проводить операции:

перечисление заработной платы и компенсации сотрудникам;

уплата налогов и взносов;

списание по исполнительным листам;

переводы ИП себе и членам семьи без дохода до 30 тысяч рублей в месяц.

Последствия для компании/ИП с желтым (средним) риском

То есть с подозрительными операциями.

не смогут открывать новые счета;

будут остановлены подозрительные переводы .

Последствия для компании/ИП с зеленым (низким) риском

нет ограничений по проведению операции.

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Какие же операции могут быть признаны подозрительными

Признаки сомнительных операций

отказ предоставить документы по запросу банка;

снятие денежных средств, которые получены в качестве субсидий;

платежи, несвойственные деятельности компании или ИП;

отсутствие по счету платежей по налогам, зарплате, хозяйственным расходам;

внесение на счет сумм, источник которых неизвестен;

отправлены платежи со счетов разных компаний с одного устройства;

зачислены суммы на расчетный счет и сразу сняты;

транзитный характер движения средств и их обналичивание;

контрагенты — «технические» компании;

незначительный размер уставного капитала;

недостоверность сведений в ЕГРЮЛ;

массовый адрес регистрации;

номинальность руководителя;

и др.

Основание

Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилах внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации». Методические рекомендации ЦБ от 16.02.2018 № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Судебная практика

К сожалению, даже добросовестный налогоплательщик может попасть в красную зону, ведь любая система дает сбои особенно в период введения.

Что делать если присвоен высокий уровень риска

Шаг 1. Присвоение банком высокой степени риска и направления информации в ЦБ, далее информация передается во все банки.

Шаг 2. В течение пяти рабочих дней банк уведомляет клиента о присвоении ему высокого уровня риска.

Шаг 3. Клиент может обжаловать решение в межведомственной комиссии не позднее шести месяцев, когда ему стало известно о присвоении высокого риска. На весь этот период блокируются операции, запрещенные для компании/ИП в высокой зоне риска.

Шаг 4. Направление банком информации в федеральную налоговую службу, чтобы исключить компанию/ИП из госреестра. 10-40 рабочих дней по истечении шести месяцев.

Шаг 5. Исключение компании из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП.

Каким образом можно изменить категорию риск

Примеры обоснования сомнительных операций

Перевели денежные средства компании, которая имела признаки технической компании?

✅ Подтверждаем реальность операции, предоставляем регламенты о системе проверки контрагентов и т. д.

Сняли часть выручки наличными сразу после получения денежных средств на счет?

✅ Поясняем, для чего мы снимаем выручку, прикладываем договор и акт, накладные.

Выдан или получен заем?

✅ Предоставляем договор займа, поясняем цель привлечения или выдачи займа.

По счету нет платежей по уплате налогов и взносов?

✅ Предоставляем в банк выписку по счету из банка, через который перечислены налоги и взносы.

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