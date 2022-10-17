Экономически обоснованное дробление бизнеса

В данной статье обсудим как необходимо правильно обосновывать работу группы компаний.

Структурирование бизнеса и взаимозависимость не может являться главным доказательством необоснованной налоговой выгоды.

Основные аргументы обоснованного дробления

Деловая цель должна быть сформулирована на этапе планирования ( бизнес-план, партнерские соглашения и т. п. ) и подтверждаться реальной деятельностью. Каждый участник экономически обособлен, имеет собственные ресурсы. Самостоятельные виды деятельности, независимость принимаемых решений.

Аргумент защиты от обвинений в искусственном дроблении — это доказывание, что сделка между взаимозависимыми лицами совершалась на таких же условиях как и между самостоятельными субъектами предпринимательства.

Основа для защиты операций

должное документальное оформление операций;

рыночные условия;

реальность выполнения;

обоснованные объем и регулярность сделок;

показания сотрудников и контрагентов.

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Судебная практика по дроблениям бизнеса в пользу налогоплательщика

Само по себе учреждение или выделение налогоплательщиком одного или нескольких новых хозяйствующих субъектов не говорит о формальном разделении бизнеса, целью которого является получение необоснованной налоговой выгоды.

взаимозависимость участников сделок сама по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной;

имело деловую цель по выделению в отдельные бизнес-единицы, отдельные направления деятельности, а также охвата новых сфер деятельности, которыми заявитель в силу условий дилерского соглашения самостоятельно заниматься не мог.

для признания налоговой выгоды необоснованной необходима совокупность следующих условий:

— действия налогоплательщика влекут возникновение налоговой выгоды в той или иной форме;

— действия налогоплательщика направлены исключительно или преимущественно на получение налоговой выгоды без намерения осуществлять реальную экономическую деятельность.

подконтрольность организаций сама по себе не свидетельствует о недобросовестности действий налогоплательщика при условии, что они являются самостоятельными субъектами хозяйственных и налоговых отношений, самостоятельно исполняют обязательства в рамках уставной деятельности, самостоятельно ведут учет своих доходов и расходов, исчисляют налоги и представляют в налоговый орган по месту учета налоговую отчетность.

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налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера);

налоговый орган не представил доказательства, подтверждающие, что предприниматель нес расходы за общество, за его сотрудников (уплата заработной платы, налогов и т.д.), за арендуемые им помещения, за оказанные обществу услуги (охрана и прочее), так же как и нет доказательств того, что общество в какой-то период времени несло расходы за предпринимателя;

родственная взаимозависимость участников сделки не является сама по себе свидетельством получения необоснованной налоговой выгоды;

взаимозависимость как обстоятельство, свидетельствующее о получении необоснованной налоговой выгоды, может иметь правовое значение только тогда, когда такая взаимозависимость используется участниками сделки в целях осуществления согласованных действий, направленных на занижение налоговой базы.

Приобретение товара у взаимозависимого лица не приравнивается к недобросовестности, совершение сделок между такими лицами при недоказанности противоправности их поведения ( в том числе в целях налогообложения ), не является отклонением от обычных условий хозяйствования, не противоречит нормам ГК о свободе экономической деятельности. Налоговый орган должен доказать, что такая заинтересованность повлияла на условия или экономические результаты сделок и деятельности участников.

в том числе в целях налогообложения Осуществление заемных операций между обществом и спорными контрагентами не противоречит ГК и также не свидетельствует о том, что единственной целью общества было получение необоснованной налоговой выгоды вследствие незаконной минимизации налоговых обязательств путем применения схемы «дробления» бизнеса.

В цикле лекций про дробление бизнеса мы рассмотрели признаки дробления и показали как правильно выявлять проблемные зоны. Мы знаем все механизмы поиска необоснованной налоговой выгоды контролирующими органами и эффективные методы защиты бизнеса от налоговых обвинений.

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