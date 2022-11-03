Как стать эффективным и высокооплачиваемым специалистом?

На курсе «Эксперт по налогообложению» вы в доступной форме и на практических примерах разберетесь в налоговом законодательстве РФ, а также закрепите полученные знания на решении задач и тестов.

В рамках 150+ уроков Курса разберем:

Модуль 1. Налог на прибыль.

Модуль 2. Налог на добавленную стоимость (НДС).

Модуль 3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Модуль 4. Страховые взносы во внебюджетные фонды.

Модуль 5. Налог на имущество организаций.

Модуль 6. Налоговое администрирование, налоговые проверки.

Модуль 7. Дробление бизнеса и работа с «техническими» компаниями.

Вы научитесь

Вести налоговый учет обоснованно, опираясь на нормы налогового законодательства.

Оценивать налоговые последствия сделок до их заключения.

Консультировать руководство, коллег и клиентов по вопросам налогового законодательства.

Видеть, как сделка влияет одновременно на разные налоги.

Работать с нормативными документами, разъяснениями Минфина и ФНС, судебной практикой.

Вот только некоторые преимущества Курса

Удостоверение о повышении квалификации гос образца на 120 часов «Налогообложение в РФ 2022».

Вы можете заниматься в удобное для вас время в удобном месте. Курс длится 3 месяца, но пройти вы можете его за 1, 2, 3 месяца. Также возможно продление.

80% практики и 20% теории, чтобы вы чувствовали как растет ваш профессионализм и уверенность в своих силах.

Опытные персональные наставники проверят домашние задания, дадут обратную связь и ответят на вопросы по налогообложению.

Банк готовых документов для ежедневной работы: договоры, акты, справки, спецификации, приказы и др.

Закрытая группа в Telegram «Tax Group», в которой можно задать абсолютно любой вопрос – коллеги всегда поддержат.

Специальный блок «Карьера или собственный бизнес», дополнительные бонусы и подарки.

Беспроцентная рассрочка на срок до 6 месяцев.

Сертификат ИПБР на 40 часов повышения квалификации для владельцев Аттестата ИПБР.

Бесплатное участие в очных встречах клуба «Разобраться в налогах» 1 раз в 2-3 месяца.

Пройти курс можно на трех тарифах (Стандарт, Профи или VIP).

Сомневаетесь в полезности Курса именно для вас? Не уверены, что сможете уделять достаточное время обучению и пройти его до конца?

Попробуйте пять дней обучения всего за 900 рублей! Вы сможете пройти 26 из 150 уроков Курса.

Если решите, что Курс вам подходит, сможете доплатить полный доступ к Курсу с учетом 50% скидки и за минусом уже оплаченных 900 рублей.

Курс «Эксперт по налогообложению» – это, пожалуй, лучшая инвестиция в себя в 2022-2023 году.