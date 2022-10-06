Может ли ИП на ПСН привлекать субподрядчиков?

Как нельзя делать?

1. ИП самостоятельно не выполняет работы, а привлекает субподрядчиков — организации или ИП.

По своей сути такая деятельность признается посреднической. А посредническая деятельность не входит в список ПСН.

Пример, ИП на ПСН получал заказы и передавал их для исполнения взаимозависимому ООО.

2. ИП заключает договоры с организациями / ИП для совместного оказания услуг, так как лимит по выручке (работникам) не позволяет оставаться на ПСН.

Такая деятельность может быть признана дроблением.

Пример, постановление АС Пензенской области от 22 марта 2021 года по делу № А49-10359/2020:

«Глава 26.5 НК не предусматривает возможности привлечения по договорам субподряда юридических лиц или индивидуальных предпринимателей при применении ПСН»

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Как работать безопасно?

1. Работу для заказчика сторонние ИП и ООО выполняют самостоятельно.

Таким образом каждый делает свой блок работы, при этом все исполнители действуют независимо и самостоятельно.

2. Субподрядчики — физические лица, которые работают по договору ГПХ.

Кроме того с физическими лицами на ПСН можно заключать трудовые договоры или договоры с самозанятыми.

Среднесписочная численность исполнителей по трудовым договорам и ГПХ не должна превышать 15 человек.

Что еще?

НК не содержит прямого запрета на привлечение субподрядчиков, если ИП применяет ПСН. Поэтому ИП может проигнорировать рекомендации Минфина.

Более того, имеются письма, которые прежде не содержали подобные запреты: письмо Минфина от 02.03.2017 № 03-11-11/12142.

Небольшие рекомендации для таких ИП:

✨Субподрядчики ИП / ООО выполняют только часть заказа.

✨ Оплата услуг субподрядчика производится по рыночным ценам

✨Целью договора с субподрядчика является экономическая деятельность, а не налоговая выгода.