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Налог на имущество

Имущественные налоги физлица спишут с ЕНС раньше налогов и страховых взносов ИП

С 1 октября 2023 года изменился порядок резервирования средств на ЕНС. Разберем, почему имущественные налоги физлица будут списаны с ЕНС раньше, чем платежи ИП.
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Имущественные налоги физлица спишут с ЕНС раньше налогов и страховых взносов ИП
Иллюстрация: racool-studio/freepik

Отложенная переплата по ЕНС. Изменения с 1 октября

С 1 октября 2023 года вступили в силу поправки в ст. 78 НК. В статью добавили пп. 8, который определяет порядок переноса положительного сальдо по ЕНС в отложенную переплату по имущественным налогам.

Теперь вся переплата, которая есть на счете, на момент получения платежки по имущественным налогам, будет заморожена до 1 декабря, а потом списана в счет уплаты личных налогов физлица.

Например:

ИП Степанов применяет патентную систему налогообложения. На его счете есть переплата в размере 2 000,11 руб. 

28 октября ему в личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) поступило уведомление об уплате имущественных налогов на сумму 17 711,11 руб.

Положительное сальдо по ЕНС в размере 2 000,11 руб., которое было на счете на дату получения платежки, ФНС перевела в отложенную переплату (зарезервировала). 

15 ноября Степанов перечислил на ЕНС сумму 70 711 руб., из которых 45 842 руб. — на фиксированные страховые взносы за 2023 год и 24 869 руб. — доплата по патенту.

Часть из этих денег (15 711 руб.) автоматически перешла в отложенную переплату. На ЕНС осталось 55 000 руб.

Зайдя в личный кабинет, Степанов увидел такую картину:

Переплата (55 000 руб.) — это положительное сальдо по ЕНС — остаток от тех денег, что Степанов перевел на ЕНС в счет оплаты взносов и патента (70 711 — 15 711).

Отложенная переплата (17 711,11 руб.) — деньги, которые зарезервированы на ЕНС в счет оплаты личных налогов ИП по сроку 01.12.2023.

Предстоящие платежи (17 711,11 руб.) — сумма имущественных налогов Степанова, которую спишут с ЕНС 1 декабря 2023 года.

Таким образом, для оплаты патента и фиксированных взносов у ИП Степанова на ЕНС остается всего 55 000 руб. 

9 января 2024 года с ЕНС Степанова спишутся взносы за 2023 год и патент в размере 70 711 руб. Для того чтобы на счете не образовалась недоимка и не стали начисляться пени, Степанов должен пополнить ЕНС на сумму 15 711 руб. 

Обратите внимание, что если на счете ИП есть долг по НДФЛ, который он обязан оплачивать, как физическое лицо, то порядок списания будет другой.

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Списание платежей с ЕНС ИП, если есть долг по НДФЛ

ИП на специальных режимах налогообложения не платят НДФЛ с дохода от предпринимательской деятельности. Но они должны платить этот налог, если:

  1. Получили доход от продажи недвижимости.

  2. Занимались инвестиционной деятельностью через иностранных брокеров.

  3. Имели доход от источников за пределами РФ.

  4. ИФНС произвела перерасчет налога за прошлый год, из-за того, что сумма дохода по всем налоговым агентам превысила 5 млн руб. 

В первых трех случаях налог уплачивается не позднее 15 июля следующего года. Если физлицо получило доход в 2022 году, нужно заплатить НДФЛ до 15 июля 2023 года. Если ИФНС доначислила налог по результатам перерасчета, его нужно заплатить до 1 декабря — в тот же срок, что имущественные налоги.

Так как сейчас НДФЛ списывают с ЕНС в приоритете, то со счета сначала спишут НДФЛ, после этого имущественные налоги и затем фиксированные страховые взносы и патент.

Что делать ИП

Чтобы не допустить негативных последствий в виде задолженности по ЕНС и начисления пеней, ИП нужно:

  • Получить налоговое уведомление по имущественным налогам и узнать сумму к оплате.

  • Зайти в ЛКН, проверить состояние счета, в том числе наличие задолженности по НДФЛ, а также общую и отложенную переплаты.

  • Пополнить ЕНС на недостающую сумму для своевременной оплаты имущественных налогов.

  • После списания с ЕНС личных налогов пополнить счет на необходимую сумму для оплаты текущих платежей ИП.

Может ли налоговая списать деньги с личного или расчетного счета ИП

Оплата имущественных налогов, а также платежей ИП, производятся только с ЕНС.

Если денег на счете будет недостаточно, то появится задолженность, на которую ежедневно будут начисляться пени. Если эту задолженность своевременно не погасить, ФНС начнет процедуру принудительного взыскания.

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