Как создать деловую соцсеть с аудиторией 2.5 млн пользователей и крупнейший финансовый маркетплейс?

Какие меры может принять налоговая при неуплате налогов?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, приостановлены операции по счетам с 14.12.2023 за неуплату налогов ООО. Сможем оплатить не раньше, чем через месяц. За этот период времени какие-то меры может еще принять налоговая для взыскания долгов? Какой следующий шаг они предпринимают...передача дела в суд?