Вывод денег из компании. Командировка сотрудников. Личные расходы руководителей за счет компании

ЕНП, что ждать в 2024? Дайджест Разборов

Сегодня у нас особое место занимает тема – ЕНП! Что известно про ЕНП на сегодня? Оказывается, что в уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году. А еще с 2024 года для ЕНП-уведомлений на НДФЛ будут новые коды. На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!