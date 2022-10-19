Три ключевых маркера искусственного дробления бизнеса

Например,

доначисление налога на прибыль, НДС, если несколько компаний (УСН) объединят в единый субъект предпринимательства;

доначисление налогов в связи с переквалификацией сделки по ст. 45 НК;

отказ в вычете НДС и расходов при работе с “техническими” компаниями.

Поэтому при любом структурировании бизнеса необходимо найти баланс между прибыльностью и объемом рисков.

Разберем три ключевых маркера, которые должны быть проанализированы при принятии решения о структурировании, создании группы компаний.

1. Соответствие документального оформления и деловой цели

Целью создания новой компании или ИП не может быть экономия на налогах. Мотив снижения обязательств перед бюджетом будет оценен судами как необоснованная налоговая выгода.

Какие мотивы создания новой компании могут быть экономически обоснованы?

открытие нового направления, нового вида деятельности;

расширение бизнеса в новых регионах;

отделение высокорискованных контрактов от основного бизнеса, чтобы не приостановился весь бизнес;

учредители решили разделить зоны ответственности;

достигнута экономия на расходах ( неналоговых );

неналоговых рост эффективности бизнеса, при которой в результате дробления произошел рост доходов и, соответственно, налогов.

Перед назначением выездной налоговой проверки осуществляется серьезный предпроверочный анализ на основании полученных документов и информации.

Следовательно, критически важно, чтобы был минимальный разрыв между экономическими мотивами, юридическим оформлением и происходящим в бизнесе по факту.

Например, обосновываем создание новой компании для реализации отдельного направления:

фактические виды деятельности действительно отличаются?

управленческие решения принимают разные лица?

заказчики и поставщики - разные?

и т.п.

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2. Реальность сделок

соблюдение должной осмотрительности и добросовестности;

корректное отражение свершившихся фактов ( факт оказания услуг, выполнения работ, передачи материалов должен быть учтен );

факт оказания услуг, выполнения работ, передачи материалов должен быть учтен отсутствие принятия к учету фиктивных операций.

Например, решили вместо директора воспользоваться услугами управляющего:

Есть соответствующий опыт, квалификация?

Вознаграждение обоснованно, подтверждено отчетами?

Обязанности не дублируются персоналом компании?

Есть экономический результат его деятельности в виде роста прибыли?

Он не номинальный, т. е. о нем знают поставщики и покупатели, регулярно общается с сотрудниками и т. п.?

3. Самостоятельность каждого участника группы

наличие материальных;

наличие трудовых ресурсов;

наличие доходов, поступающих от разных контрагентов;

наличие расходов, необходимых для обеспечения деятельности.

Например, проанализируйте:

Компании самостоятельно зарабатывают или одна из компаний является основным источником дохода для другой?

Имеется ли финансирование займами?

Имеется ли задолженность между компаниями? И как стороны ее урегулируют?

Каждая компания самостоятельно несет расходы на персонал, аренду, рекламу и т. д.?

Имеется ли общий IP адрес отправки отчетности, платежек, других документов?

Если обе компании расположены по одному адресу, то имеется ли договор аренды?

Имеется ли общий персонал? Кто несет расходы на данных сотрудников-совместителей?

Сотрудники и контрагенты воспринимают компании как единый бизнес?

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