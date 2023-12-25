Как создать деловую соцсеть с аудиторией 2.5 млн пользователей и крупнейший финансовый маркетплейс?

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Профессионально окажем консалтинговые услуги по вопросам снижения налоговой нагрузки в рамках законодательства, проведем инициативный налоговый аудит или сопроводим налоговую проверку «под ключ».
С 2017 года провели 6 000+ консультаций по налогообложению.
Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса.
Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации.
Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence.
Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей.
Провели тестирование профзнаний 5 000+ бухгалтеров.
Обучили более 60 000 бухгалтеров, финансистов, аудиторов, налоговых юристов и консультантов.
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