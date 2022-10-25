Налоговая оптимизация расходов на персонал и исполнителей. Подарки сотрудникам

Подарки как поощрение

Выплачивается за результаты, выполненные задачи, качественную работу и т. п.

НДФЛ

Облагается вся сумма подарка.

Передача подарков происходит не по договору дарения, а на основании трудового, коллективного договора или положения о премировании.

Основание: ст. 191 ТК, ч.1 ст.129 ТК, определение Верховного Суда от 06.03.2017 № 307-КГ17-54 по делу № А44-1285/2016.

Страховые взносы

При вручении работникам ценных подарков в качестве поощрения за добросовестное исполнение трудовых обязанностей начисляются страховые взносы.

Основание: п.1 ст. 420 НК, п. 2 письма Минфина от 24.08.2022 № 03-04-06/82478.

Если подарок за выполнение задач и планов, то это уже не гражданско-правовой договор. Такой подарок квалифицируется как выплата в рамках трудовых отношений за результаты.

Налог на прибыль

Учитывается в расходах по налогу на прибыль.

Основание: ст. 252 НК, письмо Минфина от 02.06.2014 N 03-03-06/2/26291.

НДС

Не начисляется.

Вопрос

Есть ли риск переквалификации, если мы классифицируем подарки, например, так:

топ-менеджменту — 50 000 рублей;

линейному менеджеру — 25 000 рублей;

другому сотруднику — 10 000 рублей.

Ответ

Да, риск переквалификации есть. Если компания при вручении подарка привязывается к должности, к результатам, др. показателям, то возникает риск переквалификации в поощрение.

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Подарок как «подарок»

Например, сертификаты, подарочные подарки к 8 Марта, 23 февраля, на Новый год, прочее.

Компания вручает подарок не потому, что сотрудник достиг результатов, а потому что наступило событие, в честь которого компания готова вручить подарок.

Подарок, как сам факт социальной поддержки, должен быть равным для всех.

НДФЛ

Не облагаются подарки до 4 000 рублей в год с учетом НДС.

Основание: п. 28 ст. 217 НК.

Страховые взносы

При вручении подарков по договору дарения страховые взносы не начисляются.

Основание: п. 4 ст. 420 НК (страховые взносы в рамках гражданско-правовых договоров не начисляются), ст. 572 ГК, п. 1 ст. 20.1 закона 125-ФЗ.

Налог на прибыль

Не включаются в расходы по налогу на прибыль, т. к. не связаны с выполнением трудовых обязанностей.

Основание: ст. 270 НК.

НДС

Начисляется, т. к. происходит безвозмездная передача, которая для целей НДС является реализацией.

Пример

Сотруднику за 2022 подарили фотокамеру стоимостью 15 000 рублей с НДС 20% на день рождения и денежный подарок на Новый год в размере 5 000 рублей. Других подарков в этот период не было. Документы в наличии.

НДФЛ = (15 000 + 5 000 — 4 000) * 13% = 2 080 рублей.

Страховые взносы = 0 рублей.

Налог на прибыль = 0 рублей принимаемых расходов.

НДС = 15 000 / 120 * 20 (входящий НДС) — (15 000 / 120 * 100) * 20 % (начислен НДС на стоимость подарка за вычетом НДС) = 2 500 — 2 500 = 0 рублей.

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Какие документы помогут обосновать подарок?

Приказ о выдаче подарков. Ведомость выдачи подарков. Договор дарения с работником.

Подарки являются инструментом для мотивации сотрудников и повышения привлекательности работодателя для специалистов. Разобравшись с материалом в статье компания может обезопасить себя от претензий проверяющих.

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Надеемся, информация была для вас полезной.

Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое из нашей статьи. В вашей компании вручают подарки? Или может приходилось обосновывать выплату подарков?