Экономически обоснованное дробление бизнеса

В данной статье обсудим как необходимо правильно обосновывать работу группы компаний.
Структурирование бизнеса и взаимозависимость не может являться главным доказательством необоснованной налоговой выгоды.
Основные аргументы обоснованного дробления
- Деловая цель должна быть сформулирована на этапе планирования (бизнес-план, партнерские соглашения и т. п.) и подтверждаться реальной деятельностью.
- Каждый участник экономически обособлен, имеет собственные ресурсы.
- Самостоятельные виды деятельности, независимость принимаемых решений.
Аргумент защиты от обвинений в искусственном дроблении — это доказывание, что сделка между взаимозависимыми лицами совершалась на таких же условиях как и между самостоятельными субъектами предпринимательства.
Основа для защиты операций
- должное документальное оформление операций;
- рыночные условия;
- реальность выполнения;
- обоснованные объем и регулярность сделок;
- показания сотрудников и контрагентов.
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Судебная практика по дроблениям бизнеса в пользу налогоплательщика
1. Определение Верховного Суда от 26.01.2022 № 306-ЭС21-21905 по делу № А49-4003/2020
Само по себе учреждение или выделение налогоплательщиком одного или нескольких новых хозяйствующих субъектов не говорит о формальном разделении бизнеса, целью которого является получение необоснованной налоговой выгоды.
2. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.02.2022 № Ф06-14417/2022 по делу № А55-11590/2021
- взаимозависимость участников сделок сама по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной;
- имело деловую цель по выделению в отдельные бизнес-единицы, отдельные направления деятельности, а также охвата новых сфер деятельности, которыми заявитель в силу условий дилерского соглашения самостоятельно заниматься не мог.
3. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.01.2022 № Ф04-7902/2021 по делу № А03-18175/2020
- для признания налоговой выгоды необоснованной необходима совокупность следующих условий:
— действия налогоплательщика влекут возникновение налоговой выгоды в той или иной форме;
— действия налогоплательщика направлены исключительно или преимущественно на получение налоговой выгоды без намерения осуществлять реальную экономическую деятельность.
- подконтрольность организаций сама по себе не свидетельствует о недобросовестности действий налогоплательщика при условии, что они являются самостоятельными субъектами хозяйственных и налоговых отношений, самостоятельно исполняют обязательства в рамках уставной деятельности, самостоятельно ведут учет своих доходов и расходов, исчисляют налоги и представляют в налоговый орган по месту учета налоговую отчетность.
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4. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.03.2021 № Ф06-117/2021 по делу № А12-5142/2020
- налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера);
- налоговый орган не представил доказательства, подтверждающие, что предприниматель нес расходы за общество, за его сотрудников (уплата заработной платы, налогов и т.д.), за арендуемые им помещения, за оказанные обществу услуги (охрана и прочее), так же как и нет доказательств того, что общество в какой-то период времени несло расходы за предпринимателя;
- родственная взаимозависимость участников сделки не является сама по себе свидетельством получения необоснованной налоговой выгоды;
- взаимозависимость как обстоятельство, свидетельствующее о получении необоснованной налоговой выгоды, может иметь правовое значение только тогда, когда такая взаимозависимость используется участниками сделки в целях осуществления согласованных действий, направленных на занижение налоговой базы.
5. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.01.2020 № Ф09-9119/19 по делу № А47-14417/2018
- Приобретение товара у взаимозависимого лица не приравнивается к недобросовестности, совершение сделок между такими лицами при недоказанности противоправности их поведения (в том числе в целях налогообложения), не является отклонением от обычных условий хозяйствования, не противоречит нормам ГК о свободе экономической деятельности. Налоговый орган должен доказать, что такая заинтересованность повлияла на условия или экономические результаты сделок и деятельности участников.
- Осуществление заемных операций между обществом и спорными контрагентами не противоречит ГК и также не свидетельствует о том, что единственной целью общества было получение необоснованной налоговой выгоды вследствие незаконной минимизации налоговых обязательств путем применения схемы «дробления» бизнеса.
В цикле лекций про дробление бизнеса мы рассмотрели признаки дробления и показали как правильно выявлять проблемные зоны. Мы знаем все механизмы поиска необоснованной налоговой выгоды контролирующими органами и эффективные методы защиты бизнеса от налоговых обвинений.
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