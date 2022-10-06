Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

ЦБ также составит распределение организаций и ИП, о чем разместит информацию в открытом доступе на сайте ЦБ.
Налогоплательщика будут уведомлять только в случае присвоения высокого риска.
Последствия для компании/ИП с красным (высоким) риском
То есть с признаком «технической».
Не смогут проводить операции:
- открытие счетов;
- снятие и зачисление денежных средств;
- переводы денежных средств;
- работа с интернет-банком;
- перечислять остаток средств при закрытии счета на другой счет и счет третьего лица.
Можно будет проводить операции:
- перечисление заработной платы и компенсации сотрудникам;
- уплата налогов и взносов;
- списание по исполнительным листам;
- переводы ИП себе и членам семьи без дохода до 30 тысяч рублей в месяц.
Последствия для компании/ИП с желтым (средним) риском
То есть с подозрительными операциями.
- не смогут открывать новые счета;
- будут остановлены подозрительные переводы .
Последствия для компании/ИП с зеленым (низким) риском
- нет ограничений по проведению операции.
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Какие же операции могут быть признаны подозрительными
Признаки сомнительных операций
- отказ предоставить документы по запросу банка;
- снятие денежных средств, которые получены в качестве субсидий;
- платежи, несвойственные деятельности компании или ИП;
- отсутствие по счету платежей по налогам, зарплате, хозяйственным расходам;
- внесение на счет сумм, источник которых неизвестен;
- отправлены платежи со счетов разных компаний с одного устройства;
- зачислены суммы на расчетный счет и сразу сняты;
- транзитный характер движения средств и их обналичивание;
- контрагенты — «технические» компании;
- незначительный размер уставного капитала;
- недостоверность сведений в ЕГРЮЛ;
- массовый адрес регистрации;
- номинальность руководителя;
- и др.
Основание
- Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилах внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации».
- Методические рекомендации ЦБ от 16.02.2018 № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Судебная практика
- Постановление Семнадцатого ААС от 11.02.2022 № А60-44230/2021.
- Постановление Восемнадцатого ААС от 17.01.2022 № А76-8683/2021.
- Постановление АС Уральского округа от 18.01.2022 № А60-56055/2020.
- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.01.2022 № А40-80994/2021.
Что делать если присвоен высокий уровень риска
Шаг 1. Присвоение банком высокой степени риска и направления информации в ЦБ, далее информация передается во все банки.
Шаг 2. В течение пяти рабочих дней банк уведомляет клиента о присвоении ему высокого уровня риска.
Шаг 3. Клиент может обжаловать решение в межведомственной комиссии не позднее шести месяцев, когда ему стало известно о присвоении высокого риска. На весь этот период блокируются операции, запрещенные для компании/ИП в высокой зоне риска.
Шаг 4. Направление банком информации в федеральную налоговую службу, чтобы исключить компанию/ИП из госреестра. 10-40 рабочих дней по истечении шести месяцев.
Шаг 5. Исключение компании из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП.
Каким образом можно изменить категорию риск
Примеры обоснования сомнительных операций
- Перевели денежные средства компании, которая имела признаки технической компании?
✅ Подтверждаем реальность операции, предоставляем регламенты о системе проверки контрагентов и т. д.
- Сняли часть выручки наличными сразу после получения денежных средств на счет?
✅ Поясняем, для чего мы снимаем выручку, прикладываем договор и акт, накладные.
- Выдан или получен заем?
✅ Предоставляем договор займа, поясняем цель привлечения или выдачи займа.
- По счету нет платежей по уплате налогов и взносов?
✅ Предоставляем в банк выписку по счету из банка, через который перечислены налоги и взносы.
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