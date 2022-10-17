Алгоритм самостоятельной диагностики наличия признаков умышленного дробления бизнеса

Рассмотрим наиболее важные критерии, по которым необходимо провести анализ своего бизнеса с целью выявления «узких мест» и понять насколько бизнес-структура уязвима для налоговых претензий.

1. Применение специальных налоговых режимов

компании, которые применяют УСН;

работа с самозанятыми.

2. Наличие прямой или косвенной взаимозависимости, что подразумевает наличие информации и понимание мотивов действий

общие учредители, руководители;

компания А — основной покупатель компании Б.

3. Схожие или сопутствующие виды деятельности

Наиболее часто применяются в розничной торговле, общественном питании, при делении производственных процессов и т. п., когда:

Компания А закупает сырье, компания Б производит, компания С монтирует.

Совокупности первых трех признаков достаточно, чтобы налоговый орган обратил внимание и провел углубленный анализ:

руководители компаний А и Б являются мужем и женой, обе компании применяют УСН и занимаются розничной торговлей одежды и аксессуаров;

компания А (ОСНО) ведет бизнес по строительству жилых домов и является основным заказчиков услуг ИП (УСН) по кирпичной кладке;

ИП (самозанятый) оказывает бухгалтерские услуги нескольким компаниям, учредителем которых является брат ИП.

Во время мероприятий налогового контроля инспекция может получить подтверждающие данные, поэтому качественное документальное оформление и обоснование (особенно внутри группы компаний) является важной составляющей.

4. Отсутствие деловой цели (критически значимо!!!)

Деловую цель налогоплательщику следует формировать до проводимых действий, например, в виде бизнес-плана, партнерской программы и т. п.

Например, деловой целью может быть:

создание супругой отдельной компании для работы с зарубежными поставщиками и торговли новым брендом элитной одежды;

строительная компания экономит на расходах, обращаясь за услугами к ИП, т.к. наем собственного квалифицированного персонала дороже. Подтверждается экономическим расчетом, фактом роста прибыли и налога на прибыль;

ИП (самозанятый) кроме компаний брата оказывает услуги и другим компаниям. Компания брата при этом не имеет сотрудников с аналогичными функциями, наем аналогичного исполнителя в штат дороже. Оказанные услуги подтверждены отчетами.

Деловая цель должна быть подтверждена и отсутствием указанных ниже признаков ( или многих из них ), свидетельствующих об искусственном разделении деятельности.

Следующая группа признаков одновременно используется для выявления косвенной взаимозависимости, большинство из них оценивается в совокупности с предыдущими признаками.

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5. Действия произведены в течение небольшого промежутка времени и/или совпали с ростом компании, численности работников

Заключение договора с вновь созданным индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Особенно при приближении к лимитам, ограничивающим право на применение спецрежима:

выручка компании А (УСН) в августе достигла 150 млн. руб., в сентябре создана взаимозависимая компания Б (УСН) с тем же видом деятельности. Выручка компании А растет медленно, а компании Б быстрыми темпами

6. Общие площади, ресурсы, финансовая зависимость

одна торговая площадь;

общая программа учета;

оплата одним участником расходов других компаний.

7. Общий товарный знак и вывески, общий сайт

8. Совпадение исполнителей, заказчиков

Ситуация, при которой компания или ИП является основным или единственным покупателем.

Данный факт выявляется при анализе движений по расчетному счету.

9. Поставщики и покупатели поделены между участниками по принципу применяемой системы налогообложения

10. Расположение по одному адресу

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11. Расчетные счета в одном банке

12. Общий ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета как признак финансовой взаимозависимости

Совпадение IP адресов, с которых осуществляется работа в интернет-банке.

13. Сдача отчетности управления клиент банков с одного ip адреса

14. Общие номера телефонов, адреса электронной почты

Определяется на этапе анализа полученных документов в ходе контрольных мероприятий.

15. Общий ответственный за подбор, прием и учет персонал

16. Совпадение по сотрудникам, переводы сотрудников между компаниями участников

Минимальным юридическим обоснованием может послужить трудоустройство по совместительству.

17. Существует задолженность между участниками при отсутствии претензионной работы, особенно, если рост задолженности продолжается

Основание:

Теперь мы имеем ясную картину о своей группе компаний и понимаем слабые места.

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