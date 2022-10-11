Судебная практика по налоговым спорам

Пять схем дробления из свежей практики Верховного суда

Обзор практики ВС.

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Схема 1. Перенос наценки на низконалоговый субъект

Используется для продажи дорогостоящего имущества. Создается «пустая» компания на УСН, которая покупает у основной компании этот актив с минимальной наценкой, а потом — перепродает его по рыночной цене. При этом других сделок/операций эта компания не осуществляет.

Пример: дело № А28-17027/2019 (определение Верховного суда от 24.02.2022 № 301-ЭС21-29625).

Схема 2. Создание безНДС-ой компании

Основная компания (на ОСНО) для реализации определенной доли товаров создает юрлицо (на УСН). Обе компании существуют параллельно. Если компания на УСН продает товары исключительно покупателям без НДС, то ФНС считает подобную схему незаконной.

Пример: дело № А76-26883/2020 (определение Верховного суда от 17.03.2022 № 309-ЭС22-1645).

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Схема 3. Совместная деятельность нескольких компаний на УСН

Вместо одной крупной компании на ОСНО создается несколько юрлиц, применяющих УСН. При этом они фактически делят между собой доход, сотрудников, основные средства. Это классическая схема дробления.

Пример: дело № А53-23398/2019 (определение Верховного суда от 10.02.2022 № 308-ЭС20-19767).

Схема 4. Неотражение выручки

В этой схеме экономия достигается за счет использования кассового метода начисления дохода при УСН.

Например, взаимозависимый поставщик на УСН отгружает товар, при этом оплата не производится и доход в целях УСН не возникает. У основной компании на ОСНО при оприходовании товара формируется расход для целей налога на прибыль и налогооблагаемая прибыль уменьшается.

Пример: дело № А37-2759/2017 (определение Верховного суда от 29.03.2022 № 303-ЭС22-2650).

Схема 5. Создание компании для получения налоговых льгот

В группе компаний создается лицо (компания или ИП), которое не ведет деятельность, но позволяет применять специальные налоговые льготы. Часто используется в ЖХК для получения льгот по НДС (при реализации физлицам услуг по ремонту и содержанию имущества дома, которые приобретены у третьих лиц).

Пример: дело № А41-22143/2020 (определение Верховного суда от 30.12.2021 № 305-ЭС21-25771).

Коллеги, помните. ИФНС обладает очень большим опытом выявления разных налоговых схем. Будьте максимально внимательны при разделении бизнеса.

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