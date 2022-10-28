Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?

Что такое блокировка счета
Приостановка операций по счетам в банке – это административная мера воздействия на налогоплательщиков, которая применяется для обеспечения исполнения решений о взыскании фискальной задолженности.
Ограничения на блокировку действую только на ссудные (счета, открываемые для получения и погашения кредитов и займов), депозитные и транзитные счета.
При этом часть операций по заблокированному счету все же можно проводить. Среди таких операций:
- возмещение вреда жизни и здоровью сотрудника;
- выплата зарплат и выходных пособий работающим и увольняющимся сотрудникам;
- погашение задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (кроме таможенных пошлин);
- перевод денег по исполнительным листам.
Важно понимать: если налоговая инспекция заблокировала расчетный счет, то банк не имеет права открыть компании новый счет. Это официальная позиция Минфина и арбитражных судов.
Причины блокировки счетов
Налоговая инспекция приостановит операции по расчетному счету, если компания:
- Не заплатила налоги, штрафы и пени (подп. 1, 8 ст. 69, п. 2 ст. 76 НК);
- Не сдала налоговую отчетность (подп. 1, 3 ст. 76 НК, подп. 3.2 ст. 76 НК). Обратите внимание, проверяющие органы не могут заблокировать счет, если компания не сдаст бухгалтерскую отчетность;
- Не отправила в ФНС России квитанцию о том, что получила запрос на документы или пояснения (п. 5 ст. 23 НК, письмо ФНС от 27 января 2015 № ЕД-4-15/1071);
- Нарушила правила электронного документооборота. Сдавать отчетность по телекоммуникационным каналам связи компания должна, если она крупнейший налогоплательщик или в штате числится более 100 сотрудников. Обратите внимание, декларацию по НДС все налогоплательщики сдают в электронном виде через оператора.
Еще одна причина блокировки счета – запрет передачи активов после проведения в отношении компании выездной налоговой проверки. Если проверяющие решат, что стоимость имущества компании не покроет долги перед бюджетом, то денежные средства на расчетных счетах будет использовано как обеспечение.
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Как «разморозить» счета
Для снятия блокировки с расчетного счета первоначально необходимо выяснить причины, по которым приостановили операции и действовать сообразно. Среди возможных причин могут быть следующие:
Компания не заплатила налоги
Если у компании несколько расчетных счетов, нужно сложить остатки по всем счетам и при наличии достаточной суммы – направить в инспекцию заявление с просьбой возобновить операции по счетам для погашения задолженности перед бюджетом. Ограничения должны быть сняты через два дня после получения заявления и проверки сальдо по счетам.
Компания не сдала отчетность
Налоговую декларацию необходимо соответствующим образом (в бумажной или электронной форме) направить в инспекцию. На следующий день ИФНС должна снять блокировку ваших счетов. Счета должны разморозить даже в том случае, если декларацию не приняли из-за ошибок в оформлении (например, опечатка на титульном листе).
Компания не передала квитанцию
Необходимо направить инспекторам квитанцию о получении письменного требования ИФНС. Для ускорения процесса – напишите заявление с просьбой отменить блокировку счета. Ограничения должны быть сняты через один день получения документов.
Компания нарушает правило ЭДО
При наличии у компании обязанности обмениваться с ФНС электронными документам, необходимо заключить договор со спецоператором и направить в налоговую все недополученные документы. По факту получения документов, ИФНС разблокирует банковские счета.
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Что еще предпринять для оперативной разблокировки счета?
Если не понятно, как действовать в той или иной ситуации, связанной с блокировкой счета, можно обратиться в ФНС через ее сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета».
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