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Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете

Контроль операций, проводимых организациями и ИП по счетам банков, вышел на более серьезный уровень. Каждому клиенту будет присвоена степень риска: высокий, средний или низкий, так называемый «банковский светофор». Относить клиентов к какой-либо группе риска обязана каждая кредитная организация (банк).

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Банковский светофор: от блокировки счетов до ликвидации компании и потери доступа к средствам на счете
Иллюстрация: Aïda Amer/Axios

ЦБ также составит распределение организаций и ИП, о чем разместит информацию в открытом доступе на сайте ЦБ.

Цель введения «светофора» — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

Налогоплательщика будут уведомлять только в случае присвоения высокого риска.

Последствия для компании/ИП с красным (высоким) риском

То есть с признаком «технической».

Не смогут проводить операции:

  • открытие счетов;
  • снятие и зачисление денежных средств;
  • переводы денежных средств;
  • работа с интернет-банком;
  • перечислять остаток средств при закрытии счета на другой счет и счет третьего лица.

Можно будет проводить операции:

  • перечисление заработной платы и компенсации сотрудникам;
  • уплата налогов и взносов;
  • списание по исполнительным листам;
  • переводы ИП себе и членам семьи без дохода до 30 тысяч рублей в месяц.

Последствия для компании/ИП с желтым (средним) риском

То есть с подозрительными операциями.

  • не смогут открывать новые счета;
  • будут остановлены подозрительные переводы .

Последствия для компании/ИП с зеленым (низким) риском

  • нет ограничений по проведению операции.
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Какие же операции могут быть признаны подозрительными

Признаки сомнительных операций

  • отказ предоставить документы по запросу банка;
  • снятие денежных средств, которые получены в качестве субсидий;
  • платежи, несвойственные деятельности компании или ИП;
  • отсутствие по счету платежей по налогам, зарплате, хозяйственным расходам;
  • внесение на счет сумм, источник которых неизвестен;
  • отправлены платежи со счетов разных компаний с одного устройства;
  • зачислены суммы на расчетный счет и сразу сняты;
  • транзитный характер движения средств и их обналичивание;
  • контрагенты — «технические» компании;
  • незначительный размер уставного капитала;
  • недостоверность сведений в ЕГРЮЛ;
  • массовый адрес регистрации;
  • номинальность руководителя;
  • и др.

Основание

  1. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилах внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации».
  2. Методические рекомендации ЦБ от 16.02.2018 № 5-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Судебная практика

К сожалению, даже добросовестный налогоплательщик может попасть в красную зону, ведь любая система дает сбои особенно в период введения.

Что делать если присвоен высокий уровень риска

Шаг 1. Присвоение банком высокой степени риска и направления информации в ЦБ, далее информация передается во все банки.

Шаг 2. В течение пяти рабочих дней банк уведомляет клиента о присвоении ему высокого уровня риска.

Шаг 3. Клиент может обжаловать решение в межведомственной комиссии не позднее шести месяцев, когда ему стало известно о присвоении высокого риска. На весь этот период блокируются операции, запрещенные для компании/ИП в высокой зоне риска.

Шаг 4. Направление банком информации в федеральную налоговую службу, чтобы исключить компанию/ИП из госреестра. 10-40 рабочих дней по истечении шести месяцев.

Шаг 5. Исключение компании из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП.

Каким образом можно изменить категорию риск

Примеры обоснования сомнительных операций

  • Перевели денежные средства компании, которая имела признаки технической компании?

✅ Подтверждаем реальность операции, предоставляем регламенты о системе проверки контрагентов и т. д.

  • Сняли часть выручки наличными сразу после получения денежных средств на счет?

✅ Поясняем, для чего мы снимаем выручку, прикладываем договор и акт, накладные.

  • Выдан или получен заем?

✅ Предоставляем договор займа, поясняем цель привлечения или выдачи займа.

  • По счету нет платежей по уплате налогов и взносов?

✅ Предоставляем в банк выписку по счету из банка, через который перечислены налоги и взносы.

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