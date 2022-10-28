Расчетный счет

Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?

Блокировка расчетного счета компании (ИП) – это один из самых действенных способов взыскания налоговой задолженности и получения несданной отчетности. Почему счета могут заблокировать и как действовать, если счета «заморозили», разберем в статье.

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Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?
Иллюстрация: Yogesh Pedamkar/unsplash

Что такое блокировка счета

Приостановка операций по счетам в банке – это административная мера воздействия на налогоплательщиков, которая применяется для обеспечения исполнения решений о взыскании фискальной задолженности.

Ограничения на блокировку действую только на ссудные (счета, открываемые для получения и погашения кредитов и займов), депозитные и транзитные счета.

При этом часть операций по заблокированному счету все же можно проводить. Среди таких операций:

  • возмещение вреда жизни и здоровью сотрудника;
  • выплата зарплат и выходных пособий работающим и увольняющимся сотрудникам;
  • погашение задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (кроме таможенных пошлин);
  • перевод денег по исполнительным листам.

Важно понимать: если налоговая инспекция заблокировала расчетный счет, то банк не имеет права открыть компании новый счет. Это официальная позиция Минфина и арбитражных судов.

Причины блокировки счетов

Налоговая инспекция приостановит операции по расчетному счету, если компания:

  1. Не заплатила налоги, штрафы и пени (подп. 1, 8 ст. 69, п. 2 ст. 76 НК);
  2. Не сдала налоговую отчетность (подп. 1, 3 ст. 76 НК, подп. 3.2 ст. 76 НК). Обратите внимание, проверяющие органы не могут заблокировать счет, если компания не сдаст бухгалтерскую отчетность;
  3. Не отправила в ФНС России квитанцию о том, что получила запрос на документы или пояснения (п. 5 ст. 23 НК, письмо ФНС от 27 января 2015 № ЕД-4-15/1071);
  4. Нарушила правила электронного документооборота. Сдавать отчетность по телекоммуникационным каналам связи компания должна, если она крупнейший налогоплательщик или в штате числится более 100 сотрудников. Обратите внимание, декларацию по НДС все налогоплательщики сдают в электронном виде через оператора.

Еще одна причина блокировки счета – запрет передачи активов после проведения в отношении компании выездной налоговой проверки. Если проверяющие решат, что стоимость имущества компании не покроет долги перед бюджетом, то денежные средства на расчетных счетах будет использовано как обеспечение.

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Как «разморозить» счета

Для снятия блокировки с расчетного счета первоначально необходимо выяснить причины, по которым приостановили операции и действовать сообразно. Среди возможных причин могут быть следующие:

Компания не заплатила налоги

Если у компании несколько расчетных счетов, нужно сложить остатки по всем счетам и при наличии достаточной суммы – направить в инспекцию заявление с просьбой возобновить операции по счетам для погашения задолженности перед бюджетом. Ограничения должны быть сняты через два дня после получения заявления и проверки сальдо по счетам.

Компания не сдала отчетность

Налоговую декларацию необходимо соответствующим образом (в бумажной или электронной форме) направить в инспекцию. На следующий день ИФНС должна снять блокировку ваших счетов. Счета должны разморозить даже в том случае, если декларацию не приняли из-за ошибок в оформлении (например, опечатка на титульном листе).

Компания не передала квитанцию

Необходимо направить инспекторам квитанцию о получении письменного требования ИФНС. Для ускорения процесса – напишите заявление с просьбой отменить блокировку счета. Ограничения должны быть сняты через один день получения документов.

Компания нарушает правило ЭДО

При наличии у компании обязанности обмениваться с ФНС электронными документам, необходимо заключить договор со спецоператором и направить в налоговую все недополученные документы. По факту получения документов, ИФНС разблокирует банковские счета.

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Что еще предпринять для оперативной разблокировки счета?

Если не понятно, как действовать в той или иной ситуации, связанной с блокировкой счета, можно обратиться в ФНС через ее сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета».

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